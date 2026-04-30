Можно ли худеть без углеводов: мифы, которые мешают прогрессу в фитнесе раскрыты

Для достижения заметного прогресса в фитнесе привычный рацион требует обязательной корректировки, иначе организму просто не хватит биохимических ресурсов для выполнения нагрузок.

Полезное питание

Эксперт и основатель студии Fitlit Сергей Литовченко объяснил, что физические упражнения резко повышают энергозатраты, из-за чего стандартное меню перестает покрывать базовые потребности системы. При игнорировании этого правила атлет сталкивается с быстрой утомляемостью, а результативность тренировочного процесса стремится к нулю.

"Менять рацион нужно почти всегда. Без еды не будет сил, энергии не будет хватать. Тренировки сами по себе очень энергозатратные. Если человек будет кушать как обычно, просто выдохнется и здесь же тренировка закончится", — рассказал Литовченко.

Он подчеркнул, что ключевым строительным элементом для мышечной ткани остается белок, источниками которого являются качественное мясо, рыба, яйца и творог. Правильное соотношение макронутриентов помогает сформировать желаемый рельеф и избежать истощения.

Специалист рекомендует тем, кто стремится к снижению веса, сохранять высокую долю протеина, одновременно ограничивая употребление сахаросодержащих продуктов и фастфуда. Желающим набрать массу, напротив, следует увеличить общую калорийность за счет сложных углеводов, таких как каши и макароны из твердых сортов пшеницы.

Как сообщается на сайте MoneyTimes, важным аспектом является поддержание водно-солевого баланса, так как интенсивное потоотделение во время занятий вымывает необходимые минералы.

"При пересмотре питания важно помнить, что резкий дефицит калорий при высоких нагрузках может иметь обратный эффект, провоцируя замедление обменных процессов и потерю мышечной массы вместо жировой", — объяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о рационе при фитнесе

Нужно ли тренироваться на голодный желудок для быстрого похудения?

Нет, голодание перед нагрузкой лишает организм энергии, что снижает интенсивность занятия. Лучше съесть легкое блюдо с углеводами за час-полтора до начала упражнений.

Какие продукты следует полностью исключить из меню?

Рекомендуется отказаться от фастфуда, газированных напитков с сахаром и различных кондитерских изделий, которые создают лишний профицит калорий без нутритивной ценности.

Почему вода важна во время выполнения упражнений?

Вода участвует в терморегуляции и транспортировке питательных веществ; ее дефицит ведет к сгущению крови и избыточной нагрузке на сердце.

Зачем включать в рацион углеводы, если цель — сбросить вес?

Углеводы являются основным топливом для мозга и мышц, они необходимы для поддержания интенсивности тренировки, которая напрямую влияет на жиросжигание.

