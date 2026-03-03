Пресс — железный, спина — в порядке: как тренировать мышцы кора без риска для поясницы

Безопасная прокачка пресса требует предварительной оценки состояния поясничного отдела позвоночника и фокуса на мобильности, подчеркивает эксперт по тренировочным процессам Никита Воробьев.
В беседе с MosTimes эксперт раскрыл, как активировать мышцы кора без чрезмерной компрессии межпозвоночных дисков, опираясь на принципы биомеханики. Такая подход минимизирует риск травм, усиливая стабилизацию туловища через контролируемое внутрибрюшное давление.
Перед интенсивными упражнениями на пресс необходимо выявить проблемы в пояснице и интегрировать растяжку подвздошно-поясничной мышцы с мобилизацией тазобедренного сустава. По словам Воробьева, эти меры служат не только терапией при дискомфорте, но и профилактикой, предотвращая антропологические паттерны гиперлордоза от сидячего образа жизни. Регулярная работа над гибкостью снижает осевую нагрузку, гармонизируя мышечный баланс.
При дискомфорте эксперты рекомендуют миофасциальный релиз (МФР) с валиком под таз, но дома достаточно коврика для эффективной стабилизации.
"Если в условиях домашних, можно взять коврик, лечь на спину, поднять бедро, согнуть голень, сделать упор стопой на стенку, поясницу прижать к полу. Потихонечку втягиваем низ живота, отрываем лопаточки, руки тянем вперёд. С акцентом именно на дыхание, на диафрагму, не отрываем поясничный отдел", — пояснил Воробьев.
Этот метод активирует поперечную мышцу живота и диафрагму, усиливая нейромышечную связь без гиперэкстензии позвоночника.
