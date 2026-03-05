Грязная игра вне футбольного поля: скандальное видео из Москвы обернулось обвинениями в расизме

Футбольный клуб "Краснодар" резко отреагировал на публикацию видео из своей гостевой раздевалки после поражения от ЦСКА в матче Кубка России. На кадрах, которые быстро разлетелись по социальным сетям, виден беспорядок: мусор, разбросанные вещи. Клуб расценил это как попытку отвлечь внимание от главного — расистских выкриков болельщиков хозяев поля.

Фото: Openverse by Simon Malz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Раздевалка

В официальном заявлении "Краснодара" подчеркивается, что во время игры на стадионе в Москве звучали оскорбления и имитация "уханья" в адрес игроков. Вместо обсуждения этих инцидентов СМИ и сеть сосредоточились на раздевалке. Клуб уже обратился в ключевые инстанции российского футбола.

Ситуация накалилась после удаления одного из игроков "Краснодара", что тоже стало предметом споров. Клуб ждет объективного разбора всех эпизодов.

Что произошло на матче "Краснодар" — ЦСКА

Матч 1/8 финала Кубка России 4 марта 2026 года в Москве завершился победой ЦСКА со счетом 3:1. "Краснодар" вел в первом тайме, но во втором пропустил три мяча. Ключевым стал эпизод с удалением игрока гостей, который клуб считает спорным. Болельщики хозяев активно поддерживали команду, но часть выкриков перешла границы.

Игра проходила на стадионе "ВЭБ Арена", где атмосфера накалилась. Сергей Пеньков, специалист по игровым видам спорта, отмечает, что такие матчи часто провоцируют эмоции за пределами поля.

"В кубковых встречах ставки высоки, и трибуны могут выходить из-под контроля, но расизм — это красная линия", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Расистские выкрики на трибунах

По словам "Краснодара", во время матча болельщики ЦСКА имитировали "уханье" и скандировали оскорбления в адрес игроков. Это классический проявление расизма, который периодически всплывает в европейском футболе. Клуб собрал доказательства и готовит их для официального рассмотрения.

Такие инциденты не редкость: в прошлом сезоне похожие случаи фиксировались в РПЛ. Владимир Карасев подчеркивает важность дисциплины на трибунах для сохранения духа спорта.

Эксперты сходятся: игнорирование подобных выкриков только усиливает проблему. Необходимы жесткие меры от союза.

Видео из раздевалки, которое взорвало сеть

Сразу после финального свистка в соцсетях появилось видео гостевой раздевалки ЦСКА. На нем — хаос: бутылки, одежда, мусор повсюду. "Краснодар" назвал публикацию отвлекающим маневром, чтобы сместить фокус с трибун на бытовые детали.

Кто снял ролик, неизвестно, но он набрал тысячи просмотров за часы. Клуб не комментирует состояние комнаты, сосредоточившись на главном.

"Видео из раздевалки — мелочь по сравнению с расизмом, это попытка увести дискуссию в сторону", — отметил в беседе с Pravda. Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Официальное заявление клуба

В Telegram-канале "Краснодара" вышло развернутое обращение. Клуб выразил недоумение, почему вместо расизма обсуждают мусор. "Это смещение акцентов недопустимо", — говорится в тексте. Подчеркивается роль медиа в формировании повестки.

Заявление поддержали болельщики "Краснодара" в комментариях. Андрей Соловьёв считает, что клубы должны жестче реагировать на провокации.

Текст стал вирусным, набрав десятки тысяч просмотров за сутки.

Обращения в структуры РФС

"Краснодар" направил материалы в Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) и экспертно-судейскую комиссию (ЕСК) при президенте РФС. Первая разберет поведение зрителей и удаление, вторая — судейские решения.

Клуб рассчитывает на оперативность. В прошлом подобные дела тянулись неделями.

Инстанция Предмет рассмотрения Контрольно-дисциплинарный комитет Расизм на трибунах и удаление игрока Экспертно-судейская комиссия Ошибки судьи в ключевых эпизодах

Таблица показывает фокус обращений. Решения ожидаются в ближайшие дни.

Что ждет разбирательство дальше

КДК может оштрафовать ЦСКА или закрыть сектора трибун. ЕСК даст оценку судье. "Краснодар" будет следить за процессом публично. Сергей Пеньков прогнозирует ужесточение правил против расизма.

Скандал может повлиять на имидж обоих клубов. Болельщики ждут справедливости.

"Разбирательство должно быть прозрачным, чтобы такие случаи не повторялись", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Ответы на популярные вопросы о скандале "Краснодар" — ЦСКА

Что именно показал видео из раздевалки?

На кадрах гостевой комнаты виден мусор, бутылки и разбросанные вещи. Состояние неидеальное, но клуб не акцентирует на этом внимание.

Какие расистские проявления зафиксированы?

Имитация "уханья" и оскорбительные выкрики в адрес игроков "Краснодара" во втором тайме.

Какие санкции возможны для ЦСКА?

Штраф, частичное закрытие трибун или предупреждение от КДК РФС.

Влияет ли удаление на исход?

Игрок "Краснодара" был удален во втором тайме, что изменило баланс сил.

Читайте также