Тренировки впустую: ошибки в базовых упражнениях, которые незаметно разрушают суставы

Эффективность силовых тренировок напрямую зависит от биомеханики каждого движения. Даже профессиональные атлеты порой допускают ошибки, нарушающие анатомически правильные векторы нагрузки, что вместо гипертрофии мышц приводит к избыточному давлению на связочный аппарат и суставы.

Как сообщает издание Газета.Ru, базовые упражнения, такие как приседания и отжимания, требуют строгого контроля положения корпуса. Тренер Ирина Мальцева отмечает, что в приседаниях критически важно отводить таз назад, сохраняя опору на всю стопу, а при отжиманиях — удерживать локти под углом 45 градусов к телу, чтобы перераспределить нагрузку с хрупких плечевых суставов на целевые грудные мышцы и трицепсы.

"Приседания считаются базой любой тренировки, но именно в них чаще всего встречаются грубые ошибки. Колени уходят внутрь, спина округляется, а пятки отрываются от пола. Все это происходит потому, что человек пытается сесть вниз, а не назад. Правильное приседание начинается с отведения таза, как будто вы садитесь на невидимый стул. Колени при этом двигаются строго в направлении носков, а вес тела остается на всей стопе. Глубина приседа определяется не чьим-то стандартом, а вашей подвижностью. Если таз начинает "клевать" и поясница округляется, значит, вы ушли ниже, чем позволяет ваше тело на данном этапе", — пояснила Мальцева.

Кроме того, Мальцева отметила, что при отжиманиях у многих людей локти разводятся в стороны под прямым углом к корпусу, и вся нагрузка уходит в плечевые суставы вместо грудных мышц и трицепсов. Локти, по её словам, должны быть направлены назад примерно под 45 градусов к телу. Она также подчеркнула, что важным моментом является положение поясницы: она либо провисает, либо таз задирается вверх. Мальцева добавила, что тело от макушки до пяток должно представлять собой одну прямую линию, и для этого нужно держать пресс в постоянном напряжении на протяжении всего подхода.

По словам тренера, распространенные огрехи встречаются также при выполнении планки и выпадов. Мальцева указывает, что при неверной технике планки основная нагрузка переносится на позвоночник, а не на мышечный корсет, а слишком узкий шаг в выпадах провоцирует перегрузку коленного сустава. Специалист советует периодически отказываться от отягощений для оттачивания амплитуды, так как нейромышечная связь, закрепляющая неправильный двигательный паттерн, может стать причиной хронических травм.