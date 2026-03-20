Вы не понимаете, это другое: ФИФА оставили Израиль в игре вопреки справедливым вопросам

Инфантино выкатил "автобус" у своих ворот. ФИФА официально умыла руки, отказавшись дисквалифицировать сборную Израиля по требованию Палестины. Пока на Ближнем Востоке мировой кошелек трещит под ударами эскалации, футбольные чиновники выбрали тактику глухой обороны. Никаких красных карточек, только бесконечный VAR в виде "юридических расследований".

Фото: commons.wikimedia.org by zeevveez from Jerusalem, Israel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Израиля

Логика нейтралитета: почему ФИФА молчит

Чиновники в Цюрихе виртуозно уклонились от прямого столкновения. Палестинская футбольная ассоциация (PFA) требовала санкций, апеллируя к нарушению прав человека и устава организации. Но в ответ получила лишь сухую формулировку о "сложности международного права".

Пока Израиль сохраняет место в сетке, геополитический пасьянс продолжает лихорадить рынки. Темы спорта и ресурсов переплетены: пока атлеты тренируются, цены на топливо в Европе бьют рекорды из-за искр в Заливе. ФИФА не хочет подливать масла в этот огонь.

Футбол на спорных территориях

Камень преткновения — клубы с Западного берега. Палестина настаивает: играть там под эгидой Израиля (IFA) — нарушение границ. ФИФА парирует: правовой статус земель не определен. Это классический пример бюрократического дриблинга. Вместо того чтобы вынести вердикт, организаторы блокируют решительные меры, подобно европейским бюрократам в вопросах санкций.

Ответы на популярные вопросы о решении ФИФА

Почему израильские клубы продолжают играть на Западном берегу?

Потому что ФИФА признала этот вопрос "сложным с точки зрения международного права" и отказалась выносить окончательный вердикт, делегировав ответственность политикам.

Будет ли Палестина обжаловать решение?

Вероятнее всего, PFA обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако без поддержки ФИФА шансы на успех минимальны.

Повлияет ли это на участие Израиля в ЧМ?

На данный момент никаких препятствий для сборной Израиля нет. Команда остается полноправным членом международной федерации.

