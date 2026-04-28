Дорого и посредственно: почему российские клубы вынуждены переплачивать за игроков

Российский футбол готовится к масштабной "трансформации смыслов", которая рискует окончательно превратить национальную премьер-лигу в закрытую экосистему с аномальным ценообразованием. Вместо либерализации рынка регуляторы планируют усилить лимит на легионеров, фактически закручивая гайки в следующем сезоне.

Подобный протекционизм создает уникальный экономический феномен: наличие красного паспорта автоматически увеличивает рыночную стоимость игрока на несколько порядков, превращая его в дефицитный товар вне зависимости от реальных спортивных достижений.

Жесткие квоты на иностранных специалистов фактически отменяют рыночные законы конкуренции, создавая для отечественных атлетов условия "заповедника". В такой среде футболисту нет необходимости бороться за место в составе или стремиться в европейские чемпионаты, где уровень сопротивления выше, а заработки скромнее.

Российский паспорт становится "золотым вкладышем", гарантирующим профессиональную востребованность и высокие гонорары, которые часто не коррелируют с коэффициентом полезного действия на поле. Как сообщает rosbalt.ru, в условиях дефицита кадров клубы вынуждены переплачивать за посредственных исполнителей ради соблюдения формальностей в протоколе.

Экономические последствия такой политики предсказуемы: отсутствие внешней конкуренции неизбежно ведет к системной деградации качества продукта. Ситуация напоминает заградительные пошлины в автопроме, когда конечный потребитель получает дорогой товар, не способный конкурировать на международных "автобанах".

"Клубы на самом деле против, просто не обостряют отношения с Минспортом, хотя никакого отношения к ведомству не имеют и не играют за его деньги. Российских футболистов на 16 клубов РПЛ найти невозможно. Просто их нет. Были бы, кто бы заморачивался с легионерами. Вот нет в "Зените" игроков уровня Вендела в Питере, он берет бразильцев. А если заставить выпускать россиян, упадет уровень футбола. Зачем тогда это?", — отметил журналист Кирилл Шулика.

"Искусственное ограничение конкуренции лишает молодых игроков стимула к росту, а клубы — возможности покупать качественных исполнителей за адекватные деньги", — объяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Пеньков Сергей .

Ответы на популярные вопросы о лимите на легионеров

Что изменится в правилах со следующего сезона?

Регуляторы планируют сократить количество иностранных игроков в заявке и на поле, увеличив обязательную квоту для обладателей российского гражданства.

Как лимит влияет на стоимость футболистов?

Цены на игроков с российским паспортом растут искусственно, так как спрос на качественных "паспортистов" превышает предложение внутри страны.

Почему клубы продолжают натурализовать иностранцев?

Это позволяет обходить жесткие рамки лимита, выдавая паспорта легионерам через административный ресурс, чтобы они перестали считаться иностранцами в заявке.

Помогает ли такая мера развитию сборной России?

Эксперты отмечают, что гарантированное место в составе снижает мотивацию игроков к прогрессу, что негативно сказывается на общем уровне национальной команды.

