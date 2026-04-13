Ещё одна крупная федерация возвращает российских спортсменов под своими флагами на международные турниры

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спорт » Командные виды

Международная федерация плавания допустила спортсменов из России и Беларуси к турнирам под своей эгидой уже с национальной символикой.

Климент Колесников
Фото: commons.wikimedia.org by Mauricio V. Genta, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Климент Колесников

Теперь атлеты смогут выступать не только в международных соревнованиях, но и во всех дисциплинах федерации: плавании, плавании на открытой воде, прыжках в воду, водном поло и синхронном плавании.

 World Aquatics больше не требует от спортсменов проходить специальную проверку на «нейтральность» или отсутствие связей с вооруженными силами

Эксперты указывают, что решение федерации укладывается в логику поэтапной нормализации допуска, когда политическое давление на международные структуры ослабевает. По их мнению, федерации часто меняют правила, когда понимают, что изоляция бьет по конкурентности турниров и качеству стартов.

За такими решениями обычно стоят и прагматические мотивы: сохранить сильнейший состав участников и интерес к соревнованиям.

  • Почему допускают снова
  • Какие федерации могут последовать
  • Что это меняет для спорта

Ранее российские и белорусские спортсмены выступали в нейтральном статусе и только в индивидуальных видах. Теперь FINA фактически возвращает им полноценный статус участника — это сигнал и другим федерациям, которые до сих пор выжидали.

Режим допуска Статус
Раньше Нейтральный, только индивидуальные соревнования
Теперь Полный допуск под национальной символикой

Вызов: останется ли это единичным жестом или начнется цепная реакция в других международных федерациях?

Какие ещё федерации это сделали? Федерация триатлона. Международный паралимпийский комитет (IPC), международные федерации в категориях юниоров. Часть федераций уже смягчала режим допуска, но чаще — без полного возвращения символики. Решения обычно зависят от политики самой организации и позиции олимпийского движения.

Почему это происходит? Из-за стремления сохранить уровень конкуренции, заполнить стартовые сетки и снизить конфликтность правил допуска.

Решение World Aquatics считается знаковым, так как это первая крупная летняя федерация, вернувшая флаг и гимн для взрослых спортсменов (элиты) без дополнительных проверок на «нейтральность». Ключевой тренд: спортивные структуры все чаще возвращаются к принципу соревнования сильнейших, даже если политический фон остается напряженным.

EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.