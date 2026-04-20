Онколог Дмитрий Пензов рассказал о скрытых симптомах рака и необходимости консультации
Дети на питбайках не боятся штрафов: решению проблемы лежит вне запретов
Ближе, чем связь в ТВ: в 2026 году огромная скала пронзит небо над Землей
Поездки для детей превратились в дорогой конструктор: где ломается вся схема
Ценовой штиль или обвал? Что на самом деле происходит с рынком недвижимости
Дети на ватрушках за машиной становятся заложниками троса: какие ограничения уже обсуждают
Летние каникулы без очередей: что внезапно остановило поток детей в лагеря
Автоэксперт Целиков сообщил о падении продаж легковых авто в России на 7,3% в апреле
Пара жареных историй приводит к неожиданной расплате: что теряют любители сплетен

Спустя год на вершине: Зенит возвращает лидерство вопреки критике за блеклую игру

Спорт

Российская Премьер-лига преподнесла спортивной общественности неожиданную смену лидера по итогам 25-го тура чемпионата. Футбольный клуб "Зенит" вернул себе первую строчку в турнирной таблице, максимально эффективно воспользовавшись осечкой главного конкурента.

Футбольный мяч
Фото: https://pixabay.com by jatocreate is licensed under Free
Футбольный мяч

Минимальная победа петербуржцев над махачкалинским "Динамо" в Дагестане в сочетании с драматичной ничьей "Краснодара" против калининградской "Балтики" (2:2) позволила команде из города на Неве возглавить гонку за титул.

Возвращение сине-бело-голубых на вершину произошло спустя более чем годовой перерыв и вызвало неоднозначную реакцию в футбольном сообществе. Как сообщает rosbalt.ru, спортивный обозреватель и эксперт Николай Яременко критически оценил текущую форму коллектива. По его словам, на фоне блеклой игры бывшего фаворита подобные перестановки выглядят нелогично, а судейские решения, включая отмену дисквалификации нападающего Педро, вызывают вопросы о "подковёрных" методах борьбы за трофей.

"С учетом довольно слабой и откровенно незрелищной игры бывшего "гегемона" выход на первое место выглядит совершенно неожиданным. Представляю, какой административный ресурс теперь будет задействован сине-бело-голубыми: весь судейский корпус и все закулисные службы будут работать только на этот непрофильный актив, чтобы сохранить первое место вплоть до последнего тура. Под микроскопом ищут нарушения правил у соперников — и при этом умудряются снять дисквалификацию у уже наказанного нападающего "Зенита" Педро", — говорит Яременко.

"Лидерство петербуржцев сегодня обусловлено скорее психологической устойчивостью в решающие моменты и глубиной состава, нежели ярким футболом, при этом важно помнить, как жёсткая оценка Зенита от экспертов ранее указывала на системный кризис в игре команды", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Тренер по игровым видам спорта Пеньков Сергей .

Впереди у подопечных Сергея Семака серьезное испытание в Москве — во вторник, 22 апреля, состоится матч против столичного "Локомотива". Болельщики активно обсуждают грядущий выезд, а аналитики пытаются спрогнозировать, станет ли этот успех временным явлением или долгосрочным трендом. Особое внимание приковано к кадровой политике клуба, ведь любая покупка с красивыми цифрами в трансферный период накладывает на игроков дополнительную ответственность за результат.

Ответы на популярные вопросы о Российской Премьер-лиге

Почему "Зенит" вернул лидерство именно сейчас?

Это произошло благодаря набранным трем очкам в матче с махачкалинским "Динамо" и потере очков "Краснодаром", который не смог обыграть "Балтику" в домашнем поединке.

Как долго клуб из Санкт-Петербурга не был на первом месте?

Перерыв в лидерстве сине-бело-голубых в национальном первенстве длился более одного календарного года.

Когда состоится следующий ключевой матч чемпионата?

Уже 22 апреля "Зенит" сыграет в Москве против "Локомотива", начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.

В чем заключается главная критика экспертов в адрес лидеров?

Аналитики отмечают отсутствие зрелищности в игре петербуржцев и указывают на спорные административные решения, влияющие на ход турнирной борьбы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Советы
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Трон под Урсулой зашатался: Мадьяр неожиданно выставил Орбана на захват Брюсселя
Мир. Новости мира
Трон под Урсулой зашатался: Мадьяр неожиданно выставил Орбана на захват Брюсселя
Гардероб стал проще — стиль дороже: 3 вещи, которые вытеснили старую базу
Красота и стиль
Гардероб стал проще — стиль дороже: 3 вещи, которые вытеснили старую базу
Популярное
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения

С наступлением тепла лесные обитатели проявляют особую активность, требуя от человека внимательности и соблюдения определенных правил безопасности при встрече.

Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Больше никаких вредителей: простой способ подготовить клубнику к сезону с помощью пыли
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Последние материалы
Онколог Дмитрий Пензов рассказал о скрытых симптомах рака и необходимости консультации
Дети на питбайках не боятся штрафов: решению проблемы лежит вне запретов
Ближе, чем связь в ТВ: в 2026 году огромная скала пронзит небо над Землей
Спустя год на вершине: Зенит возвращает лидерство вопреки критике за блеклую игру
Эффект спустя месяцы: как регулярный массаж и масла меняют густоту локонов
Поездки для детей превратились в дорогой конструктор: где ломается вся схема
Природа как главный садовод: простые секреты богатого урожая сладкой шарафуги
Ценовой штиль или обвал? Что на самом деле происходит с рынком недвижимости
Сидераты вас обманывают? Ошибки, из-за которых почва становится хуже, а не лучше
Тайные имена денег всплыли из прошлого: "бабки", "косари" и "пятихатки" оказались не тем, чем кажутся
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.