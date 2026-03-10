Шестое место больше не предел: Спартак готовится сделать шаг, который изменит сезон

Московский "Спартак" демонстрирует решительный настрой на возвращение в число фаворитов чемпионата после результативной победы над "Акроном" в 20-м туре РПЛ. Матч на "Лукойл Арене", завершившийся со счетом 4:3, позволил красно-белым укрепить свои позиции в турнирной таблице.

Фото: https://unsplash.com by Carlos Felipe Ramírez Mesa is licensed under Free Футбольный мяч на зеленом поле

Сейчас столичный клуб с 35 очками удерживает шестую строчку, стремясь сократить дистанцию до лидеров сезона.

Тренерский штаб команды акцентирует внимание на положительной динамике последних игр и психологической готовности коллектива к конкуренции с топ-клубами. Как сообщает издание Газета.Ru, наставник Хуан Карлос Карседо выразил намерение бороться за максимально высокие места. Специалист подчеркнул, что недавняя серия из двух побед стала важным шагом для преодоления образовавшегося ранее очкового разрыва с оппонентами.

Особое значение в клубе придают предстоящему противостоянию с петербургским "Зенитом", которое рассматривается как стратегический шанс войти в группу лидеров. По мнению Карседо, текущий вектор развития команды направлен исключительно на движение вверх по таблице. Согласно заявлению тренера, коллектив сфокусирован на планомерном сближении с главными конкурентами в каждом последующем туре.

"Спартак" должен быть на максимально возможной позиции, да, изначально у нас было большое отставание, но мы благодаря двум победам подряд смогли подняться в таблице. Самое главное для нас — смотреть наверх и пытаться приблизиться к оппонентам, в следующем туре нас также ждет игра, которая может позволить нам подняться еще ближе", — резюмировал Карседо.