Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цивилизованный наём: поручение президента вытеснит серый рынок частных арендодателей
Автобокс покупают за час, а жалеют годами: 5 просчётов, которые превращают поездку в испытание
Десять лет жизни в обмен на сахар: коварный список сладостей, с которыми вы съедаете своё будущее
Авторынок на два фронта: почему граждане скупают машины, а бизнес уходит в экономию
Гимнастика вместо лыж: Дарья Непряева раскрыла неожиданные грани своего таланта
Вместе только до финиша: почему лучшая пара лыжников страны бежит друг от друга после гонок
Жизнь в режиме закрытых форточек: как Туапсе пытается пережить последствия нефтяного пожара
Дорогие маски полетят в мусор: ленивый способ запустить двигатель роста волос без лишних затрат
Мясо в тарелке больше не главное: этот простой гарнир строит мышцы без лишнего жира

Медаль, добытая характером: юная боксерша из Тагила закрепилась среди сильнейших в России

Спорт

Юная представительница нижнетагильской школы бокса Мария Смирнова продемонстрировала выдающийся результат на национальном уровне, завоевав бронзовую награду на первенстве России. Соревнования проходили в подмосковном Чехове, объединив более 200 сильнейших спортсменок в возрасте 15-16 лет из 79 регионов страны. Тагильчанка выступала в весовой категории до 80 кг, где конкуренция требовала предельной концентрации и высокого уровня технической подготовки.

Боксерские перчатки
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Путь к пьедесталу для воспитанницы СШОР "Спутник" выдался напряженным: после уступки в полуфинальном поединке сопернице из Тверской области, Мария сумела мобилизовать внутренние ресурсы. В решающем бою за третье место она показала уверенный бокс, что позволило ей войти в число лучших атлетов страны. Как сообщает tagilcity.ru, этот успех стал логическим продолжением традиций легендарного спортивного клуба, воспитавшего не одно поколение чемпионов мирового масштаба.

За триумфом Смирновой стоит колоссальный опыт заслуженного тренера России Александра Малышева, который занимается педагогической деятельностью уже 33 года. 71-летний наставник, в прошлом титулованный боксер, известен подготовкой таких звезд, как Наталья Рагозина и Ирина Потеева. Малышев, чей вклад в развитие спорта отмечен почетным знаком за заслуги перед Нижним Тагилом, интегрирует в подготовку проверенные временем методики, которые по своей интенсивности могут сравниться с тем, как проходят функциональные тренировки у профессиональных атлетов.

"Стабильные результаты тагильской школы бокса подтверждают важность преемственности между опытными наставниками и молодым поколением спортсменов", — отметил в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Пеньков Сергей .

Ответы на популярные вопросы о детско-юношеском боксе

Со скольки лет можно начинать занятия боксом?

Оптимальным возрастом для начала специализированных тренировок считается 10-12 лет, когда организм ребенка уже достаточно окреп для координационных нагрузок.

Какие качества развивает бокс у девушек?

Помимо физической выносливости, занятия боксом формируют высокую дисциплину, быструю реакцию и психологическую устойчивость в стрессовых ситуациях.

Кто является самым известным тренером в Нижнем Тагиле?

Александр Малышев считается одним из самых титулованных наставников города, воспитавшим абсолютную чемпионку мира Наталью Рагозину.

Где проходило первенство России среди девушек 15-16 лет?

Турнир принимал город Чехов в Московской области, где в 13 весовых категориях состязались участницы со всей страны.

Читайте также

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Красота и стиль
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Садоводство, цветоводство
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии
Мир. Новости мира
Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии
Популярное
Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника

В Москве утвердили обновленный сценарий празднования очередной годовщины Великой Победы, который будет заметно отличаться от торжественных мероприятий прошлых лет.

Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Радость для ленивых сладкоежек: легендарная Молочная девочка, которая тает во рту за минуты
Вкус как из бочки в СССР: старинный способ готовить квас на закваске, покоривший всех хозяек
Обостряется конфликт между Китаем и США за ключевые терминалы Панамского канала Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Нефтяная вольница Эмиратов: что изменится для мирового рынка нефти после мая 2026 года
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Ленивый уход за тыквой: как получить богатый урожай без лишних усилий
Ленивый уход за тыквой: как получить богатый урожай без лишних усилий
Последние материалы
Автобокс покупают за час, а жалеют годами: 5 просчётов, которые превращают поездку в испытание
Медаль, добытая характером: юная боксерша из Тагила закрепилась среди сильнейших в России
Десять лет жизни в обмен на сахар: коварный список сладостей, с которыми вы съедаете своё будущее
Авторынок на два фронта: почему граждане скупают машины, а бизнес уходит в экономию
Ягоды станут рубиновыми: весенний уход без перекопки сохранит силу земляники
Гимнастика вместо лыж: Дарья Непряева раскрыла неожиданные грани своего таланта
Золотой поводок Брюсселя: Евросоюз выставил Киеву жесткий ультиматум в обмен на подачку
Секретный список лидеров: эти модели автомобилей в Китае не ломаются
Вместе только до финиша: почему лучшая пара лыжников страны бежит друг от друга после гонок
Жизнь в режиме закрытых форточек: как Туапсе пытается пережить последствия нефтяного пожара
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.