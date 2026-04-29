Жизнь в режиме закрытых форточек: как Туапсе пытается пережить последствия нефтяного пожара
Цена автоматизации: почему честные плательщики могут пострадать от цифровых судов
Балтийский циклон уходит: Россия готовится к скачку до +20 и летнему теплу
Майский трафик без стресса: тактика подготовки машины к пиковым нагрузкам на дорогах
Сколько стоит игнорировать чистку кондиционера: реальные последствия для бюджета и здоровья
Можно ли есть зефир при похудении: неожиданные последствия для сахара в крови и инсулина
Спектакль Жёлтый карлик в Театре на Трубной покажут 5 и 17 мая

Вместе только до финиша: почему лучшая пара лыжников страны бежит друг от друга после гонок

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев выстроили четкую границу между профессиональной поддержкой и личным пространством. Спортсменка подчеркнула, что командная работа и взаимовыручка являются фундаментом их взаимодействия на турнирах, помогая справляться со стрессом и психологическим давлением. Однако после завершения интенсивных стартов атлеты предпочитают минимизировать контакты, чтобы восстановить эмоциональный ресурс.

Фото: Mos.ru by Фото: Олег Сосницкий, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Как сообщает Газета.Ru, такая тактика позволяет лидерам сборной сохранять высокую концентрацию во время соревновательного цикла. Напомним, что дуэт Непряевой и Коростелева стал уникальным прецедентом в отечественном лыжном спорте: с 2022 года они первыми получили допуск к международным стартам. Спортсмены представляли страну на этапах Кубка мира и Олимпийских играх 2026 года. Несмотря на отсутствие медалей, Дарья показала высокий потенциал, заняв четвертое место в индивидуальной гонке в Лахти, хотя на Играх ее результат в марафоне (11-е место) был аннулирован из-за досадной технической ошибки со сменой лыж.

"Психологическая разгрузка и временное дистанцирование в паре — это стандартный инструмент профилактики профессионального выгорания у атлетов топ-уровня. Когда люди проводят месяцы в закрытом контуре тренировочных сборов, умение "отдыхать друг от друга" становится залогом долголетия в спорте и сохранения здорового микроклимата в команде", — объяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Такой подход к саморегуляции не менее важен, чем физическая подготовка или утренние привычки, формирующие метаболизм. Для профессионалов уровня Непряевой дисциплина проявляется даже в умении вовремя переключиться на обычную жизнь. Поддержание формы в межсезонье требует не только воли, но и качественного восстановления, сопоставимого по важности с тем, как мышечная масса помогает организму эффективно расходовать энергию в покое.

Ответы на популярные вопросы о лыжном спорте и карьере Дарьи Непряевой

Почему Дарья Непряева была дисквалифицирована на Олимпиаде-2026?

Спортсменка была дисквалифицирована в марафонской гонке из-за ошибки в транзитной зоне: во время плановой смены инвентаря она по ошибке взяла чужую пару лыж, что является нарушением регламента соревнований.

Какое достижение Непряевой считается лучшим на международной арене в сезоне?

Самым высоким результатом Дарьи на Кубке мира стало четвертое место, которое она завоевала в гонке с раздельным стартом на этапе в финском Лахти.

Как Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили допуск к международным стартам?

Они стали первыми российскими лыжниками с 2022 года, которым международные спортивные федерации официально разрешили выступать на Кубке мира и Олимпийских играх.

Общаются ли лыжники вне рамок соревновательного сезона?

По словам самой Непряевой, вне сезона они общаются редко и стараются отдыхать друг от друга, чтобы избежать эмоционального переутомления после совместной работы в команде.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Садоводство, цветоводство
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Забудьте о долгом ожидании: как приготовить воздушные пирожки по экспресс-методу
Еда и рецепты
Забудьте о долгом ожидании: как приготовить воздушные пирожки по экспресс-методу
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Еда и рецепты
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Популярное
Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника

В Москве утвердили обновленный сценарий празднования очередной годовщины Великой Победы, который будет заметно отличаться от торжественных мероприятий прошлых лет.

Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Радость для ленивых сладкоежек: легендарная Молочная девочка, которая тает во рту за минуты
Вкус как из бочки в СССР: старинный способ готовить квас на закваске, покоривший всех хозяек
Обостряется конфликт между Китаем и США за ключевые терминалы Панамского канала Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Нефтяная вольница Эмиратов: что изменится для мирового рынка нефти после мая 2026 года
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Ленивый уход за тыквой: как получить богатый урожай без лишних усилий
Ленивый уход за тыквой: как получить богатый урожай без лишних усилий
Последние материалы
Жизнь в режиме закрытых форточек: как Туапсе пытается пережить последствия нефтяного пожара
Мыть или не мыть: стоит ли покупать посудомоечную машину в 2026 году — разбираем все за и против
Коварный фильтр-убийца: ошибка в резьбе — и ваше свежее масло окажется на асфальте через километр
Дорогие маски полетят в мусор: ленивый способ запустить двигатель роста волос без лишних затрат
Мышцы тают после 30: почему диеты не спасают и что действительно работает без иллюзий
Секрет идеальной формы: как превратить привычные упражнения в эффективный инструмент
Мясо в тарелке больше не главное: этот простой гарнир строит мышцы без лишнего жира
Курс на стабильность: как в 2027 году изменят правила начисления социальных пенсий
Цена автоматизации: почему честные плательщики могут пострадать от цифровых судов
Пентагон признался: война с Ираном пустила по ветру десятки миллиардов долларов
