Грозный горизонт маячит: капитан Суворов уходит из Челябинска по соглашению сторон в другой клуб

Спорт

Челябинский баскетбольный клуб "Челбаскет" официально объявил о расставании с атакующим защитником Глебом Суворовым. Трудовые отношения с 28-летим спортсменом были прекращены по обоюдному согласию сторон. Суворов, значительная часть карьеры которого неразрывно связана с системой подмосковных "Химок", покидает состав "победных стай" спустя всего несколько месяцев после перехода.

Баскетбол
Фото: unsplash.com by Danny Lines is licensed under Free to use under the Unsplash License
Баскетбол

За время пребывания в Челябинске защитник примерил капитанскую повязку и стал важным элементом внутренней экосистемы коллектива. Представители клуба выразили игроку признательность за вклад в развитие проекта, подчеркнув его профессионализм. Баскетболист проявил себя не только в рамках игровых схем на паркете, но и стал связующим звеном в раздевалке, отвечая за формирование командной "химии" на старте текущего сезона.

Статистические показатели Глеба Суворова в регулярном чемпионате, согласно официальным данным РФБ, подтверждают его статус игрока стартовой пятерки. В 12 проведенных встречах защитник демонстрировал стабильную результативность, набирая в среднем 10,5 очка, а также совершая 2,3 подбора и 1,7 передачи за игру. По словам представителей "ЧБК", информация о новом месте работы баскетболиста будет обнародована принимающей стороной в ближайшее время. О б этом сообщает kursdela.biz.

Несмотря на отсутствие официального подтверждения от нового работодателя, в спортивном сообществе уже обсуждают наиболее вероятный вектор продолжения карьеры атлета. Согласно экспертным прогнозам профильного блога "Перехват", Суворов находится в шаге от заключения соглашения с грозненским "Динамо".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
