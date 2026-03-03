Пресс — железный, спина — в порядке: как тренировать мышцы кора без риска для поясницы

Безопасная прокачка пресса требует предварительной оценки состояния поясничного отдела позвоночника и фокуса на мобильности, подчеркивает эксперт по тренировочным процессам Никита Воробьев.

Фото: www.pexels.com by Mikhail Nilov is licensed under Бесплатное использование Фитнес

В беседе с MosTimes эксперт раскрыл, как активировать мышцы кора без чрезмерной компрессии межпозвоночных дисков, опираясь на принципы биомеханики. Такая подход минимизирует риск травм, усиливая стабилизацию туловища через контролируемое внутрибрюшное давление.

Подготовка: мобильность и профилактика

Перед интенсивными упражнениями на пресс необходимо выявить проблемы в пояснице и интегрировать растяжку подвздошно-поясничной мышцы с мобилизацией тазобедренного сустава. По словам Воробьева, эти меры служат не только терапией при дискомфорте, но и профилактикой, предотвращая антропологические паттерны гиперлордоза от сидячего образа жизни. Регулярная работа над гибкостью снижает осевую нагрузку, гармонизируя мышечный баланс.

Домашняя техника без оборудования

При дискомфорте эксперты рекомендуют миофасциальный релиз (МФР) с валиком под таз, но дома достаточно коврика для эффективной стабилизации.

"Если в условиях домашних, можно взять коврик, лечь на спину, поднять бедро, согнуть голень, сделать упор стопой на стенку, поясницу прижать к полу. Потихонечку втягиваем низ живота, отрываем лопаточки, руки тянем вперёд. С акцентом именно на дыхание, на диафрагму, не отрываем поясничный отдел", — пояснил Воробьев.

Этот метод активирует поперечную мышцу живота и диафрагму, усиливая нейромышечную связь без гиперэкстензии позвоночника.