Плюнул на ПП и подтягивается 900 раз: феноменальная форма Кима Схашока в 62 года без фармы

В 60 лет большинство мужчин мечтают лишь о том, чтобы не болела спина. Но житель Адыгеи Ким Схашок ломает все биологические стереотипы. 70 подтягиваний за подход (900 раз за час), становая тяга в два центнера и 100-километровые марафоны — это не сценарий боевика, а реальность атлета, который игнорирует аптечный допинг, предпочитая ему старую добрую "пахоту". Его история — это манифест воли, доказывающий, что советская архитектура тела и принципы натурального тренинга работают эффективнее любых модных методик.
Ким Схашок — не продукт лабораторий или элитных фитнес-центров. Его путь начался в пять лет с футбола и волейбола. В Адыгее его знают как легендарного капитана клуба "Бжедуг", но мяч был лишь разминкой. Атлет годами собирал свою форму через бокс, борьбу, гири и гимнастику. Это комплексный подход, где виды спорта для здоровья сочетаются с экстремальными нагрузками на выносливость.
"Результаты Кима — это классический пример накопительного эффекта. Если организм получает регулярную нагрузку десятилетиями, метаболический отклик сохраняется и в пожилом возрасте. Главное — не допускать простоев, которые превращают мышцы в кисель", — объяснил в беседе с Pravda. Ru тренер по силовому тренингу Дмитрий Миронов.
В 2007 году Схашок шокировал общественность, пробежав 100 километров по школьному стадиону. Без пафоса, спонсоров и хайпа. Просто в честь Дня Победы. Этот забег стал символом того, что кардионагрузка для него — естественное состояние, а не изнуряющая пытка. Его дух закалялся в движении, а рекорды стали побочным эффектом дисциплины.
Когда речь заходит о силовых показателях, Схашок выдает базу, недостижимую для большинства посетителей качалок. Его специализация — многоповторка и функционал. Он не просто качает бицепс, он заставляет тело работать как единый механизм, используя силовые тренировки как инструмент долголетия.
|Упражнение / Дисциплина
|Показатель Кима Схашока (60 лет)
|Подтягивания на турнике
|70 раз за подход / 900 раз за час
|Становая тяга
|200 кг
|Приседания со штангой
|180 кг
|Махи гирей (32 кг)
|38 раз за минуту
Такая всеядность в нагрузках позволяет ему конкурировать в самых разных дисциплинах — от борьбы до баскетбола. При этом он часто использует технику приседаний и другие базовые элементы, чтобы поддерживать плотность костей и эластичность связок. Его тренировки — это хаос, подчиненный строгой воле.
"Подтягиваться 70 раз — это феноменальный уровень выносливости. Здесь важна не только сила мышц спины, но и железная хватка, а также работа сердечно-сосудистой системы. Ким показывает, что возраст — это лишь цифра, если суставы привыкли к нагрузкам", — отметил эксперт по командным видам спорта Сергей Пеньков.
Питание ветерана спорта может разочаровать адептов ПП. Никаких взвешиваний еды в граммах и контейнеров с сухой грудкой. Ким ест всё, что любит: мясо, овощи, фрукты и даже сладости. Четырехразовое питание базируется на принципе умеренности, а не запретов. Он понимает, что для восстановления такой махины организму нужен качественный белок и энергия.
"При таких энергозатратах жесткие диеты только навредят. Организм в 60 лет нуждается в сбалансированных нутриентах для регенерации тканей. Ким интуитивно нашел баланс между потреблением и расходом калорий", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.
Успех всегда порождает скепсис. Хейтеры в сети разбирают видео Схашока буквально по кадрам. Говорят о "читинге" — неполной амплитуде в подтягиваниях. Шепчутся о возможной заместительной терапии, мол, "натуралы столько не живут и так не жмут". Но атлет не вступает в перепалки. Его ответ прост: "Хочешь проверить — приезжай, тренируйся рядом. Я не прячусь".
Он продолжает выходить на турник и делать свои приседания, доказывая, что правда рождается не в комментариях, а на помосте. Схашок — это живой пример того, как дисциплина и любовь к своему телу превращают человека в стальной монолит. "Я просто люблю спорт. Я не могу не заниматься. Это и есть моя жизнь", — эта фраза ставит точку в любых спорах о мотивации.
Сам Ким утверждает, что его результаты — плод пятидесятилетних тренировок без "химии". Его рельеф и сила выглядят естественно для человека с таким стажем ОФП.
Он использует специфическую технику с высокой интенсивностью, ориентированную на общую выносливость, а не на классический бодибилдинг.
Становая тяга — 200 кг, приседания — 180 кг, жим лежа — 130 кг. Это показатели уровня профессионального мастера спорта для его весовой категории.
Ким активно участвует в соревнованиях по борьбе, боксу, футболу и волейболу, а также бегает на длинные дистанции.
