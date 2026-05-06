Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разрыв связи с дорогой: почему привычка выжимать сцепление мешает тормозить
Токсичность за кадром "Друзей": Лиза Кудроу объяснила, за что фанаты должны ненавидеть Росса
Долги исчезнут без суда? ФНС получит новые полномочия списания с 2026 года в России
После 150 000 км обычное масло убивает мотор: почему нужно срочно менять правила
УФ-индекс и SPF: простое правило, которое спасает кожу даже в пасмурный день
Теневые ловушки бизнеса: как договоры ГПХ лишают россиян минимальных зарплат
Дорогой отдых: обычная поездка к озеру может обернуться крупными штрафами
От самолётов до клипов: кем планируют стать наследники Григория Лепса
Сныть и пырей возвращаются снова и снова: как остановить многолетнюю агрессию сорняков

От воспитания юношей к управлению мастерами: главные вызовы для нового наставника армейцев

Спорт

Ротация на тренерском мостике столичного ЦСКА после увольнения Фабио Челестини вызвала волну скепсиса среди ветеранов клуба. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Игдисамов, ранее курировавший молодежный состав армейцев. Несмотря на многолетний опыт работы во внутреннем резерве "красно-синих", эксперты сомневаются в его способности стабилизировать игру основного состава в критический момент сезона. Сейчас команда находится на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, отпуская конкурентов в борьбе за призовые места.

Футбольный мяч на зеленом поле, крупный план
Фото: https://pixabay.com by jatocreate is licensed under Free
Футбольный мяч на зеленом поле, крупный план

Валерий Масалитин, легендарный нападающий, бравший с армейцами "золотой дубль" в 1991 году, убежден, что это назначение носит лишь краткосрочный характер. Как сообщает Газета.Ru, переход от воспитания юношей к управлению профессионалами с высокими гонорарами требует специфического психологического ресурса. Бывший футболист считает, что разница в подходах к тренировочному процессу между академией и высшей лигой может стать непреодолимым барьером для нового наставника. Учитывая эмоциональное давление перед дерби со "Спартаком" в Кубке России, Игдисамову придется доказывать свою состоятельность в условиях максимального стресса.

"Проблема перехода из молодежного футбола в профессиональный всегда связана с авторитетом и психологией управления лидерами раздевалки. Тренеру, привыкшему обучать азам, крайне сложно перестроиться на решение тактических задач в режиме цейтнота, особенно когда на кону выход в финал Кубка", — объяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Пеньков Сергей.

Пока футболисты привыкают к новым требованиям, болельщикам остается надеяться на профессионализм штаба. Для тех, кто следит за своей формой так же внимательно, как атлеты перед матчем, домашние тренировки по современным методикам помогут сохранить тонус. Даже простая ходьба после еды способна значительно улучшить метаболизм, что важно не только для спортсменов, но и для каждого поклонника активного образа жизни.

Ответы на популярные вопросы о смене тренера в ЦСКА

Почему Фабио Челестини покинул клуб?

Специалист был уволен из-за неудовлетворительных результатов в последних турах РПЛ, в результате которых ЦСКА опустился на шестое место в таблице.

Кто такой Дмитрий Игдисамов?

Это тренер, долгое время работавший в системе молодежной команды ЦСКА, назначенный исполняющим обязанности наставника основы после отставки главного тренера.

С кем сыграет ЦСКА под руководством нового тренера?

Дебютным испытанием для Игдисамова станет принципиальное дерби против московского "Спартака" в рамках финала Пути регионов Кубка России.

Есть ли у Игдисамова шансы остаться на постоянной основе?

Эксперты называют его "временным вариантом", однако результат матча в Кубке России и финиш чемпионата могут повлиять на итоговое решение руководства клуба.

Читайте также

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Садоводство, цветоводство
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Ближний Восток
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка
Евросоюз
География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка
Популярное
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае

Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.

Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Забытый герой колхозных полей: скрытный хищник спасал урожай и держал грызунов в страхе
Политический приговор Мерцу: канцлера гонят в отставку за разграбление казны ради Киева
738 дней над бездной: как обычная женщина обманула смерть и лесорубов на высоте 60 метров
738 дней над бездной: как обычная женщина обманула смерть и лесорубов на высоте 60 метров
Последние материалы
Ни шагу без Трампа: Нетаньяху боится чихнуть в сторону Ирана без звонка в Вашингтон
Парад Победы под угрозой дождя: синоптики предупредили о резком похолодании в столице
Разрыв связи с дорогой: почему привычка выжимать сцепление мешает тормозить
Лук и чеснок в опасности: как распознать вредителей до потери урожая на грядке весной
Озеро не оставило даже костей: тайна исчезнувшего судна стала ещё страшнее после находки
Токсичность за кадром "Друзей": Лиза Кудроу объяснила, за что фанаты должны ненавидеть Росса
Лимонное печенье, которое взрывается трещинами: секрет химии, о котором молчат кондитеры
7 мая: День радио, смерть Сальери и Чайковский
Гормональный бунт отменяется: секретный метод наладить связь между головой и телом за 15 минут
От воспитания юношей к управлению мастерами: главные вызовы для нового наставника армейцев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.