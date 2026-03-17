Секрет плоского живота раскрыт: аппаратная косметология бессильна перед внутренним жиром

Висцеральный жир вокруг внутренних органов не исчезнет без дефицита калорий и физической активности, предупреждает тренер-нутрициолог. Современные аппаратные методики обещают быструю коррекцию фигуры без усилий, но на деле они лишь маскируют проблему, не затрагивая биохимические основы липолиза. Организм требует системного подхода: сбалансированное питание запускает распад жировых запасов, а нагрузки усиливают метаболизм, как объясняет наука.
Как сообщает издание Газета. Ru, Юрий Брабечан из клуба "Лапино Фитнес" разбирает типичную рекламу. Аппараты вроде радиочастотных или вакуумных массажеров улучшают микроциркуляцию крови, снижают отечность и подтягивают ткани, помогая в реабилитации. Однако обещания сжигать висцеральный жир без диет — это миф, подчеркивает специалист.
"Висцеральный жир, тот самый опасный жир вокруг внутренних органов, уходит только при дефиците калорий и достаточной физической активности. Это базовая биохимия, которую невозможно обойти ни одним аппаратом снаружи через кожу. Те сантиметры, которые клиент видит сразу после процедуры, чаще всего объясняются оттоком жидкости и уменьшением отека в зоне воздействия", — отметил Брабечан.
Устойчивое снижение веса и объемов всегда требует системного подхода. Это включает в себя питание, соответствующее целям, силовые и кардионагрузки, полноценный сон и восстановление, управление стрессом, а также нормальную работу ЖКТ и гормонального фона.
"Ни один аппарат, каким бы современным и дорогим он ни был, не заменяет ни одного из этих компонентов. Обещание результата без изменения образа жизни это всегда тревожный сигнал, независимо от того, какая технология указана в объявлении", — заявил эксперт.
По словам эксперта, аппаратные процедуры полезны как дополнение к тренировкам и диете: они ускоряют восстановление, борются с отечностью и улучшают тонус кожи. Антропология подтверждает: эволюционно тело адаптировано к дефициту энергии через движение, а не пассивные воздействия. Для устойчивого результата сочетайте науку с практикой.
