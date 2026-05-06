От воспитания юношей к управлению мастерами: главные вызовы для нового наставника армейцев

Ротация на тренерском мостике столичного ЦСКА после увольнения Фабио Челестини вызвала волну скепсиса среди ветеранов клуба. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Игдисамов, ранее курировавший молодежный состав армейцев. Несмотря на многолетний опыт работы во внутреннем резерве "красно-синих", эксперты сомневаются в его способности стабилизировать игру основного состава в критический момент сезона. Сейчас команда находится на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, отпуская конкурентов в борьбе за призовые места.

Фото: https://pixabay.com by jatocreate is licensed under Free Футбольный мяч на зеленом поле, крупный план

Валерий Масалитин, легендарный нападающий, бравший с армейцами "золотой дубль" в 1991 году, убежден, что это назначение носит лишь краткосрочный характер. Как сообщает Газета.Ru, переход от воспитания юношей к управлению профессионалами с высокими гонорарами требует специфического психологического ресурса. Бывший футболист считает, что разница в подходах к тренировочному процессу между академией и высшей лигой может стать непреодолимым барьером для нового наставника. Учитывая эмоциональное давление перед дерби со "Спартаком" в Кубке России, Игдисамову придется доказывать свою состоятельность в условиях максимального стресса.

"Проблема перехода из молодежного футбола в профессиональный всегда связана с авторитетом и психологией управления лидерами раздевалки. Тренеру, привыкшему обучать азам, крайне сложно перестроиться на решение тактических задач в режиме цейтнота, особенно когда на кону выход в финал Кубка", — объяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Пеньков Сергей.

Пока футболисты привыкают к новым требованиям, болельщикам остается надеяться на профессионализм штаба.

Ответы на популярные вопросы о смене тренера в ЦСКА

Почему Фабио Челестини покинул клуб?

Специалист был уволен из-за неудовлетворительных результатов в последних турах РПЛ, в результате которых ЦСКА опустился на шестое место в таблице.

Кто такой Дмитрий Игдисамов?

Это тренер, долгое время работавший в системе молодежной команды ЦСКА, назначенный исполняющим обязанности наставника основы после отставки главного тренера.

С кем сыграет ЦСКА под руководством нового тренера?

Дебютным испытанием для Игдисамова станет принципиальное дерби против московского "Спартака" в рамках финала Пути регионов Кубка России.

Есть ли у Игдисамова шансы остаться на постоянной основе?

Эксперты называют его "временным вариантом", однако результат матча в Кубке России и финиш чемпионата могут повлиять на итоговое решение руководства клуба.

