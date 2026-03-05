Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Весной в организме происходят пугающие сбои: как пережить этот период без последствий
Железо научилось подавать сигнал бедствия: умные датчики в ММК предсказывают поломки до их появления
Погоны не спасли от долга чести: бывший следователь из Челябинска заплатит высокую цену за роковую вспышку гнева
Цифровая крепость вместо глобальной сети: как будет работать суверенный интернет России
Генетика помнит всё — палач из Югры не спрятался: биометрия вынесла приговор спустя четырнадцать лет
Масштаб конфликта меняется: что на самом деле грозит Ирану после слов генсека НАТО
Должникам по ЖКУ станет сложнее скрыться: в России запускают новую систему взыскания
Дорогое небо и дешёвая смерть: математика войны обнуляет технологическое превосходство Запада
Казачьи костры разгораются ярче: VII слёт молодёжи в Липецкой области объединит традиции с новыми проектами

Грязная игра вне футбольного поля: скандальное видео из Москвы обернулось обвинениями в расизме

Спорт

Футбольный клуб "Краснодар" резко отреагировал на публикацию видео из своей гостевой раздевалки после поражения от ЦСКА в матче Кубка России. На кадрах, которые быстро разлетелись по социальным сетям, виден беспорядок: мусор, разбросанные вещи. Клуб расценил это как попытку отвлечь внимание от главного — расистских выкриков болельщиков хозяев поля.

Раздевалка
Фото: Openverse by Simon Malz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Раздевалка

В официальном заявлении "Краснодара" подчеркивается, что во время игры на стадионе в Москве звучали оскорбления и имитация "уханья" в адрес игроков. Вместо обсуждения этих инцидентов СМИ и сеть сосредоточились на раздевалке. Клуб уже обратился в ключевые инстанции российского футбола.

Ситуация накалилась после удаления одного из игроков "Краснодара", что тоже стало предметом споров. Клуб ждет объективного разбора всех эпизодов.

Что произошло на матче "Краснодар" — ЦСКА

Матч 1/8 финала Кубка России 4 марта 2026 года в Москве завершился победой ЦСКА со счетом 3:1. "Краснодар" вел в первом тайме, но во втором пропустил три мяча. Ключевым стал эпизод с удалением игрока гостей, который клуб считает спорным. Болельщики хозяев активно поддерживали команду, но часть выкриков перешла границы.

Игра проходила на стадионе "ВЭБ Арена", где атмосфера накалилась. Сергей Пеньков, специалист по игровым видам спорта, отмечает, что такие матчи часто провоцируют эмоции за пределами поля.

"В кубковых встречах ставки высоки, и трибуны могут выходить из-под контроля, но расизм — это красная линия", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Расистские выкрики на трибунах

По словам "Краснодара", во время матча болельщики ЦСКА имитировали "уханье" и скандировали оскорбления в адрес игроков. Это классический проявление расизма, который периодически всплывает в европейском футболе. Клуб собрал доказательства и готовит их для официального рассмотрения.

Такие инциденты не редкость: в прошлом сезоне похожие случаи фиксировались в РПЛ. Владимир Карасев подчеркивает важность дисциплины на трибунах для сохранения духа спорта.

Эксперты сходятся: игнорирование подобных выкриков только усиливает проблему. Необходимы жесткие меры от союза.

Видео из раздевалки, которое взорвало сеть

Сразу после финального свистка в соцсетях появилось видео гостевой раздевалки ЦСКА. На нем — хаос: бутылки, одежда, мусор повсюду. "Краснодар" назвал публикацию отвлекающим маневром, чтобы сместить фокус с трибун на бытовые детали.

Кто снял ролик, неизвестно, но он набрал тысячи просмотров за часы. Клуб не комментирует состояние комнаты, сосредоточившись на главном.

"Видео из раздевалки — мелочь по сравнению с расизмом, это попытка увести дискуссию в сторону", — отметил в беседе с Pravda. Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Официальное заявление клуба

В Telegram-канале "Краснодара" вышло развернутое обращение. Клуб выразил недоумение, почему вместо расизма обсуждают мусор. "Это смещение акцентов недопустимо", — говорится в тексте. Подчеркивается роль медиа в формировании повестки.

