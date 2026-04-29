Гимнастика вместо лыж: Дарья Непряева раскрыла неожиданные грани своего таланта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спорт

Российская лыжница Дарья Непряева поделилась размышлениями о векторе развития своей спортивной карьеры в случае отсутствия в ней лыжных гонок. Спортсменка проанализировала свои физические данные и призналась, что могла бы успешно реализовать потенциал в дисциплинах, требующих особой пластичности. Биохимические и антропометрические показатели лыжников часто позволяют им успешно адаптироваться к смежным нагрузкам, однако Дарья выделила направления с принципиально иной эстетикой движений.

Фото: commons.wikimedia.org by Amer Sports, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
В интервью, которое сообщает Газета.Ru, лыжница отметила свои природные данные — миниатюрность и гибкость. По мнению Непряевой, эти качества могли бы стать фундаментом для успехов в художественной гимнастике или фигурном катании. Несмотря на то что лыжные гонки формируют мощный мышечный корсет, сопоставимый с результатами, которые дают классические упражнения советской школы, Дарья видит себя в более артистичных видах спорта.

Вопрос о переходе в биатлон, который часто становится логичным продолжением карьеры для лыжников, Непряева прокомментировала с долей самоиронии. Она подчеркнула, что проблемы со зрением вряд ли позволили бы ей стать эффективным стрелком. "Никогда не думала, с моим зрением я буду стрелять по воробьям. Но здорово, когда люди пробуют для себя что-то новое", — заявила Непряева. Стоит отметить, что для профессионального атлета крайне важна не только выносливость, но и функциональная подвижность позвоночника, помогающая сохранять концентрацию при любых нагрузках.

"Выбор в пользу гимнастики или фигурного катания со стороны лыжницы — это интересное признание, так как эти виды спорта развивают совершенно разные типы мышечных волокон и координацию. Однако гибкость и легкость, о которых говорит Дарья, действительно являются критическими факторами успеха в дисциплинах со сложной технической оценкой", — отметил в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Напомним, что Дарья Непряева вместе с Савелием Коростелевым стали первыми представителями России, вернувшимися в международный календарь с 2022 года. Спортсменка успела выступить на Олимпиаде-2026, где её лучшим результатом стала 11-я строчка в марафоне, завершившаяся, впрочем, обидной дисквалификацией. Несмотря на досадную техническую ошибку при смене инвентаря, лыжница продемонстрировала высокий уровень готовности, сопоставимый с лидерами Кубка мира.

Ответы на популярные вопросы о Дарье Непряевой

Почему Дарью Непряеву дисквалифицировали на Олимпиаде-2026?

Спортсменка была лишена 11-го места в марафонской гонке из-за технической ошибки во время пит-стопа: она случайно перепутала инвентарь и ушла на дистанцию на чужих лыжах.

В каких видах спорта Дарья видит альтернативу лыжам?

По словам лыжницы, благодаря миниатюрному телосложению и природной гибкости, она могла бы попробовать свои силы в фигурном катании или художественной гимнастике.

Планирует ли Непряева переходить в биатлон?

Нет, лыжница скептически оценивает свои перспективы в стрельбе из-за особенностей зрения, в шутку замечая, что попадала бы только "по воробьям".

Каких успехов Дарья достигла на Кубке мира?

Наивысшим достижением лыжницы в международном сезоне стало четвертое место, которое она заняла в индивидуальной гонке в финском Лахти.

Читайте также

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.