Хотите меньше ссор? Один важный разговор в начале отношений решает всё
Новый сезон народной премии: как изменился Автомобиль года в России в 2026 году
ИИ-проекты Совкомбанка признаны лучшими на международной премии CX Awards
Скрытые причины поломок в дороге: что забывают проверить 90% водителей
Скрытые пожиратели тока: какие устройства незаметно опустошают кошелек хозяев
Женщины постарше стали магнитом для молодых мужчин: причина оказалась совсем не романтичной
Сахар растет молча: преддиабет можно заметить только одним способом
От сибирских пейзажей к рулетке: на Алтае открывают элитную игорную зону
Мифы развеяны: назначена точная дата выхода новой модели Lada Azimut на главный конвейер в Тольятти

Игнорировать больше нельзя: чем грозят Елене Исинбаевой накопленные долги в России

Спорт

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, проживающая в Испании, столкнулась с серьезными юридическими претензиями со стороны российских коммунальных служб. Задолженность по счетам за две столичные квартиры бизнес-класса достигла 440 тысяч рублей, что стало поводом для обращения поставщика услуг в судебные инстанции.

Елена Исинбаева
Фото: commons.wikimedia.org by Eckhard Pecher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Елена Исинбаева

Помимо претензий по ЖКХ, легкоатлетка накопила обязательства перед Федеральной налоговой службой в размере 920 тысяч рублей, при этом ранее подобные финансовые дисциплинарные нарушения уже приводили к блокировке всех её счетов внутри страны.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предоставил детальный разбор ситуации для aif.ru, указав на риски потери собственности. В случае игнорирования судебных предписаний недвижимость может быть выставлена на торги, несмотря на зарубежный статус владельца.

Эксперт пояснил, что хотя на приватизированное жилье взыскание накладывается в последнюю очередь, наличие альтернативных объектов недвижимости позволяет судебным приставам инициировать процедуру реализации имущества для покрытия накопленной недоимки.

"Если если жилье приватизировано, то выселить должника оттуда не могут. Если человек не платит за коммуналку, налоги, сначала накладывается взыскание на денежные средства, менее дорогое имущество. Это могут быть автомобили, паи, акции. Недвижимость становится средством взыскания в последнюю очередь при условии, что не единственное жилье человека", — сказал Соловьев.

По мнению Соловьева, на которое ссылается aif. ru, арест на объект накладывается даже при минимальном пороге долга в три тысячи рублей. Если требования о погашении игнорируются, квартира продается на аукционе, а собственнику возвращается лишь разница после вычета всех штрафов и пени.

В условиях, когда тарифы ЖКХ демонстрируют стабильный рост, подобные финансовые обременения становятся критическими для владельцев дорогостоящих активов.

"Процедура взыскания долгов с граждан, находящихся за рубежом, технически отлажена: арест накладывается на российские активы дистанционно. Если у собственника несколько квартир, исполнительное производство может закончиться изъятием и продажей одной из них, так как иммунитет единственного жилья в данном случае не действует", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова.

Интересно, что ранее спортсменка уже попадала в аналогичную ситуацию с ФНС, когда сумма претензий составляла 1,5 миллиона рублей. Тогда вопрос удалось урегулировать за несколько месяцев после заморозки банковских операций.

Нынешняя ситуация осложняется тем, что систематические неплатежи могут быть расценены как сознательное уклонение, что требует более сложной стратегии, позволяющей найти выход из финансового тупика без потери премиальной недвижимости в Москве.

Ответы на популярные вопросы о долгах за ЖКХ

Могут ли забрать квартиру за долги по коммуналке?

Да, если это не единственное пригодное для проживания жилье должника и сумма долга соразмерна стоимости или значительна для запуска процедуры реализации.

С какой суммы долга накладывается арест на имущество?

Судебные приставы имеют право вынести постановление о запрете на регистрационные действия с недвижимостью при наличии задолженности свыше 3000 рублей.

Что происходит с деньгами после продажи квартиры на торгах?

Из вырученную суммы вычитается основной долг, пени, штрафы и исполнительский сбор, а оставшиеся денежные средства возвращаются бывшему владельцу.

Влияет ли проживание за границей на обязанность платить за жилье в РФ?

Факт отсутствия собственника в стране не освобождает его от оплаты коммунальных услуг и налогов на имущество, находящееся на территории России.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Пионы будут цвести как сумасшедшие: секрет посадки, который скрывают опытные садоводы
Цветы и растения
Пионы будут цвести как сумасшедшие: секрет посадки, который скрывают опытные садоводы
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Садоводство, цветоводство
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Популярное
Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника

В Москве утвердили обновленный сценарий празднования очередной годовщины Великой Победы, который будет заметно отличаться от торжественных мероприятий прошлых лет.

Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Радость для ленивых сладкоежек: легендарная Молочная девочка, которая тает во рту за минуты
Нефтяная вольница Эмиратов: что изменится для мирового рынка нефти после мая 2026 года
Обостряется конфликт между Китаем и США за ключевые терминалы Панамского канала Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Вкус как из бочки в СССР: старинный способ готовить квас на закваске, покоривший всех хозяек
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Ленивый уход за тыквой: как получить богатый урожай без лишних усилий
Ленивый уход за тыквой: как получить богатый урожай без лишних усилий
Последние материалы
Новый сезон народной премии: как изменился Автомобиль года в России в 2026 году
Американцы до сих пор не разгадали секрет КГБ: шпионское устройство работало без проводов и батареек
ИИ-проекты Совкомбанка признаны лучшими на международной премии CX Awards
Тур сорвался — деньги обязаны вернуть: компании надеются, что вы не знаете
Скрытые причины поломок в дороге: что забывают проверить 90% водителей
Миф из советского детства: почему на самом деле Манту можно мочить и ничего не будет
Скрытые пожиратели тока: какие устройства незаметно опустошают кошелек хозяев
Женщины постарше стали магнитом для молодых мужчин: причина оказалась совсем не романтичной
Смертельная любезность: моргание фарами на перекрестке может оставить вас без машины и денег
Секреты голливудских атлетов: пять утренних привычек, меняющих контуры тела за месяц
