Золото под угрозой: почему Ростов может лишить Зенит титула в последнем туре чемпионата

Спорт

В преддверии финального тура Российской премьер-лиги интрига вокруг золотых медалей достигла своего пика. Бывший главный наставник ростовского клуба Сергей Балахнин полагает, что "Ростов" обладает достаточным потенциалом, чтобы отобрать очки у петербургского гранда и повлиять на исход чемпионской гонки.

Футбольный мяч на зеленом поле
Фото: https://unsplash.com by Carlos Felipe Ramírez Mesa is licensed under Free
Несмотря на статус фаворита, подопечные Сергея Семака в последнее время демонстрируют нестабильные результаты, что дает надежду преследователям из Краснодара.

Турнирный расклад перед решающими матчами остается предельно напряженным: лидирующий "Зенит" опережает "Краснодар" всего на два балла. Как сообщает Газета.Ru, петербуржцам предстоит непростой выезд на юг России, в то время как "быки" постараются использовать свой шанс на чемпионство в домашней встрече против "Оренбурга". Все игры 30-го тура стартуют одновременно в воскресенье в 18:00 по московскому времени, что исключает возможность тактических поддавков.

Анализируя текущую форму команд, Балахнин указал на сложности сине-бело-голумых в матчах с аутсайдерами, что свидетельствует о внутреннем кризисе. Специалист подчеркнул, что уровень сопротивления со стороны ростовчан будет значительно выше, чем в предыдущих встречах петербуржцев. Ранее петербургский клуб уже демонстрировал тревожную игру, которая ставила под вопрос их доминирование в чемпионате.

"Футбол — такая вещь, что нельзя предсказывать заранее. Если оценивать объективно игру "Ростова", наверное, им будет очень тяжело обыграть "Зенит". Однозначно, здесь "Зенит" — главное действующее лицо. Но мы видим, что он не всегда хорош. Даже в предыдущем туре против "Сочи" он, можно сказать, мучился, хотя это команда, которая в тот момент уже была одной ногой в Первой лиге. Да, в итоге "Зенит" выиграл, но "Ростов" точно посильнее "Сочи"", — отметил Балахнин.

"Мотивация ростовской команды дома всегда запредельная, и для команды Валерия Карпина матч против лидера — отличная возможность громко заявить о себе в конце сезона", — объяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Пеньков Сергей.

Ответы на популярные вопросы о решающем туре РПЛ

Когда пройдут финальные матчи чемпионата?

Все игры 30-го тура Российской премьер-лиги состоятся в воскресенье, 17 мая, и начнутся в 18:00 по московскому времени.

Какова разница в очках между лидерами?

Перед последним туром "Зенит" возглавляет таблицу с 65 очками, опережая "Краснодар" на два балла.

Кто станет чемпионом в случае равенства очков?

При равенстве очков победитель определяется по результатам личных встреч и дополнительным показателям, предусмотренным регламентом РПЛ.

Где пройдет игра "Зенита" против "Ростова"?

Решающая для петербургского клуба встреча в рамках заключительного тура сезона будет гостевой для "Зенита" и пройдет в Ростове-на-Дону.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
