Плюнул на ПП и подтягивается 900 раз: феноменальная форма Кима Схашока в 62 года без фармы

В 60 лет большинство мужчин мечтают лишь о том, чтобы не болела спина. Но житель Адыгеи Ким Схашок ломает все биологические стереотипы. 70 подтягиваний за подход (900 раз за час), становая тяга в два центнера и 100-километровые марафоны — это не сценарий боевика, а реальность атлета, который игнорирует аптечный допинг, предпочитая ему старую добрую "пахоту". Его история — это манифест воли, доказывающий, что советская архитектура тела и принципы натурального тренинга работают эффективнее любых модных методик.

Фото: Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) by @kim_atlet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фундамент адыгейского атлета

Ким Схашок — не продукт лабораторий или элитных фитнес-центров. Его путь начался в пять лет с футбола и волейбола. В Адыгее его знают как легендарного капитана клуба "Бжедуг", но мяч был лишь разминкой. Атлет годами собирал свою форму через бокс, борьбу, гири и гимнастику. Это комплексный подход, где виды спорта для здоровья сочетаются с экстремальными нагрузками на выносливость.

"Результаты Кима — это классический пример накопительного эффекта. Если организм получает регулярную нагрузку десятилетиями, метаболический отклик сохраняется и в пожилом возрасте. Главное — не допускать простоев, которые превращают мышцы в кисель", — объяснил в беседе с Pravda. Ru тренер по силовому тренингу Дмитрий Миронов.

В 2007 году Схашок шокировал общественность, пробежав 100 километров по школьному стадиону. Без пафоса, спонсоров и хайпа. Просто в честь Дня Победы. Этот забег стал символом того, что кардионагрузка для него — естественное состояние, а не изнуряющая пытка. Его дух закалялся в движении, а рекорды стали побочным эффектом дисциплины.

Цифры, которые пугают молодых

Когда речь заходит о силовых показателях, Схашок выдает базу, недостижимую для большинства посетителей качалок. Его специализация — многоповторка и функционал. Он не просто качает бицепс, он заставляет тело работать как единый механизм, используя силовые тренировки как инструмент долголетия.

Упражнение / Дисциплина Показатель Кима Схашока (60 лет)
Подтягивания на турнике 70 раз за подход / 900 раз за час
Становая тяга 200 кг
Приседания со штангой 180 кг
Махи гирей (32 кг) 38 раз за минуту

Такая всеядность в нагрузках позволяет ему конкурировать в самых разных дисциплинах — от борьбы до баскетбола. При этом он часто использует технику приседаний и другие базовые элементы, чтобы поддерживать плотность костей и эластичность связок. Его тренировки — это хаос, подчиненный строгой воле.

"Подтягиваться 70 раз — это феноменальный уровень выносливости. Здесь важна не только сила мышц спины, но и железная хватка, а также работа сердечно-сосудистой системы. Ким показывает, что возраст — это лишь цифра, если суставы привыкли к нагрузкам", — отметил эксперт по командным видам спорта Сергей Пеньков.

Диета без купюр

Питание ветерана спорта может разочаровать адептов ПП. Никаких взвешиваний еды в граммах и контейнеров с сухой грудкой. Ким ест всё, что любит: мясо, овощи, фрукты и даже сладости. Четырехразовое питание базируется на принципе умеренности, а не запретов. Он понимает, что для восстановления такой махины организму нужен качественный белок и энергия.

"При таких энергозатратах жесткие диеты только навредят. Организм в 60 лет нуждается в сбалансированных нутриентах для регенерации тканей. Ким интуитивно нашел баланс между потреблением и расходом калорий", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Критика и доказательства

Успех всегда порождает скепсис. Хейтеры в сети разбирают видео Схашока буквально по кадрам. Говорят о "читинге" — неполной амплитуде в подтягиваниях. Шепчутся о возможной заместительной терапии, мол, "натуралы столько не живут и так не жмут". Но атлет не вступает в перепалки. Его ответ прост: "Хочешь проверить — приезжай, тренируйся рядом. Я не прячусь".

Он продолжает выходить на турник и делать свои приседания, доказывая, что правда рождается не в комментариях, а на помосте. Схашок — это живой пример того, как дисциплина и любовь к своему телу превращают человека в стальной монолит. "Я просто люблю спорт. Я не могу не заниматься. Это и есть моя жизнь", — эта фраза ставит точку в любых спорах о мотивации.

Ответы на популярные вопросы о Киме Схашоке

Правда ли, что Ким не использует спортивную фармакологию?

Сам Ким утверждает, что его результаты — плод пятидесятилетних тренировок без "химии". Его рельеф и сила выглядят естественно для человека с таким стажем ОФП.

Как Ким Схашок подтягивается так много раз?

Он использует специфическую технику с высокой интенсивностью, ориентированную на общую выносливость, а не на классический бодибилдинг.

Какие веса он поднимает в базе?

Становая тяга — 200 кг, приседания — 180 кг, жим лежа — 130 кг. Это показатели уровня профессионального мастера спорта для его весовой категории.

Чем еще занимается атлет помимо силовых нагрузок?

Ким активно участвует в соревнованиях по борьбе, боксу, футболу и волейболу, а также бегает на длинные дистанции.

Экспертная проверка: тренер по силовому тренингу Дмитрий Миронов, тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
