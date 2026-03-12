Российские атлеты демонстрируют выдающиеся результаты в рамках зимних Паралимпийских игр, проходящих на территории Италии. Сборная уже пополнила свою копилку серией золотых и бронзовых наград в ключевых дисциплинах.
Среди лидеров соревнований особо выделились Варвара Ворончихина, Анастасия Багиян и Иван Голубков, завоевавшие медали высшей пробы в супергиганте и индивидуальных гонках. Вместе с тем высокие позиции в скоростном спуске подтвердил Алексей Бугаев, обеспечив команде дополнительное преимущество. Стоит отметить, что текущий триумф стал следствием долгого отсутствия на международной арене, сообщает aif.ru.
"Успех на Паралимпиаде обусловлен тем, что участие в Играх приняли действительно сильные российские спортсмены. Мы прекрасно понимаем, что у нас каждый паралимпиец является одним из сильнейших в мире. Они не участвовали в предыдущих Паралимпиадах, и это их сильно разозлило по-спортивному", — говорит депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.
В свою очередь, эксперты подчеркивают исключительную сложность квалификационных отборов, которые преодолели российские участники. Высокая конкуренция и психологическое давление лишь укрепили стремление атлетов доказать свое превосходство на мировом уровне. Данные результаты подтверждают статус отечественной паралимпийской школы как одной из самых эффективных в современном спортивном сообществе.
К порту Янба на побережье Красного моря направляются 25 супертанкеров. Здесь они должны забрать 50 миллионов баррелей саудовской нефти.