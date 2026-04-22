Футбольные страсти накаляются: экс-футболист Дмитрий Булыкин о шансах Зенита на победу в РПЛ

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин выразил мнение, что у "Зенита" есть больше шансов на победу в Российскую премьер-лигу (РПЛ), чем у "Краснодара". Он отметил, что в настоящее время нет однозначного фаворита в чемпионской гонке.

Фото: https://unsplash.com by Mick Haupt is licensed under Free Футбольный мяч на зеленом поле, крупный план

На данный момент "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 55 очками, в то время как "Краснодар" находится на втором месте, имея в активе 54 очка.

"Если в ближайших турах как "Зенит", так и "Краснодар" потерпят поражения, это даст возможность многим командам бороться за титул", — сказал Булыкин.

Подобная конкуренция задает тон всему чемпионату, а каждое очко становится решающим в борьбе за лидерство, пишет Газета.Ru.

"В текущих условиях каждая игра важна, и шансы команд меняются с каждым туром", — отметил в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Российские клубы и сборные продолжают находиться под санкциями ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что предыдущие меры не привели к желаемым результатам, что стало причиной обсуждения возможности возвращения российских команд к международным соревнованиям. Тем не менее, издание The Times сообщило, что совет ФИФА не намерен рассматривать вопрос о допуске россиян из-за опасений негативной реакции со стороны европейских стран.

Ответы на популярные вопросы о Российская премьер-лига

Каковы шансы Зенита на победу в РПЛ?

У "Зенита" есть хороший шанс занять первое место, учитывая текущие результаты и конкуренцию с другими командами.

Когда пройдет следующий тур РПЛ?

Следующий тур пройдет в ближайшие выходные, однако точные даты необходимо проверять на официальных ресурсах.

Кто является главным конкурентом Зенита в этом сезоне?

На данный момент основным конкурентом Зенита считается "Краснодар", который активно догоняет лидера.

Когда будет обсужден вопрос о санкциях против российских клубов?

Пока нет информации о конкретных сроках обсуждения этого вопроса на уровне ФИФА, но ситуация находится на контроле.

