Лед плавится под коньками легенды: российский снайпер взял высоту, которая казалась недосягаемой

Российский форвард Александр Овечкин установил уникальное историческое достижение в рамках Национальной хоккейной лиги. Нападающий столичного клуба смог преодолеть знаковую отметку в тысячу заброшенных шайб в североамериканской карьере.

Юбилейная шайба легендарного снайпера

Знаменательный гол был забит в рамках домашнего противостояния с "Колорадо Эвеланш", при этом текущий сезон принес игроку уже двадцать шестое результативное действие. Вместе с тем суммарный показатель нападающего теперь включает в себя не только голы в регулярных чемпионатах, но и шайбы, заброшенные в матчах на вылет, сообщает Газета.Ru.

"Это великое достижение для хоккея. Очень радует, что наш, российский хоккеист покорил Америку. Он гражданин России и преданный нашей стране человек", — говорит вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.

Сравнение с результатами Гретцки

Стоит отметить, что за всю историю лиги подобной результативности ранее достигал лишь знаменитый канадец Уэйн Гретцки. В свою очередь Александр Овечкин продолжает укреплять позиции лидера в списке лучших снайперов в истории регулярных первенств после обновления рекорда весной прошлого года. Сейчас разрыв между двумя величайшими игроками сократился до минимума, что делает каждое следующее выступление российского спортсмена объектом пристального внимания мировой общественности.

Общая статистика форварда после недавнего матча зафиксировала результат в девятьсот двадцать три шайбы в регулярных сезонах и семьдесят семь точных бросков в играх плей-офф. Несмотря на личный успех лидера команды, встреча завершилась в пользу соперника в дополнительное время. Дальнейшие выступления нападающего в текущем календарном году позволят оценить перспективы обхода абсолютного рекорда по количеству голов во всех стадиях североамериканского турнира.