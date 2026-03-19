Триумф наперекор всему: что почувствовал Иван Голубков в момент победы на Паралимпиаде в Милане

Спорт

Триумфальное выступление российских спортсменов на Паралимпийских играх в Милане-2026 стало не только спортивным феноменом, но и триумфом человеческой воли в условиях жестких ограничений. Группа из шести атлетов сумела завоевать 12 медалей, включая восемь золотых, обеспечив сборной почетное третье место в итоговом зачете. 

Фото: ВКонтакте / Иван Голубков is licensed under Public domain
Иван Голубков

Как cообщает издание Газета. Ru, российский лыжник Иван Голубков поделился своими переживаниями относительно участия в соревнованиях в столь ограниченном составе. По словам олимпийца, борьба в составе малочисленной группы накладывала на атлетов колоссальную личную ответственность, многократно превышающую обычные ожидания, что требовало предельной концентрации и самообладания. Голубков подчеркнул, что работа в режиме жесткого напряжения стала для него серьезным испытанием профессионализма.

Спортивный успех атлета стал квинтэссенцией многолетних усилий и стремления к высшим наградам на международной арене. Сам Голубков отметил, что возможность услышать гимн своей страны на пьедестале спустя 12 лет отсутствия национальной символики на Паралимпиадах подарила ему совершенно особенные эмоции.

"12 лет не было флага России на Паралимпиаде. Поэтому ощущения были нереально крутые. У меня тем более это в первый раз — наконец-то я доехал до Игр. Слава Богу, все получилось. Спасибо нашей стране, которая очень поддерживает. Я чувствовал гордость за страну", — сказал Голубков.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
