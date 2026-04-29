Вместе только до финиша: почему лучшая пара лыжников страны бежит друг от друга после гонок

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев выстроили четкую границу между профессиональной поддержкой и личным пространством. Спортсменка подчеркнула, что командная работа и взаимовыручка являются фундаментом их взаимодействия на турнирах, помогая справляться со стрессом и психологическим давлением. Однако после завершения интенсивных стартов атлеты предпочитают минимизировать контакты, чтобы восстановить эмоциональный ресурс.
Как сообщает Газета.Ru, такая тактика позволяет лидерам сборной сохранять высокую концентрацию во время соревновательного цикла. Напомним, что дуэт Непряевой и Коростелева стал уникальным прецедентом в отечественном лыжном спорте: с 2022 года они первыми получили допуск к международным стартам. Спортсмены представляли страну на этапах Кубка мира и Олимпийских играх 2026 года. Несмотря на отсутствие медалей, Дарья показала высокий потенциал, заняв четвертое место в индивидуальной гонке в Лахти, хотя на Играх ее результат в марафоне (11-е место) был аннулирован из-за досадной технической ошибки со сменой лыж.
"Психологическая разгрузка и временное дистанцирование в паре — это стандартный инструмент профилактики профессионального выгорания у атлетов топ-уровня. Когда люди проводят месяцы в закрытом контуре тренировочных сборов, умение "отдыхать друг от друга" становится залогом долголетия в спорте и сохранения здорового микроклимата в команде", — объяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.
Такой подход к саморегуляции не менее важен, чем физическая подготовка. Для профессионалов уровня Непряевой дисциплина проявляется даже в умении вовремя переключиться на обычную жизнь.
Спортсменка была дисквалифицирована в марафонской гонке из-за ошибки в транзитной зоне: во время плановой смены инвентаря она по ошибке взяла чужую пару лыж, что является нарушением регламента соревнований.
