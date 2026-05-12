Трактор доверили американцу из НХЛ: Скотт Гордон готовит революцию в Челябинске

Челябинский хоккейный клуб "Трактор" определился с кандидатурой нового наставника — им станет американский специалист Скотт Гордон. В минувшем сезоне тренер успешно работал в системе главной юниорской лиги США (USHL), возглавляя команду "Ватерлоо".

Назначение иностранного специалиста подчеркивает стремление руководства клуба к трансформации игровой модели после не самого удачного выступления в Кубке Гагарина.

Игровая карьера Скотта Гордона была неразрывно связана с вратарской позицией: он провел шесть лет в системе "Квебек Нордикс", хотя в самой НХЛ выходил на лед лишь в 23 поединках. Основные успехи Гордона-игрока пришлись на лиги AHL и ECHL, при этом в сезоне-1988/89 он завоевал титул лучшего голкипера ECHL.

Как сообщает издание kursdela.biz, тренерский путь американца начался в 1998 году и включал значимые этапы работы с "Провиденс Брюинз" и основным составом "Нью-Йорк Айлендерс".

Гордон обладает серьезным опытом управления коллективами разного уровня, включая "Филадельфию Флайерз", где он исполнял обязанности главного тренера, и "Сан-Хосе Шаркс". Его статистика внушительна: более семи сотен матчей в АХЛ и свыше двухсот встреч в сильнейшей лиге планеты. Ожидается, что его приход поможет челябинцам вновь демонстрировать яркий триумф и стабильность на льду.

"Приглашение Скотта Гордона — это попытка привить челябинскому коллективу североамериканскую системность и дисциплину в обороне, что критически важно в современных реалиях лиги", — объяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

При этом назначение иностранца происходит в период масштабной кадровой перестройки. Ранее генеральный менеджер Алексей Волков намекнул на скорое расставание с ключевыми легионерами и рядом ветеранов.

Вероятно, "Трактор" покинут защитники Джордан Гросс, Логан Дэй, а также Михал Чайковски и Владимир Жарков. Вопрос о том, останется ли в команде Егор Коршков, остается открытым, что добавляет интриги перед стартом предсезонной подготовки.

Ответы на популярные вопросы о назначении Скотта Гордона

Кто такой Скотт Гордон?

Это опытный американский тренер, имеющий в послужном списке работу главным тренером в клубах НХЛ ("Нью-Йорк Айлендерс", "Филадельфия Флайерз") и признание лучшим тренером АХЛ в 2008 году.

Каковы достижения Гордона в качестве игрока?

Скотт Гордон выступал на позиции вратаря, провел 23 матча в НХЛ за "Квебек Нордикс" и был признан лучшим голкипером лиги ECHL в сезоне-1988/89.

Почему "Трактор" меняет тренера?

После вылета в первом раунде плей-офф от "Ак Барса" под руководством Евгения Корешкова, клуб решил сменить вектор развития и пригласить иностранного специалиста с опытом работы в НХЛ.

Какие изменения ждут состав "Трактора"?

По словам руководства, команду ждет масштабное обновление: предполагается уход почти всех легионеров, включая Джордана Гросса и Джоша Ливо, а также сокращение числа российских ветеранов.

