Чемпион без удара: Зенит выдал самый тревожный матч сезона и подарил шанс конкурентам

Прошедший в Москве поединок между "Локомотивом" и "Зенитом" стал центральным событием 26-го тура РПЛ, однако не оправдал ожиданий болельщиков в плане результативности. Находясь в статусе лидера таблицы, петербургский клуб рассчитывал укрепить свои позиции, но столкнулся с вязким сопротивлением "железнодорожников".

Фото: https://unsplash.com by Carlos Felipe Ramírez Mesa is licensed under Free Футбольный мяч

Московская команда, борющаяся за попадание в тройку призеров, сумела навязать фавориту неудобный сценарий, превратив игру в позиционное противостояние с минимумом опасных моментов. Эксперты уже отмечали, что Зенит возвращает лидерство вопреки критике за не самый зрелищный футбол, и матч в Черкизово лишь подтвердил этот тезис.

Основной проблемой гостей стала полная импотенция в завершающей стадии атак: за девяносто минут игры "сине-бело-голубые" сподобились лишь на один точный удар в створ ворот Ильи Лантратова. Несмотря на тотальное владение мячом и методичные подходы к штрафной, отсутствие классического забивного центрфорварда сделало давление петербуржцев стерильным.

Как сообщает rosbalt.ru Александр Соболев после первых ярких матчей за новый клуб ушел в тень, а адаптация колумбийца Джона Дурана явно затянулась. Ранее специалисты высказывали сомнения, что очередной дорогостоящий трансфер Зенита сможет моментально усилить атакующий потенциал команды.

"Когда команда с таким подбором исполнителей наносит всего один удар в створ за матч, это сигнализирует о глубоком системном кризисе в созидании. В условиях плотной обороны лидеру чемпионата критически не хватает игрока, способного на нестандартное индивидуальное действие в штрафной площади", — объяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Пеньков Сергей .

Развязка могла стать фатальной для подопечных Сергея Семака, когда в компенсированное время арбитр назначил пенальти в их ворота. Однако Николай Комличенко не сумел реализовать 11-метровый штрафной удар, сохранив для гостей ничейный результат. Теперь судьба первой строчки зависит от исхода встречи "Спартака" и "Краснодара", где южане имеют все шансы обойти петербуржцев. Для "Зенита" это тревожный звонок перед домашним матчем с "Ахматом", ведь ранее Станислав Черчесов заявлял, что "обыгрывать питерцев может каждый".

Ответы на популярные вопросы о матче "Локомотив" — "Зенит"

Почему "Зенит" не смог забить "Локомотиву"?

Основной причиной стала низкая эффективность в реализации и отсутствие акцентированных ударов — команда нанесла всего один точный удар в створ за всю игру, несмотря на территориальное преимущество.

Как ничья повлияла на положение команд в таблице?

"Зенит" набрал одно очко, сохранив временное лидерство, однако предоставил "Краснодару" возможность вернуть себе первую строчку. "Локомотив" остался в гонке за бронзовые медали чемпионата.

Кто мог решить исход встречи на последних минутах?

У нападающего "Локомотива" Николая Комличенко была возможность принести победу своей команде с пенальти в добавленное время, но он не переиграл вратаря.

С кем петербуржцы сыграют в следующем туре?

Команда Сергея Семака примет на своем поле грозненский "Ахмат" 26 апреля. В первом круге текущего сезона чеченский клуб уже одерживал победу над действующим чемпионом.

