Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Природные репелленты спасают сад: эксперты советуют использовать настурцию и ромашку
Апрель тяжелее марта: почему мировые терминалы остались без танкеров
Психолог Надежда Резенова рассказала, как распознать нарушение личных границ в общении
HR-эксперт Сивогривов: переработки не гарантируют карьерный рост без достижения результатов
Гендир Frank Auto Ирина Франк рассказала, что ввоз машин для внутреннего рынка Китая стал наиболее выгодным
Юрист Александр Толмачев: повышение цены аренды без согласия арендатора является незаконным
Учёные объясняют, почему нельзя пить кофе сразу после обжарки: углекислый газ влияет на вкус
Туберкулез: болезнь, которую недооценивают, но с которой сложно бороться в современных условиях
Финансовая капитуляция: почему мировые регуляторы экстренно избавляются от золота

Лицо предаёт раньше паспорта: 3 простых действия возвращают чёткий контур уже через месяц

Спорт

Овал лица после 40 лет подвергается атаке. Ткани утрачивают упругость, а связочный аппарат ослабевает под давлением гравитации. Это не мистика, а механика старения. Мышцы лица, как и любая физическая структура, требуют тонуса. Без нагрузки ткани "сползают", создавая эффект тяжелого лица. Игнорирование этого процесса ведет к застою лимфы и хронической пастозности.

Фото: ru.freepik.com by gpointstudio is licensed under Free
Советы по уходу за кожей в зрелом возрасте

Почему щеки теряют форму

"Брыли — это не только следствие возраста, но и результат изменений в качестве кожи и подкожных структур. Снижение выработки коллагена и ухудшение микроциркуляции приводят к тому, что ткани теряют опору и начинают смещаться вниз. Важно не только ухаживать за кожей, но и стимулировать кровообращение и лимфоток — без этого даже самые эффективные средства работают слабее", — отметила в беседе с Pravda. Ru косметолог-эстетист Татьяна Громова.

Ежедневный лимфодренаж: тактика действия

Отечность — главный враг четкого контура. Массажные техники утром запускают обменные процессы в тканях. Важно работать от центра к периферии. Это не требует дорогих приспособлений. Лимфа сама по себе не циркулирует активно: её движение зависит от работы мышц и общего тонуса тела.

Метод Эффект
Массаж косточками пальцев Устраняет утренний отек
Осанка и положение головы Снимает напряжение с зоны шеи

Важным фактором остается питание. Отеки часто прячутся за избытком соли. Если вы привыкли сутулиться, это создает блок в воротниковой зоне. Исправить ситуацию помогут упражнения для спины, которые косвенно улучшают венозный отток от головы.

"Мышцы лица тесно связаны с осанкой шейного отдела. Если голова постоянно выдвинута вперед, кожа просто не может держаться на месте. Для возвращения тонуса критически важна работа с глубокими структурами шеи", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Три упражнения против гравитации

Активная гимнастика эффективнее пассивных масок. "Воздушный шарик" нагружает круговую мышцу рта. "Рыбка" уплотняет щеки. Упражнения на сопротивление активируют скулы. Главное — регулярность, а не интенсивность в один день. Как и в тренировках в зале, здесь важен прогресс через систематическое повторение нагрузки.

"Воздушный шарик"

Наберите в рот воздух и медленно "перекатывайте" его из одной щеки в другую, как будто надуваете шарик изнутри. Затем задержите воздух по центру на 5-10 секунд. Повторите 5-7 раз. Упражнение нагружает круговую мышцу рта и помогает подтянуть зону вокруг губ.

"Рыбка"

Втяните щеки внутрь, формируя "рыбье" лицо, и удерживайте положение 10-15 секунд. Важно не сжимать губы слишком сильно — напряжение должно идти именно в щеках. Повторите 5-6 раз. Это упражнение укрепляет ткани и делает щёки более плотными.

Упражнения на сопротивление

Положите пальцы на верхнюю часть щёк (область скул) и слегка надавите вниз. Одновременно попытайтесь "поднять" щеки вверх, как будто улыбаетесь, преодолевая сопротивление рук. Удерживайте 5-10 секунд и расслабьтесь. Повторите 5-8 раз. Это помогает активировать скуловые мышцы и вернуть лицу более чёткий рельеф.

"Результат зависит от глубины проработки мышц. Не стоит делать упражнения "через силу", вызывая зажимы. Мягкая проработка зон — лучший путь к успеху", — пояснила в беседе с Pravda. Ru инструктор по пилатесу Марина Гусева.

Ответы на популярные вопросы

Сколько времени нужно до первых результатов?

Видимый лимфодренажный эффект наступает через неделю. Подтяжка мышечного каркаса требует 3-4 недели регулярных тренировок.

Может ли гимнастика заменить косметолога?

Гимнастика поддерживает тонус тканей. Косметология воздействует на структуру кожи. Это дополняющие, а не исключающие друг друга методы.

Читайте также

Экспертная проверка: косметолог-эстетист Татьяна Громова, инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв, инструктор по пилатесу Марина Гусева
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Они не должны были вернуться: что скрывали выжившие после самого глубокого погружения в истории
Наука и техника
Они не должны были вернуться: что скрывали выжившие после самого глубокого погружения в истории
Медведицы идут к людям не случайно: в лесу есть враг страшнее человека
Домашние животные
Медведицы идут к людям не случайно: в лесу есть враг страшнее человека
Популярное
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река

Гидрологические данные и исторические факты заставляют по-новому взглянуть на привычную карту страны и реальную иерархию крупнейших водных артерий региона.

Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Лесной экзамен: главные маркеры ядовитой змеи, которые спасут вам жизнь
Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова Перемирие без договора: что на самом деле подписали США и Иран — и почему это выглядит как политический спектакль Юрий Бочаров Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Ужасные годы насилия: бывшая жена Петера Мадьяра вскрыла гнилое нутро сменщика Орбана
Они не должны были вернуться: что скрывали выжившие после самого глубокого погружения в истории
Они не должны были вернуться: что скрывали выжившие после самого глубокого погружения в истории
Последние материалы
Вкус дисциплины: почему Юрий Андропов презирал роскошь советской элиты
HR-эксперт Сивогривов: переработки не гарантируют карьерный рост без достижения результатов
Штраф за старую березу: за какие деревья на своем участке теперь придется платить 170 тысяч
Гендир Frank Auto Ирина Франк рассказала, что ввоз машин для внутреннего рынка Китая стал наиболее выгодным
Юрист Александр Толмачев: повышение цены аренды без согласия арендатора является незаконным
Учёные объясняют, почему нельзя пить кофе сразу после обжарки: углекислый газ влияет на вкус
Морщины ни при чём: эти оттенки волос стирают возраст быстрее дорогих кремов
Туберкулез: болезнь, которую недооценивают, но с которой сложно бороться в современных условиях
Забытый чертеж успеха: как СССР превратил Китай в мощную индустриальную державу
Ормузский пролив — не спасет: США признали, что будут атаковать суда вдали от Ближнего Востока
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.