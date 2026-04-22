Фабио Челестини объяснил причины игрового кризиса ЦСКА после ничьей с Ростовом

Московский ЦСКА продолжает искать выход из игрового кризиса после завершения матча 26-го тура Российской премьер-лиги. Домашняя встреча на "ВЭБ Арене" против "Ростова" принесла "армейцам" лишь ничью со счетом 1:1, причем отыгрываться пришлось во втором тайме: на гол ростовчанина Роналдо ответил точный удар Тамерлана Мусаева. На данный момент столичный клуб удерживает шестую строчку в таблице РПЛ с 44 баллами, значительно отставая от лидеров гонки.

Фото: https://pixabay.com by jatocreate is licensed under Free Футбольный мяч

Главный тренер красно-синих Фабио Челестини связал текущие неудачи с потерей особого игрового ритма, который сопровождал команду в прошлом сезоне. Как сообщает Газета.Ru, наставник напомнил о близости к первому месту перед зимней паузой 2025 года и подчеркнул, что тогда коллектив побеждал вопреки кадровому дефициту. Ситуация изменилась после поражения от "Ахмата" и резонансного противостояния, где имели место события вне поля, что окончательно разрушило психологический настрой футболистов.

Челестини акцентировал внимание на том, что магия состава не исчезла в одночасье.

"Пропал флоу, пропала та легкость, которая была. Но все в прошлом, мы снова пробуем вернуть все это. Нас ждут две прекрасные игры в чемпионате перед кубковым матчем со "Спартаком"", — заявил Челестини.

Специалист надеется, что недавнее усиление, в том числе громкий трансфер Баринова, поможет стабилизировать динамику коллектива перед важнейшим дерби.

"Потеря игрового "флоу" часто связана с психологическим выгоранием после сверхрезультативного периода, когда команда прыгает выше головы при ограниченных ресурсах. Челестини прав в том, что отсутствие импульса на старте года мешает вернуть уверенность, но для ЦСКА сейчас критически важно перестроить тактику под обновленный состав", — объяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Пеньков Сергей .