Заявление поддержали болельщики "Краснодара" в комментариях. Андрей Соловьёв считает, что клубы должны жестче реагировать на провокации.

Текст стал вирусным, набрав десятки тысяч просмотров за сутки.

Обращения в структуры РФС

"Краснодар" направил материалы в Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) и экспертно-судейскую комиссию (ЕСК) при президенте РФС. Первая разберет поведение зрителей и удаление, вторая — судейские решения.

Клуб рассчитывает на оперативность. В прошлом подобные дела тянулись неделями.

Инстанция Предмет рассмотрения
Контрольно-дисциплинарный комитет Расизм на трибунах и удаление игрока
Экспертно-судейская комиссия Ошибки судьи в ключевых эпизодах

Таблица показывает фокус обращений. Решения ожидаются в ближайшие дни.

Что ждет разбирательство дальше

КДК может оштрафовать ЦСКА или закрыть сектора трибун. ЕСК даст оценку судье. "Краснодар" будет следить за процессом публично. Сергей Пеньков прогнозирует ужесточение правил против расизма.

Скандал может повлиять на имидж обоих клубов. Болельщики ждут справедливости.

"Разбирательство должно быть прозрачным, чтобы такие случаи не повторялись", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Ответы на популярные вопросы о скандале "Краснодар" — ЦСКА

Что именно показал видео из раздевалки?

На кадрах гостевой комнаты виден мусор, бутылки и разбросанные вещи. Состояние неидеальное, но клуб не акцентирует на этом внимание.

Какие расистские проявления зафиксированы?

Имитация "уханья" и оскорбительные выкрики в адрес игроков "Краснодара" во втором тайме.

Какие санкции возможны для ЦСКА?

Штраф, частичное закрытие трибун или предупреждение от КДК РФС.

Влияет ли удаление на исход?

Игрок "Краснодара" был удален во втором тайме, что изменило баланс сил.

Читайте также

Экспертная проверка: тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков, персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Слепота за миллиард: удар по радарам США лишил американскую армию главного преимущества в регионе
Мир. Новости мира
Слепота за миллиард: удар по радарам США лишил американскую армию главного преимущества в регионе
Атака на российский газовоз: Мальта может стать обвинителем Киева и создать прецедент
Бизнес
Атака на российский газовоз: Мальта может стать обвинителем Киева и создать прецедент
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
Новости Кемерова
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
Популярное
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа

Российское руководство изучает возможность досрочного разрыва энергетических связей с западными партнерами на фоне нестабильности мировых сырьевых площадок.

Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Слепота за миллиард: удар по радарам США лишил американскую армию главного преимущества в регионе
Москва готова объявить эмбарго на поставки СПГ, отвечая на кражу своих активов в ЕС Любовь Степушова В Европе всё больше мрачных прогнозов про энергокризис Олег Артюков Скорость врывается в сознание: как чип-тюнинг меняет представление о мощности автомобилей Сергей Милешкин
Энергетический тупик мирового масштаба: забитые терминалы США больше не выдают добавочного газа
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Последние материалы
Зачем Китаю бросать все силы на создание мощного внутреннего рынка
Сто точек на карте стали мишенями: весенний паводок в Омске наносит удар по слабым местам города
Цена страха в каждом барреле: инвесторы игнорируют запасы в США ради новостей из зоны боевых действий
Один неверный байт — и вы должник: кибератака превратила счета за воду в Сургуте в целое состояние
Весной в организме происходят пугающие сбои: как пережить этот период без последствий
Балтийский шакал зализывает раны: Эстония вошла в тройку лидеров Евросоюза по числу банкротств
Гаджет на колёсах из Москвы: российский электрокар Атом открывает двери в мир цифровых поездок
Магия в каждом шаге: эта обувь транслирует мужчине скрытые сигналы о характере женщины
Курс на юг вместо востока: российские танкеры с черным золотом массово меняют порты назначения
Стальной хребет над водой: новый мост в Екатеринбурге соединит берега невидимыми нитями
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.