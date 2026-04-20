Спустя год на вершине: Зенит возвращает лидерство вопреки критике за блеклую игру

Российская Премьер-лига преподнесла спортивной общественности неожиданную смену лидера по итогам 25-го тура чемпионата. Футбольный клуб "Зенит" вернул себе первую строчку в турнирной таблице, максимально эффективно воспользовавшись осечкой главного конкурента.

Фото: https://pixabay.com by jatocreate is licensed under Free Футбольный мяч

Минимальная победа петербуржцев над махачкалинским "Динамо" в Дагестане в сочетании с драматичной ничьей "Краснодара" против калининградской "Балтики" (2:2) позволила команде из города на Неве возглавить гонку за титул.

Возвращение сине-бело-голубых на вершину произошло спустя более чем годовой перерыв и вызвало неоднозначную реакцию в футбольном сообществе. Как сообщает rosbalt.ru, спортивный обозреватель и эксперт Николай Яременко критически оценил текущую форму коллектива. По его словам, на фоне блеклой игры бывшего фаворита подобные перестановки выглядят нелогично, а судейские решения, включая отмену дисквалификации нападающего Педро, вызывают вопросы о "подковёрных" методах борьбы за трофей.

"С учетом довольно слабой и откровенно незрелищной игры бывшего "гегемона" выход на первое место выглядит совершенно неожиданным. Представляю, какой административный ресурс теперь будет задействован сине-бело-голубыми: весь судейский корпус и все закулисные службы будут работать только на этот непрофильный актив, чтобы сохранить первое место вплоть до последнего тура. Под микроскопом ищут нарушения правил у соперников — и при этом умудряются снять дисквалификацию у уже наказанного нападающего "Зенита" Педро", — говорит Яременко.

"Лидерство петербуржцев сегодня обусловлено скорее психологической устойчивостью в решающие моменты и глубиной состава, нежели ярким футболом, при этом важно помнить, как жёсткая оценка Зенита от экспертов ранее указывала на системный кризис в игре команды", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Тренер по игровым видам спорта Пеньков Сергей .

Впереди у подопечных Сергея Семака серьезное испытание в Москве — во вторник, 22 апреля, состоится матч против столичного "Локомотива". Болельщики активно обсуждают грядущий выезд, а аналитики пытаются спрогнозировать, станет ли этот успех временным явлением или долгосрочным трендом. Особое внимание приковано к кадровой политике клуба, ведь любая покупка с красивыми цифрами в трансферный период накладывает на игроков дополнительную ответственность за результат.

Ответы на популярные вопросы о Российской Премьер-лиге

Почему "Зенит" вернул лидерство именно сейчас?

Это произошло благодаря набранным трем очкам в матче с махачкалинским "Динамо" и потере очков "Краснодаром", который не смог обыграть "Балтику" в домашнем поединке.

Как долго клуб из Санкт-Петербурга не был на первом месте?

Перерыв в лидерстве сине-бело-голубых в национальном первенстве длился более одного календарного года.

Когда состоится следующий ключевой матч чемпионата?

Уже 22 апреля "Зенит" сыграет в Москве против "Локомотива", начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.

В чем заключается главная критика экспертов в адрес лидеров?

Аналитики отмечают отсутствие зрелищности в игре петербуржцев и указывают на спорные административные решения, влияющие на ход турнирной борьбы.

