Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миф о профилактике: чем на самом деле оборачивается алкоголь в качестве лекарства
Секрет идеального хруста: зачем повара замораживают батат перед жаркой
Ставки ниже психологической отметки: как изменится рынок накоплений в России
Экспортный тупик: как ситуация на Ближнем Востоке повлияла на ценники в российских магазинах
Мифы и реальность: как на самом деле защитить окна во время атак БПЛА
Смертельный азарт: медсестра хосписа ставила деньги на даты ухода своих пациентов
Биометрия важнее времени: как запуск EES парализовал крупнейшие авиахабы ЕС
Эндокринолог Дина Реброва объяснила причины формирования висцерального жира у мужчин
Цифровой капкан: как звонок вежливого курьера лишает доступа к Госуслугам

Прощание с комплексами: как европейские сборы изменили мышление велогонщицы Изотовой

Спорт

Российская велогонщица Анна Изотова, представляющая команду "Марафон-Тула", поделилась впечатлениями от затяжных тренировочных сборов в Италии. Победительница национального первенства на треке призналась, что долгое пребывание за границей вызывает у неё чувство ностальгии по родине. Несмотря на интенсивную подготовку к будущим стартам, 19-летняя спортсменка старается сохранять позитивный настрой и фокусироваться на профессиональном росте.

Велосипедист едет по шоссе (вид сзади, в форме)
Фото: https://unsplash.com by Ben Guernsey is licensed under Free
Велосипедист едет по шоссе (вид сзади, в форме)

Спортсменка находится в расположении итальянского клуба с начала марта, и точная дата её возвращения пока не определена. Как сообщает Газета.Ru, Изотова использует это время не только для физического совершенствования, но и для глубокой психологической работы над собой. Девушка отметила, что ежедневное общение с семьей в мессенджерах помогает ей справляться с разлукой, а европейский опыт научил её спокойнее относиться к бытовым мелочам, которые раньше казались значимыми преградами.

"Длительные сборы в другой стране — это тяжелое испытание для психики атлета, но именно такая изоляция позволяет полностью погрузиться в режим. Важно помнить, что профессиональный спорт требует не только наката километров, но и качественной базы. Если велогонщица испытывает стресс от разлуки, ей помогут силовые тренировки на стабилизацию кора и технику дыхания, которые переключают внимание и укрепляют концентрацию", — объяснил в беседе с Pravda. Ru персональный фитнес-тренер Киселёв Артём.

Параллельно с велотренировками Изотова уделяет внимание своему внутреннему состоянию, считая, что пребывание в Италии стало для неё периодом личностной трансформации. Для атлетов такого уровня крайне важно беречь суставы, своевременно устраняя хруст в ногах через специальные восстановительные комплексы. После завершения итальянского цикла гонщица планирует вернуться в Россию, чтобы применить полученный опыт на треках страны.

Ответы на популярные вопросы о сборах Анны Изотовой

С каким клубом тренируется Анна Изотова в Италии?

Российская гонщица проходит подготовку совместно с местным итальянским велоклубом, сотрудничество с которым началось 6 марта.

Когда велогонщица планирует вернуться в Россию?

На данный момент окончательная дата завершения заграничных сборов не зафиксирована официальными представителями спортсменки.

Как Анна справляется с чувством тоски по дому?

Спортсменка ежедневно поддерживает связь с родителями и друзьями по видеосвязи, а также фокусируется на мысли о том, что этот опыт необходим для её карьеры.

Какие изменения в своем характере отметила спортсменка?

Изотова заявила, что стала менее восприимчива к негативу и научилась фильтровать второстепенные проблемы, концентрируясь на главном.

Читайте также

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
В валенках к Сталину: как нищий матрос за одну ночь в Кремле решил судьбу немецких танков
Наука и техника
В валенках к Сталину: как нищий матрос за одну ночь в Кремле решил судьбу немецких танков
Мясо будет таять во рту: шеф-повар назвал лучший маринад для шашлыка и главную ошибку у мангала
Еда и рецепты
Мясо будет таять во рту: шеф-повар назвал лучший маринад для шашлыка и главную ошибку у мангала
Популярное
Такого не было уже 20 лет: треть германских компаний сократит рабочие места в этом году

Почти каждая третья германия компания собирается сократить рабочие места в 2026 году, говорится в исследовании Института германской экономики.

Такого не было уже 20 лет: треть германских компаний сократит рабочие места в этом году
Белые медведи исчезают незаметно: на их месте появляется новый хищник, и это уже не фантастика
Белые медведи исчезают незаметно: на их месте появляется новый хищник, и это уже не фантастика
Одна ложка — и малина как в сказке: чем подкормить кусты в апреле, чтобы собирать урожай ведрами
Экспедицию уничтожили, материалы спрятали: что нашли у Сейдозера и почему об этом молчат
Билет на Кипр за 2 евро: Пашинян убеждает армянских пенсионеров голосовать за выход из ЕАЭС Любовь Степушова А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Саид Гафуров Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева
Евросоюз не будет обращать внимание на предупреждение Минобороны РФ по дронам для ВСУ
Зверь размером с собаку держит Африку в страхе: даже львы отступают, когда появляется он
Соседи будут считать ваши кусты волшебными: малина даёт урожай ведрами после одной весенней хитрости
Соседи будут считать ваши кусты волшебными: малина даёт урожай ведрами после одной весенней хитрости
Последние материалы
Экспортный тупик: как ситуация на Ближнем Востоке повлияла на ценники в российских магазинах
Мифы и реальность: как на самом деле защитить окна во время атак БПЛА
Смертельный азарт: медсестра хосписа ставила деньги на даты ухода своих пациентов
Морг для резины: как открытый балкон превращает дорогие шины в опасный пластик
Майский олл-инклюзив: Анапа и Геленджик выставили чеки выше 115 тысяч рублей
Биометрия важнее времени: как запуск EES парализовал крупнейшие авиахабы ЕС
Эндокринолог Дина Реброва объяснила причины формирования висцерального жира у мужчин
Смертельный диагноз для поршней: как обычная лужа уничтожает двигатель автомобиля
Прощай, сауна в салоне: эффективный способ охладить мотор без включения печки
Цифровой капкан: как звонок вежливого курьера лишает доступа к Госуслугам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.