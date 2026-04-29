Битва титанов и школьников: в столице Удмуртии прошел грандиозный Матч звёзд

В столице Удмуртии завершился грандиозный профессионально-любительский праздник баскетбола, объединивший на одной площадке прославленных олимпийских чемпионов и юных атлетов. Центральным событием программы Суперфинала Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" стал традиционный "Матч звёзд", прошедший в стенах ижевского Дворца единоборств. Перед финальной игрой легенды спорта успели посетить шесть районов республики, где провели серию из 13 мастер-классов для двух сотен начинающих игроков.

Фото: unsplash.com by Kevin Luarte is licensed under Free to use under the Unsplash License Баскетбол

Составы команд впечатляли обилием титулованных имен: на паркет вышли триумфаторы Олимпийских игр Ирина Сумникова и Светлана Антипова, а также призеры крупнейших мировых первенств Наталья Водопьянова, Светлана Абросимова, Сергей Моня и Виктор Хряпа. Как сообщает udm-info.ru, конкуренцию им составили чемпионы Европы Пётр Самойленко и Егор Вяльцев вместе с политиками и деятелями культуры. В этой динамичной встрече, где азарт превалировал над тактикой, была зафиксирована символическая ничья со счетом 67:67.

Помимо выставочного шоу, в Ижевске развернулась серьезная борьба за чемпионство среди 40 сильнейших школьных коллективов страны. В женском дивизионе золото завоевали москвички, вырвавшие победу у команды из Орловской области, тогда как у юношей лидерство закрепила за собой сборная Курской области в матче против псковичей (79:70). Подобные физические изменения в жизни подростков через массовый спорт становятся ключевым фактором формирования характера.

"Такие мероприятия критически важны для популяризации баскетбола, поскольку формат "Матча звезд" позволяет детям увидеть своих кумиров на расстоянии вытянутой руки и понять, что путь к олимпийским медалям начинается здесь же, на школьном паркете", — отметил в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Стоит добавить, что баскетбольная жизнь региона не ограничивается классическим форматом: недавно определились представители Удмуртии для летнего Суперфинала ПФО по стритболу 3x3. Путевки в Пермь завоевали мужской и женский составы УдГАУ, продемонстрировавшие отличную выносливость. Для тех, кто хочет поддерживать форму вне командных игр, эксперты рекомендуют статические упражнения для укрепления связок и коленей.

