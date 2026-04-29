Игнорировать больше нельзя: чем грозят Елене Исинбаевой накопленные долги в России

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, проживающая в Испании, столкнулась с серьезными юридическими претензиями со стороны российских коммунальных служб. Задолженность по счетам за две столичные квартиры бизнес-класса достигла 440 тысяч рублей, что стало поводом для обращения поставщика услуг в судебные инстанции.

Елена Исинбаева

Помимо претензий по ЖКХ, легкоатлетка накопила обязательства перед Федеральной налоговой службой в размере 920 тысяч рублей, при этом ранее подобные финансовые дисциплинарные нарушения уже приводили к блокировке всех её счетов внутри страны.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предоставил детальный разбор ситуации для aif.ru, указав на риски потери собственности. В случае игнорирования судебных предписаний недвижимость может быть выставлена на торги, несмотря на зарубежный статус владельца.

Эксперт пояснил, что хотя на приватизированное жилье взыскание накладывается в последнюю очередь, наличие альтернативных объектов недвижимости позволяет судебным приставам инициировать процедуру реализации имущества для покрытия накопленной недоимки.

"Если если жилье приватизировано, то выселить должника оттуда не могут. Если человек не платит за коммуналку, налоги, сначала накладывается взыскание на денежные средства, менее дорогое имущество. Это могут быть автомобили, паи, акции. Недвижимость становится средством взыскания в последнюю очередь при условии, что не единственное жилье человека", — сказал Соловьев.

По мнению Соловьева, на которое ссылается aif. ru, арест на объект накладывается даже при минимальном пороге долга в три тысячи рублей. Если требования о погашении игнорируются, квартира продается на аукционе, а собственнику возвращается лишь разница после вычета всех штрафов и пени.

В условиях, когда тарифы ЖКХ демонстрируют стабильный рост, подобные финансовые обременения становятся критическими для владельцев дорогостоящих активов.

"Процедура взыскания долгов с граждан, находящихся за рубежом, технически отлажена: арест накладывается на российские активы дистанционно. Если у собственника несколько квартир, исполнительное производство может закончиться изъятием и продажей одной из них, так как иммунитет единственного жилья в данном случае не действует", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова.

Интересно, что ранее спортсменка уже попадала в аналогичную ситуацию с ФНС, когда сумма претензий составляла 1,5 миллиона рублей. Тогда вопрос удалось урегулировать за несколько месяцев после заморозки банковских операций.

Нынешняя ситуация осложняется тем, что систематические неплатежи могут быть расценены как сознательное уклонение, что требует более сложной стратегии, позволяющей найти выход из финансового тупика без потери премиальной недвижимости в Москве.

Ответы на популярные вопросы о долгах за ЖКХ

Могут ли забрать квартиру за долги по коммуналке?

Да, если это не единственное пригодное для проживания жилье должника и сумма долга соразмерна стоимости или значительна для запуска процедуры реализации.

С какой суммы долга накладывается арест на имущество?

Судебные приставы имеют право вынести постановление о запрете на регистрационные действия с недвижимостью при наличии задолженности свыше 3000 рублей.

Что происходит с деньгами после продажи квартиры на торгах?

Из вырученную суммы вычитается основной долг, пени, штрафы и исполнительский сбор, а оставшиеся денежные средства возвращаются бывшему владельцу.

Влияет ли проживание за границей на обязанность платить за жилье в РФ?

Факт отсутствия собственника в стране не освобождает его от оплаты коммунальных услуг и налогов на имущество, находящееся на территории России.

