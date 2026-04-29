Вместе только до финиша: почему лучшая пара лыжников страны бежит друг от друга после гонок

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев выстроили четкую границу между профессиональной поддержкой и личным пространством. Спортсменка подчеркнула, что командная работа и взаимовыручка являются фундаментом их взаимодействия на турнирах, помогая справляться со стрессом и психологическим давлением. Однако после завершения интенсивных стартов атлеты предпочитают минимизировать контакты, чтобы восстановить эмоциональный ресурс.

Фото: Mos.ru by Фото: Олег Сосницкий, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Как сообщает Газета.Ru, такая тактика позволяет лидерам сборной сохранять высокую концентрацию во время соревновательного цикла. Напомним, что дуэт Непряевой и Коростелева стал уникальным прецедентом в отечественном лыжном спорте: с 2022 года они первыми получили допуск к международным стартам. Спортсмены представляли страну на этапах Кубка мира и Олимпийских играх 2026 года. Несмотря на отсутствие медалей, Дарья показала высокий потенциал, заняв четвертое место в индивидуальной гонке в Лахти, хотя на Играх ее результат в марафоне (11-е место) был аннулирован из-за досадной технической ошибки со сменой лыж.

"Психологическая разгрузка и временное дистанцирование в паре — это стандартный инструмент профилактики профессионального выгорания у атлетов топ-уровня. Когда люди проводят месяцы в закрытом контуре тренировочных сборов, умение "отдыхать друг от друга" становится залогом долголетия в спорте и сохранения здорового микроклимата в команде", — объяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Такой подход к саморегуляции не менее важен, чем физическая подготовка. Для профессионалов уровня Непряевой дисциплина проявляется даже в умении вовремя переключиться на обычную жизнь.

Ответы на популярные вопросы о лыжном спорте и карьере Дарьи Непряевой

Почему Дарья Непряева была дисквалифицирована на Олимпиаде-2026?

Спортсменка была дисквалифицирована в марафонской гонке из-за ошибки в транзитной зоне: во время плановой смены инвентаря она по ошибке взяла чужую пару лыж, что является нарушением регламента соревнований.

Какое достижение Непряевой считается лучшим на международной арене в сезоне?

Самым высоким результатом Дарьи на Кубке мира стало четвертое место, которое она завоевала в гонке с раздельным стартом на этапе в финском Лахти.

Как Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили допуск к международным стартам?

Они стали первыми российскими лыжниками с 2022 года, которым международные спортивные федерации официально разрешили выступать на Кубке мира и Олимпийских играх.

Общаются ли лыжники вне рамок соревновательного сезона?

По словам самой Непряевой, вне сезона они общаются редко и стараются отдыхать друг от друга, чтобы избежать эмоционального переутомления после совместной работы в команде.

