Международная федерация плавания допустила спортсменов из России и Беларуси к турнирам под своей эгидой уже с национальной символикой.

Фото: commons.wikimedia.org by Mauricio V. Genta, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Климент Колесников

Теперь атлеты смогут выступать не только в международных соревнованиях, но и во всех дисциплинах федерации: плавании, плавании на открытой воде, прыжках в воду, водном поло и синхронном плавании.

World Aquatics больше не требует от спортсменов проходить специальную проверку на «нейтральность» или отсутствие связей с вооруженными силами

Эксперты указывают, что решение федерации укладывается в логику поэтапной нормализации допуска, когда политическое давление на международные структуры ослабевает. По их мнению, федерации часто меняют правила, когда понимают, что изоляция бьет по конкурентности турниров и качеству стартов.

За такими решениями обычно стоят и прагматические мотивы: сохранить сильнейший состав участников и интерес к соревнованиям.

Почему допускают снова

Какие федерации могут последовать

Что это меняет для спорта

Ранее российские и белорусские спортсмены выступали в нейтральном статусе и только в индивидуальных видах. Теперь FINA фактически возвращает им полноценный статус участника — это сигнал и другим федерациям, которые до сих пор выжидали.

Режим допуска Статус Раньше Нейтральный, только индивидуальные соревнования Теперь Полный допуск под национальной символикой

Вызов: останется ли это единичным жестом или начнется цепная реакция в других международных федерациях?

Какие ещё федерации это сделали? Федерация триатлона. Международный паралимпийский комитет (IPC), международные федерации в категориях юниоров. Часть федераций уже смягчала режим допуска, но чаще — без полного возвращения символики. Решения обычно зависят от политики самой организации и позиции олимпийского движения.

Почему это происходит? Из-за стремления сохранить уровень конкуренции, заполнить стартовые сетки и снизить конфликтность правил допуска.

Решение World Aquatics считается знаковым, так как это первая крупная летняя федерация, вернувшая флаг и гимн для взрослых спортсменов (элиты) без дополнительных проверок на «нейтральность». Ключевой тренд: спортивные структуры все чаще возвращаются к принципу соревнования сильнейших, даже если политический фон остается напряженным.