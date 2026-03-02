От Сочи до будущего: почему Олимпийские игры уходят в субтропики и что это значит для спортсменов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Зимние Олимпийские игры эволюционируют под влиянием глобального потепления, полагаясь на искусственный снег и инновационные локации вроде субтропиков. Физика снежных кристаллов, формируемых в специальных пушках при контролируемом испарении воды, позволяет создавать идеальные трассы даже в теплом климате. Спортсмены адаптировались к таким условиям, где биохимия мышечной выносливости проверяется на синтетическом покрытии не хуже натурального.

Фото: unsplash.com by Bradley King is licensed under Free to use under the Unsplash License
История и традиции организаторов

Вице-президент Университета "Синергия", профессор Владимир Леднев в беседе с ИА RuNews24.ru подчеркнул, что многие дисциплины давно проходят под крышей или на искусственном снеге для лыж, биатлона и фристайла. По его словам, за столетие игр всего 13 стран-хозяек — преимущественно альпийские (Франция, Италия, Австрия, Швейцария) и северные (Норвегия, Япония). В XXI веке к ним присоединились Россия, Корея и Китай, но расширение списка не обязательно.

"Если мы берем столетнюю историю зимних Олимпийских игр, надо вспомнить, что организаторами их выступали всего 13 стран. Традиционно это альпийские страны (Франция, Италия, Австрия и Швейцария), а также примкнувшие к ним Германия и Югославия (когда-то были Игры в Сараево). Много Игр было в так называемых "северных странах": Норвегия, США, Канада, Япония. Хотя трудно отнести США и Канаду к "северным странам": разные штаты, разные провинции и разный климат", — профессор Леднев.

Сочинские игры 2014 года стали эталоном: субтропический климат с пальмами и цветами не помешал, подарив экзотику — солнце, море и горный снег. Как отметил эксперт, главная проблема — не климат, а колоссальные траты на инфраструктуру, ведь в Италии разыграли 116 медалей по 16 видам спорта. Поэтому заявок мало (Франция-2030, США-2034), и это стабилизирует ситуацию для спортсменов и болельщиков.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
От Сочи до будущего: почему Олимпийские игры уходят в субтропики и что это значит для спортсменов
Постный плов обретает мясной характер: этот овощной дуэт заставит вас готовить иначе
