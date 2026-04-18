Прощание с комплексами: как европейские сборы изменили мышление велогонщицы Изотовой

Российская велогонщица Анна Изотова, представляющая команду "Марафон-Тула", поделилась впечатлениями от затяжных тренировочных сборов в Италии. Победительница национального первенства на треке призналась, что долгое пребывание за границей вызывает у неё чувство ностальгии по родине. Несмотря на интенсивную подготовку к будущим стартам, 19-летняя спортсменка старается сохранять позитивный настрой и фокусироваться на профессиональном росте.

Фото: https://unsplash.com by Ben Guernsey is licensed under Free Велосипедист едет по шоссе (вид сзади, в форме)

Спортсменка находится в расположении итальянского клуба с начала марта, и точная дата её возвращения пока не определена. Как сообщает Газета.Ru, Изотова использует это время не только для физического совершенствования, но и для глубокой психологической работы над собой. Девушка отметила, что ежедневное общение с семьей в мессенджерах помогает ей справляться с разлукой, а европейский опыт научил её спокойнее относиться к бытовым мелочам, которые раньше казались значимыми преградами.

"Длительные сборы в другой стране — это тяжелое испытание для психики атлета, но именно такая изоляция позволяет полностью погрузиться в режим. Важно помнить, что профессиональный спорт требует не только наката километров, но и качественной базы. Если велогонщица испытывает стресс от разлуки, ей помогут силовые тренировки на стабилизацию кора и технику дыхания, которые переключают внимание и укрепляют концентрацию", — объяснил в беседе с Pravda. Ru персональный фитнес-тренер Киселёв Артём.

Параллельно с велотренировками Изотова уделяет внимание своему внутреннему состоянию, считая, что пребывание в Италии стало для неё периодом личностной трансформации. Для атлетов такого уровня крайне важно беречь суставы, своевременно устраняя хруст в ногах через специальные восстановительные комплексы. После завершения итальянского цикла гонщица планирует вернуться в Россию, чтобы применить полученный опыт на треках страны.

Ответы на популярные вопросы о сборах Анны Изотовой

С каким клубом тренируется Анна Изотова в Италии?

Российская гонщица проходит подготовку совместно с местным итальянским велоклубом, сотрудничество с которым началось 6 марта.

Когда велогонщица планирует вернуться в Россию?

На данный момент окончательная дата завершения заграничных сборов не зафиксирована официальными представителями спортсменки.

Как Анна справляется с чувством тоски по дому?

Спортсменка ежедневно поддерживает связь с родителями и друзьями по видеосвязи, а также фокусируется на мысли о том, что этот опыт необходим для её карьеры.

Какие изменения в своем характере отметила спортсменка?

Изотова заявила, что стала менее восприимчива к негативу и научилась фильтровать второстепенные проблемы, концентрируясь на главном.

