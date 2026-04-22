Футбольные страсти накаляются: экс-футболист Дмитрий Булыкин о шансах Зенита на победу в РПЛ
После 50 диета перестаёт работать на живот: как остановить процесс без подсчёта калорий
Проснулся ночью и начал задыхаться: как обычный зуб едва не убил мужчину в Ростове
Вторичный рынок перевернулся: японские машины снова захватывают Дальний Восток
Комфорт за рулем стал опаснее: хорошие дороги приводят к ДТП в Свердловской области
Грязевые ванны и дикие бухты: три сценария отпуска на Азовском море
В шаге от ампутации: ювелирная работа хирургов Вологды позволила избежать инвалидности
Штрафы теперь оспорить проще: водителям официально разрешили то, за что раньше приходилось биться в судах
Леса и озёра начали работать на бюджет: сколько Карелия уже заработала на туристах

Фабио Челестини объяснил причины игрового кризиса ЦСКА после ничьей с Ростовом

Спорт

Московский ЦСКА продолжает искать выход из игрового кризиса после завершения матча 26-го тура Российской премьер-лиги. Домашняя встреча на "ВЭБ Арене" против "Ростова" принесла "армейцам" лишь ничью со счетом 1:1, причем отыгрываться пришлось во втором тайме: на гол ростовчанина Роналдо ответил точный удар Тамерлана Мусаева. На данный момент столичный клуб удерживает шестую строчку в таблице РПЛ с 44 баллами, значительно отставая от лидеров гонки.

Футбольный мяч
Фото: https://pixabay.com by jatocreate is licensed under Free
Футбольный мяч

Главный тренер красно-синих Фабио Челестини связал текущие неудачи с потерей особого игрового ритма, который сопровождал команду в прошлом сезоне. Как сообщает Газета.Ru, наставник напомнил о близости к первому месту перед зимней паузой 2025 года и подчеркнул, что тогда коллектив побеждал вопреки кадровому дефициту. Ситуация изменилась после поражения от "Ахмата" и резонансного противостояния, где имели место события вне поля, что окончательно разрушило психологический настрой футболистов.

Челестини акцентировал внимание на том, что магия состава не исчезла в одночасье.

"Пропал флоу, пропала та легкость, которая была. Но все в прошлом, мы снова пробуем вернуть все это. Нас ждут две прекрасные игры в чемпионате перед кубковым матчем со "Спартаком"", — заявил Челестини.

Специалист надеется, что недавнее усиление, в том числе громкий трансфер Баринова, поможет стабилизировать динамику коллектива перед важнейшим дерби.

"Потеря игрового "флоу" часто связана с психологическим выгоранием после сверхрезультативного периода, когда команда прыгает выше головы при ограниченных ресурсах. Челестини прав в том, что отсутствие импульса на старте года мешает вернуть уверенность, но для ЦСКА сейчас критически важно перестроить тактику под обновленный состав", — объяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Пеньков Сергей .

Ответы на популярные вопросы о результатах ЦСКА

Какое место занимает ЦСКА в чемпионате 2026 года?

После 26 туров московский клуб располагается на шестой позиции в турнирной таблице, набрав 44 очка.

Почему тренер говорит о потере "легкости"?

Фабио Челестини считает, что команда утратила победный импульс после поражения в первом матче года и инцидентов во время игры в Краснодаре.

Кто забил голы в матче ЦСКА — "Ростов"?

В составе гостей отличился Роналдо, а ответный мяч за "армейцев" забил нападающий Тамерлан Мусаев.

С кем ЦСКА сыграет в ближайшее время?

Перед решающим матчем Кубка России против "Спартака" команде предстоит провести две встречи в рамках регулярного чемпионата.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Садоводство, цветоводство
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Один быстрый замес — и гора блинов на столе: рецепт, который кормит всю семью без усилий
Еда и рецепты
Один быстрый замес — и гора блинов на столе: рецепт, который кормит всю семью без усилий
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Нефть
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Популярное
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов

Вероятно, в Кремле принято давно назревшее решение о прекращении поставок нефти на завод в Шведте, который Германия отобрала у "Роснефти".

Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Свежая сельдь под строжайшим запретом: почему на прилавки пускают только соленые кусочки в масле
Оно было похоже на помесь человека и собаки: жуткая тайна существа из капкана в Якутской тундре
Ядерный сценарий или протесты населения: перед каким выбором оказался Вашингтон Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Прощай, прифронтовая романтика: Эстония угрожает Украине, пытаясь спасти экономику от краха
Ягод будет больше, чем листьев: метод трех ударов, который оживит любую смородину
Мадьяр достал козырь из прошлого: Австро-Венгрия может появиться на картах Европы
Мадьяр достал козырь из прошлого: Австро-Венгрия может появиться на картах Европы
Последние материалы
Этот рецепт косынок из творога взорвал кухню: просто, быстро и безумно вкусно
Праздники съедают бюджет: скрытые риски майского отпуска, о которых молчат работодатели
23 апреля: смерть Георгия Победоносца, Театр на Таганке и первый спутник
Футбольные страсти накаляются: экс-футболист Дмитрий Булыкин о шансах Зенита на победу в РПЛ
Фабио Челестини объяснил причины игрового кризиса ЦСКА после ничьей с Ростовом
После 50 диета перестаёт работать на живот: как остановить процесс без подсчёта калорий
Секретный компас внутри вашего питомца: как собаки неосознанно помогают хозяевам сориентироваться в лесу
Проснулся ночью и начал задыхаться: как обычный зуб едва не убил мужчину в Ростове
LED-маска для рук обещает омоложение: почему результат оказывается скромнее рекламы
Вторичный рынок перевернулся: японские машины снова захватывают Дальний Восток
