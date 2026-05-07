Лежать и становиться стройнее — не шутка: нервная система решает больше, чем тренировки

Спорт

Традиционное представление о том, что путь к стройности лежит исключительно через изнурительные нагрузки в спортзале, постепенно уступает место научно обоснованному подходу к восстановлению. Отдых в гамаке может оказаться гораздо эффективнее бесконечных пробежек, если рассматривать его как инструмент управления биохимическими процессами организма.

Гамак
Фото: unsplash.com by Ris & Ry is licensed under Free to use under the Unsplash License
Гамак

Старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов сети студий LEVITA Акулина Бахтурина пояснила, что постоянная погоня за идеальным телом в режиме "24/7" провоцирует хронический стресс, сопровождающийся дефицитом сна и жесткими диетами.

В условиях перманентного напряжения организм переходит в режим выживания, активируя выработку кортизола. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на Бахтурину, высокий уровень этого гормона заставляет тело интенсивно запасать жировую ткань, особенно в абдоминальной области, попутно провоцируя тягу к простым углеводам. Вместо ожидаемого прогресса человек сталкивается с замедлением метаболизма и упадком сил. В таких случаях бесконечный подсчет калорий только усугубляет психологическое давление, лишая мышцы возможности полноценно восстанавливаться после нагрузок.

"Нужно помнить, что и мышцы, и жир "обрабатываются" телом именно в фазе восстановления, а не во время тренировки. В период нагрузки — мы создаем стрессовый стимул, а после — тело тратит энергию на восстановление мышечных волокон, перераспределение запасов, настройку гормональной системы. Если отдых урезать, этот процесс просто не успевает пройти полностью, поэтому прогресс тормозится, сколько бы вы ни бегали", — подчеркнула Бахтурина.

Для тех, кто не готов к пассивному отдыху, альтернативой может стать экспресс-тренировка за полминуты, которая активирует жиросжигание без критического повышения уровня стрессовых гормонов.

"Качественная релаксация — это фундамент, на котором строится физическая форма. Без фазы глубокого расслабления нервная система блокирует липолиз, защищая жизненно важные ресурсы организма", — объяснил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Киселёв Артём.

Эффект "антистресс-тренажера", который дает гамак, обусловлен ритмичным покачиванием и горизонтальным положением тела, что эффективно успокаивает сердечно-сосудистую систему. Чтобы закрепить результат, эксперты рекомендуют внедрять и другие мягкие практики, например, ходьбу после еды для оптимизации уровня сахара в крови. Если же времени на полноценный отдых на природе нет, дисциплинированный подход к домашним тренировкам продолжительностью 15 минут в день поможет поддерживать тонус глубоких мышц без риска перетренированности и эмоционального выгорания.

Ответы на популярные вопросы о восстановлении организма

Почему отдых в гамаке полезнее сна на диване?

Легкое покачивание в гамаке более эффективно воздействует на вестибулярный аппарат и парасимпатическую нервную систему, обеспечивая более глубокое расслабление и быстрое снижение уровня кортизола.

Можно ли похудеть, просто отдыхая?

Напрямую — нет, однако качественное восстановление нормализует метаболизм и гормональный фон, что заставляет организм эффективнее использовать накопленные жировые запасы в качестве топлива во время и после физической активности.

Сколько времени нужно отдыхать таким образом?

Для перезагрузки нервной системы и снижения тревожности достаточно 20-40 минут регулярного пассивного отдыха в тишине без использования гаджетов.

Чем можно заменить гамак в городских условиях?

Альтернативой могут стать шезлонги, отдых на пледе в парке или даже спокойная медитация в горизонтальном положении, главное — минимизировать внешние визуальные и информационные раздражители.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
