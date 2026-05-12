Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цена милосердия: почему наследство Людмилы Арининой досталось Ирине Пеговой, а не родне
Маленькое счастье в доме: Елизавета Арзамасова и Илья Авербух представили нового члена семьи
Частые подъемы ночью говорят не о бессоннице: этот симптом может выдать опасное заболевание
Опасный штамм Andes добрался до Европы: что скрывают врачи о вспышке инфекции в ЕС
Анатолий Белый* заявил о разрыве с российскими коллегами: почему он не общается даже с Хабенским
Стройные тоже попадают в гормональную ловушку: инсулинорезистентность бьет без предупреждения
Секрет фарфоровой куколки: как Саша Савельева сохраняет идеальную форму в 42 года
Тревожность можно приглушить без сложных техник: мозгу нужен один сигнал из прошлого
Иран ввёл новую оборонную доктрину перед визитом Трампа в Китай

Трактор доверили американцу из НХЛ: Скотт Гордон готовит революцию в Челябинске

Спорт

Челябинский хоккейный клуб "Трактор" определился с кандидатурой нового наставника — им станет американский специалист Скотт Гордон. В минувшем сезоне тренер успешно работал в системе главной юниорской лиги США (USHL), возглавляя команду "Ватерлоо".

Хоккей
Фото: www.pexels.com by Tima Miroshnichenko is licensed under Бесплатное использование
Хоккей

Назначение иностранного специалиста подчеркивает стремление руководства клуба к трансформации игровой модели после не самого удачного выступления в Кубке Гагарина.

Игровая карьера Скотта Гордона была неразрывно связана с вратарской позицией: он провел шесть лет в системе "Квебек Нордикс", хотя в самой НХЛ выходил на лед лишь в 23 поединках. Основные успехи Гордона-игрока пришлись на лиги AHL и ECHL, при этом в сезоне-1988/89 он завоевал титул лучшего голкипера ECHL.

Как сообщает издание kursdela.biz, тренерский путь американца начался в 1998 году и включал значимые этапы работы с "Провиденс Брюинз" и основным составом "Нью-Йорк Айлендерс".

Гордон обладает серьезным опытом управления коллективами разного уровня, включая "Филадельфию Флайерз", где он исполнял обязанности главного тренера, и "Сан-Хосе Шаркс". Его статистика внушительна: более семи сотен матчей в АХЛ и свыше двухсот встреч в сильнейшей лиге планеты. Ожидается, что его приход поможет челябинцам вновь демонстрировать яркий триумф и стабильность на льду.

"Приглашение Скотта Гордона — это попытка привить челябинскому коллективу североамериканскую системность и дисциплину в обороне, что критически важно в современных реалиях лиги", — объяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

При этом назначение иностранца происходит в период масштабной кадровой перестройки. Ранее генеральный менеджер Алексей Волков намекнул на скорое расставание с ключевыми легионерами и рядом ветеранов.

Вероятно, "Трактор" покинут защитники Джордан Гросс, Логан Дэй, а также Михал Чайковски и Владимир Жарков. Вопрос о том, останется ли в команде Егор Коршков, остается открытым, что добавляет интриги перед стартом предсезонной подготовки.

Ответы на популярные вопросы о назначении Скотта Гордона

Кто такой Скотт Гордон?

Это опытный американский тренер, имеющий в послужном списке работу главным тренером в клубах НХЛ ("Нью-Йорк Айлендерс", "Филадельфия Флайерз") и признание лучшим тренером АХЛ в 2008 году.

Каковы достижения Гордона в качестве игрока?

Скотт Гордон выступал на позиции вратаря, провел 23 матча в НХЛ за "Квебек Нордикс" и был признан лучшим голкипером лиги ECHL в сезоне-1988/89.

Почему "Трактор" меняет тренера?

После вылета в первом раунде плей-офф от "Ак Барса" под руководством Евгения Корешкова, клуб решил сменить вектор развития и пригласить иностранного специалиста с опытом работы в НХЛ.

Какие изменения ждут состав "Трактора"?

По словам руководства, команду ждет масштабное обновление: предполагается уход почти всех легионеров, включая Джордана Гросса и Джоша Ливо, а также сокращение числа российских ветеранов.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Еда и рецепты
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Еда и рецепты
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Садоводство, цветоводство
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Популярное
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше

Эксперты предложили технологичную альтернативу традиционным холодным блюдам, которая готовится за десять минут и помогает легче переносить экстремальный зной.

Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
Ягодицы взлетят вверх: 2 движения дома, которые поднимут форму за 10 дней без зала
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Забудьте про бабушкин стиль: 3 омолаживающие стрижки 50+, которые скрывают морщины
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Звездный плевок: к Земле несется миллиард тонн раскаленной солнечной плазмы
Звездный плевок: к Земле несется миллиард тонн раскаленной солнечной плазмы
Последние материалы
Частые подъемы ночью говорят не о бессоннице: этот симптом может выдать опасное заболевание
Опасный штамм Andes добрался до Европы: что скрывают врачи о вспышке инфекции в ЕС
Секретная атака Абу-Даби: ОАЭ ударили по Ирану западным оружием при поддержке США
Секретное оружие против стресса и возраста: как разгладить мимические морщины без косметолога
НАБУ расследует легализацию 460 млн гривен через застройку в поселке Козин
Анатолий Белый* заявил о разрыве с российскими коллегами: почему он не общается даже с Хабенским
Стройные тоже попадают в гормональную ловушку: инсулинорезистентность бьет без предупреждения
Секрет фарфоровой куколки: как Саша Савельева сохраняет идеальную форму в 42 года
Кому закроют въезд? Таиланд готовит серьезные ограничения для всех
Вашингтон начал вскрывать собственные тайны: Трамп запустил аудит секретных биолабораторий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.