Сафонов пропустил четыре, но ПСЖ победил: безумные 5:4 с Баварией шокировали Европу

Первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и мюнхенской "Баварией" обернулся настоящей голевой феерией, завершившейся со счетом 5:4 в пользу парижан.

Российский голкипер французского гранда Матвей Сафонов, несмотря на три совершенных сейва, пропустил в этой встрече четыре мяча. Эксперты и болельщики внимательно следят за тем, как быстро бывшие игроки РПЛ адаптируются к запредельным нагрузкам и скоростям европейского клубного топ-турнира.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с журналистами отметил, что вратарю не удалось выдать свой максимум, однако призвал не драматизировать ситуацию.

Как сообщает Газета.Ru, Булыкин подчеркнул, что нагрузка в таком матче была колоссальной. По его словам, пропустить четыре гола — это много для любого профессионала, но подобные матчи случаются редко, поэтому Сафонову нужно не копить негатив, а сосредоточиться на подготовке к следующему выходу на поле.

"Конечно, он сделал не все, что мог: что-то получилось, что-то — нет. Если бы он пропустил два мяча, можно бы было так сказать, но четыре… Это для любого вратаря перебор, но такие матчи не будут. Такие игры бывают, здесь нужно не расстраиваться, а просто готовиться к следующей игре", — считает Булыкин.

Пока одна часть Европы обсуждает битву титанов, в другом полуфинале лондонский "Арсенал" и мадридский "Атлетико" готовятся к ответной встрече после ничейного результата 1:1 в Мадриде.

"Сафонов столкнулся с колоссальным давлением, которое испытывают все вратари при переходе на качественно иной уровень оппозиции. Пропустить четыре мяча в полуфинале психологически тяжело, но именно в таких стрессовых условиях закаляется характер топ-игрока", — объяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Ответы на популярные вопросы о выступлении Сафонова в Лиге чемпионов

С каким счетом завершился первый матч между "ПСЖ" и "Баварией"?

Встреча в Париже закончилась победой хозяев со счетом 5:4, команды забили на двоих девять мячей.

Сколько спасений совершил Матвей Сафонов в этой игре?

Российский голкипер парижского клуба записал на свой счет три сейва за основное время матча.

Когда состоится ответный полуфинальный матч в Мюнхене?

Повторная игра между "Баварией" и "ПСЖ" запланирована на 6 мая и пройдет на стадионе немецкого клуба.

Какой результат был зафиксирован в параллельном полуфинале ЛЧ?

Мадридский "Атлетико" и лондонский "Арсенал" сыграли вничью 1:1, ответная встреча состоится в Лондоне.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
