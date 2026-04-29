Спорт

В столице Удмуртии завершился грандиозный профессионально-любительский праздник баскетбола, объединивший на одной площадке прославленных олимпийских чемпионов и юных атлетов. Центральным событием программы Суперфинала Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" стал традиционный "Матч звёзд", прошедший в стенах ижевского Дворца единоборств. Перед финальной игрой легенды спорта успели посетить шесть районов республики, где провели серию из 13 мастер-классов для двух сотен начинающих игроков.

Фото: unsplash.com by Kevin Luarte is licensed under Free to use under the Unsplash License
Составы команд впечатляли обилием титулованных имен: на паркет вышли триумфаторы Олимпийских игр Ирина Сумникова и Светлана Антипова, а также призеры крупнейших мировых первенств Наталья Водопьянова, Светлана Абросимова, Сергей Моня и Виктор Хряпа. Как сообщает udm-info.ru, конкуренцию им составили чемпионы Европы Пётр Самойленко и Егор Вяльцев вместе с политиками и деятелями культуры. В этой динамичной встрече, где азарт превалировал над тактикой, была зафиксирована символическая ничья со счетом 67:67.

Помимо выставочного шоу, в Ижевске развернулась серьезная борьба за чемпионство среди 40 сильнейших школьных коллективов страны. В женском дивизионе золото завоевали москвички, вырвавшие победу у команды из Орловской области, тогда как у юношей лидерство закрепила за собой сборная Курской области в матче против псковичей (79:70). Подобные физические изменения в жизни подростков через массовый спорт становятся ключевым фактором формирования характера.

"Такие мероприятия критически важны для популяризации баскетбола, поскольку формат "Матча звезд" позволяет детям увидеть своих кумиров на расстоянии вытянутой руки и понять, что путь к олимпийским медалям начинается здесь же, на школьном паркете", — отметил в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Стоит добавить, что баскетбольная жизнь региона не ограничивается классическим форматом: недавно определились представители Удмуртии для летнего Суперфинала ПФО по стритболу 3x3. Путевки в Пермь завоевали мужской и женский составы УдГАУ, продемонстрировавшие отличную выносливость. Для тех, кто хочет поддерживать форму вне командных игр, эксперты рекомендуют статические упражнения для укрепления связок и коленей.

Ответа на популярные вопросы о баскетбольном "Матче звёзд" в Ижевске

Кто из знаменитостей принял участие в игре?

На площадку вышли олимпийские чемпионки Ирина Сумникова и Светлана Антипова, звезды сборной России Сергей Моня и Виктор Хряпа, а также глава республики Александр Бречалов и актер Кузьма Сапрыкин.

С каким результатом завершился выставочный матч?

Встреча закончилась с равным счетом 67:67, подчеркнув дружеский и объединяющий характер мероприятия.

Кто стал победителем "КЭС-БАСКЕТ" среди школьников?

Золотые медали турнира завоевали столичная женская команда из Москвы и мужская сборная Курской области.

Проводились ли обучающие мероприятия для детей?

Да, перед финальным матчем легенды баскетбола провели 13 мастер-классов в городах и районах Удмуртии, охватив около 200 юных спортсменов.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
