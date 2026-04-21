Рекордсмен Дмитрий Ерохин: роботы в марафоне не угрожают человеческим достижениям

Интеграция робототехники в марафонские забеги не меняет фундаментальную суть спорта и не представляет угрозы для человеческих достижений. Ультрамарафонец и рекордсмен России по скандинавской ходьбе Дмитрий Ерохин проанализировал перспективы участия автоматизированных систем в атлетических дисциплинах.

марафон

Поводом для дискуссии стала новость о китайском роботе, который сумел преодолеть полумарафонскую дистанцию быстрее, чем действующий обладатель мирового рекорда среди людей.

Ерохин предлагает рассматривать роботов как очередную ступень технологического прогресса, сравнимую с изобретением велосипедов или автомобилей, которые давно превзойдут любого атлета в скорости.

По его словам, со времен легендарного марафонца Древней Греции человечество постоянно создавало технические средства для перемещения.

"Это все равно, что говорить, что автомобиль побил рекорд человека. Или самолет побил рекорд человека, или корабль. Со времен марафонца, который первый пробежал марафон в Древней Греции и умер, человечество придумывало разные технические средства, сейчас появился робот", — подчеркнул Ерохин.

Такое соперничество может быть полезным, если подготовка к марафону включает в себя изучение новых границ выносливости.

Спортсмен уверен, что ажиотаж вокруг "железных" бегунов вызван лишь эффектом новизны, который быстро угаснет, как только технологии станут обыденностью. Дальнейшее участие машин в официальных стартах будет регулироваться исключительно регламентами организаторов, которые вправе выделять для них отдельные категории.

Как соообщается на сайте NewsInfo, Ерохин не видит в происходящем ничего апокалиптического, считая роботов лишь новым видом транспорта, соревноваться с которым на шоссе может быть даже интересно.

"Роботы могут задавать темп, но они лишены человеческой биохимии и эмоционального волевого фактора, которые и делают спорт привлекательным. В атлетике важна не только сухая скорость, но и то, как план тренировок преобразует возможности живого организма", — объяснил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о роботах в легкой атлетике

Может ли робот официально побить мировой рекорд человека?

Нет, международные спортивные федерации регистрируют рекорды только среди людей, технические устройства считаются отдельной категорией механизмов.

В чем главное преимущество робота перед марафонцем?

Роботы не подвержены накоплению лактата в мышцах и физическому истощению, что позволяет им поддерживать стабильно высокую скорость на всей дистанции.

Будут ли роботы допущены к обычным забегам?

Это зависит от регламента конкретного старта; организаторы могут использовать их в качестве пейсмейкеров (задающих темп) или вне зачета.

Угрожает ли это популярности классического бега?

Эксперты полагают, что нет, так как зрителей привлекает именно предел человеческих возможностей и преодоление себя, а не работа механизмов.

