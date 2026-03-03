Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Благотворительная Добрая лыжня Совкомбанк собрала 500 спортсменов и любителей

Спорт

Вторая "Добрая лыжня Совкомбанк" прошла в парке им. Ларисы Лазутиной в Одинцове и собрала более 500 участников — от новичков до профессиональных лыжников. Мероприятие, организованное соцбюро "Добрые проекты" и АНО "Я тебя слышу", состоялось при титульном партнерстве Совкомбанка.

Вторая Добрая лыжня Совкомбанк в парке им. Ларисы Лазутиной в Одинцове
Фото: Соцбюро Добрые проекты is licensed under public domain
Вторая Добрая лыжня Совкомбанк в парке им. Ларисы Лазутиной в Одинцове

В рамках события удалось привлечь более 6 миллионов рублей — часть денежных средств пойдет в некоммерческую организацию "Я тебя слышу" на помощь семьям с глухими и слабослышащими детьми. Каждый, кто принял участие — внес вклад в доброе дело.

Антон Запольский, руководитель департамента по связям с общественностью Совкомбанка, подчеркнул, что для банка такие события — не просто партнерство, а возможность создать живое, эмоциональное пространство, где спорт становится инструментом добра:

"Для нас благотворительные спортивные мероприятия — это гораздо больше, чем партнерство или логотип на баннере. Мы сознательно вкладываемся в проекты, которые создают живое, эмоциональное пространство, где спорт становится инструментом реальных перемен. На лыжне встречаются самые разные люди — семьи с детьми, любители, профессиональные спортсмены, — и у каждого есть возможность не только провести день активно, но и поддержать тех, кому особенно нужна помощь. Это и есть наша философия: добро должно быть полезной привычкой".

Идея "Доброй лыжни" — объединить спорт, эмоции и благотворительность — родилась в рамках "Добрых проектов". Как рассказал основатель соцбюро Сергей Юхин:

"Через спортивное событие и яркие эмоции мы вовлекаем людей в благотворительность и здоровый образ жизни. Участие в "Доброй лыжне Совкомбанк" сотен лыжников и гостей события, а также активная поддержка партнеров и СМИ позволили поднять тему слуха и глухоты. Особенно ценно, что собранные 6 миллионов рублей не только позволили провести мероприятие, но и помочь 10 конкретным семьям — подопечным АНО "Я тебя слышу"".

Все объявления и церемония награждения сопровождались переводом на русский жестовый язык. Особенно важным для организаторов стало то, что собранные средства позволили не только провести мероприятие, но и оказать реальную поддержку.

Алла Маллабиу, сооснователь и генеральный директор АНО "Я тебя слышу", отметила:

"Мы рады, что на собранные средства удалось провести такое яркое событие, масштабную информационную кампанию и помочь 10 семьям с глухими и слабослышащими детьми. Родители смогут получить профессиональную поддержку и знания от специалистов — это поможет лучше общаться со своим ребенком и помогать ему осваивать мир звуков и речи".

Поддержать АНО "Я тебя слышу" и другие благотворительные организации можно через платформу "Совкомбанк про добро".

Всемирный день слуха отмечается ежегодно 3 марта и направлен на привлечение внимания к профилактике нарушений слуха и их раннему выявлению. В этот день специалисты по всему миру напоминают о важности заботы о слухе, прохождения регулярных проверок и доступности слуховой помощи для всех.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
