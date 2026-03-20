Морская мина весом в тысячи тонн: брошенный танкер дрейфует к берегам популярных еврокурортов
Сладкий обман в красивой обёртке: скрытая правда о калориях в элитном тростниковом подсластителе
Камень помнит всё: древний храм в сибирском селе наконец обретёт официальную защиту государства
Иллюзия выбора спасает нервы: простой способ договориться с малышом без криков и давления
Северная сказка становится ближе: Сургутский район открывает двери для масштабного потока гостей
Ошейник на полгода или спрей на час: гид по выживанию для хвостатых друзей в сезон клещей
Комиссии уходят в прошлое: в Тамбовской области запускают сеть белых банкоматов
Эстетика уличного драйва в Ростове: звезда сериала Слово пацана перевоплотится в легенду русского рэпа
Аптечка с подвохом: как обычная таблетка от аллергии может лишить вас прав или машины

Вы не понимаете, это другое: ФИФА оставили Израиль в игре вопреки справедливым вопросам

Инфантино выкатил "автобус" у своих ворот. ФИФА официально умыла руки, отказавшись дисквалифицировать сборную Израиля по требованию Палестины. Пока на Ближнем Востоке мировой кошелек трещит под ударами эскалации, футбольные чиновники выбрали тактику глухой обороны. Никаких красных карточек, только бесконечный VAR в виде "юридических расследований".

Логика нейтралитета: почему ФИФА молчит

Чиновники в Цюрихе виртуозно уклонились от прямого столкновения. Палестинская футбольная ассоциация (PFA) требовала санкций, апеллируя к нарушению прав человека и устава организации. Но в ответ получила лишь сухую формулировку о "сложности международного права".

Пока Израиль сохраняет место в сетке, геополитический пасьянс продолжает лихорадить рынки. Темы спорта и ресурсов переплетены: пока атлеты тренируются, цены на топливо в Европе бьют рекорды из-за искр в Заливе. ФИФА не хочет подливать масла в этот огонь.

Футбол на спорных территориях

Камень преткновения — клубы с Западного берега. Палестина настаивает: играть там под эгидой Израиля (IFA) — нарушение границ. ФИФА парирует: правовой статус земель не определен. Это классический пример бюрократического дриблинга. Вместо того чтобы вынести вердикт, организаторы блокируют решительные меры, подобно европейским бюрократам в вопросах санкций.

Ответы на популярные вопросы о решении ФИФА

Почему израильские клубы продолжают играть на Западном берегу?

Потому что ФИФА признала этот вопрос "сложным с точки зрения международного права" и отказалась выносить окончательный вердикт, делегировав ответственность политикам.

Будет ли Палестина обжаловать решение?

Вероятнее всего, PFA обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако без поддержки ФИФА шансы на успех минимальны.

Повлияет ли это на участие Израиля в ЧМ?

На данный момент никаких препятствий для сборной Израиля нет. Команда остается полноправным членом международной федерации.

Читайте также

Экспертная проверка: тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков, тренер по функциональному тренингу Максим Егоров, спортивный массажист Денис Захаров
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Рассада вытянулась и побледнела? Один копеечный полив сделает томаты снова крепкими
Садоводство, цветоводство
Рассада вытянулась и побледнела? Один копеечный полив сделает томаты снова крепкими
Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать
Нефть
Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать
Дроны обходят защиту и идут к столице — раскрыта хитрая тактика
Точка зрения
Дроны обходят защиту и идут к столице — раскрыта хитрая тактика
Популярное
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод

Удивительные метаморфозы, которые происходят с вашей смородиной весной, могут удивить, если не пропустить важные моменты.

Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Гнездо шершней в Персидском заливе: арабские страны предъявили Ирану ультиматум Любовь Степушова Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали Сергей Рябов В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков
Дорогая мишень на 100 тысяч тонн: USS Gerald FORD быстрым кролем покидает опасный Залив
Скала-призрак в океане вернула исчезнувших: что скрывалось в её трещинах все эти годы
Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали
Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали
Последние материалы
Вы не понимаете, это другое: ФИФА оставили Израиль в игре вопреки справедливым вопросам
Деньги не уйдут впустую: список из 5 кроссоверов, которые стоит брать в 2026
Кулинарная магия из обычного овоща: как превратить банальную капусту в ресторанный шедевр
Иран передаёт привет Рубио и Хегсету: неопознанные БПЛА заставили понервничать элиту США
Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай
Кошачья броня из шерсти: опасные последствия, которые скрываются под обычными колтунами
Морская мина весом в тысячи тонн: брошенный танкер дрейфует к берегам популярных еврокурортов
Долг доползает до пика: к концу десятилетия обязательства США превысят весь годовой ВВП
Молча слушали и улыбались: Япония стерпела едкое замечание Трампа про Перл-Харбор
Заводской идеал под сомнением: тайные признаки серьезного ремонта кузова автомобиля
