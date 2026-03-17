Секрет плоского живота раскрыт: аппаратная косметология бессильна перед внутренним жиром

Висцеральный жир вокруг внутренних органов не исчезнет без дефицита калорий и физической активности, предупреждает тренер-нутрициолог. Современные аппаратные методики обещают быструю коррекцию фигуры без усилий, но на деле они лишь маскируют проблему, не затрагивая биохимические основы липолиза. Организм требует системного подхода: сбалансированное питание запускает распад жировых запасов, а нагрузки усиливают метаболизм, как объясняет наука.

Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка отдыхает после тренировки

Как сообщает издание Газета. Ru, Юрий Брабечан из клуба "Лапино Фитнес" разбирает типичную рекламу. Аппараты вроде радиочастотных или вакуумных массажеров улучшают микроциркуляцию крови, снижают отечность и подтягивают ткани, помогая в реабилитации. Однако обещания сжигать висцеральный жир без диет — это миф, подчеркивает специалист.

"Висцеральный жир, тот самый опасный жир вокруг внутренних органов, уходит только при дефиците калорий и достаточной физической активности. Это базовая биохимия, которую невозможно обойти ни одним аппаратом снаружи через кожу. Те сантиметры, которые клиент видит сразу после процедуры, чаще всего объясняются оттоком жидкости и уменьшением отека в зоне воздействия", — отметил Брабечан.

Устойчивое снижение веса и объемов всегда требует системного подхода. Это включает в себя питание, соответствующее целям, силовые и кардионагрузки, полноценный сон и восстановление, управление стрессом, а также нормальную работу ЖКТ и гормонального фона.

"Ни один аппарат, каким бы современным и дорогим он ни был, не заменяет ни одного из этих компонентов. Обещание результата без изменения образа жизни это всегда тревожный сигнал, независимо от того, какая технология указана в объявлении", — заявил эксперт.

По словам эксперта, аппаратные процедуры полезны как дополнение к тренировкам и диете: они ускоряют восстановление, борются с отечностью и улучшают тонус кожи. Антропология подтверждает: эволюционно тело адаптировано к дефициту энергии через движение, а не пассивные воздействия. Для устойчивого результата сочетайте науку с практикой.