Эйфория движения оборачивается риском: как фитнес-марафоны скрывают угрозы для здоровья

Популярные фитнес-марафоны при всей своей внешней привлекательности могут нести скрытую угрозу для здоровья, включая риск серьезных травм и гормональных сбоев. Главная опасность заключается в отсутствии индивидуального подхода и непонимании участниками своих лимитов. Интенсивные нагрузки без должного контроля часто провоцируют критическое ухудшение самочувствия у людей, чей организм не подготовлен к резким переменам режима.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Домашняя тренировка

Основной проблемой массовых программ становится пренебрежение техникой безопасности при выполнении базовых упражнений. По словам основателя фитнес-студии Fitlit Сергея Литовченко, даже стандартные приседания требуют учета множества биохимических и физиологических нюансов. Игнорирование правил чревато повреждением суставов и позвоночника, особенно если у атлета-новичка имеется лишний вес или хронические заболевания.

"Есть масса рисков навредить своему здоровью. Первое это получение физических травм. Потому что новичок не знает, как нужно правильно выполнять определенные упражнения, даже такие простые как приседания, в них тоже есть масса нюансов", — отмечает Литовченко.

Он также подчеркивает, что избыточные кардионагрузки и прыжковые элементы могут стать фатальными для тех, кто восстанавливается после родов или страдает от скрытых патологий опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает EcoSever.

Анализируя антропологические различия участников, эксперт указывает на невозможность создания единого шаблона тренировок для всех. Как отмечает специалист, при одинаковых внешних параметрах уровень выносливости у людей кардинально различается, что может привести к обморокам или метаболическим нарушениям. Профессиональный персональный тренинг и плавное вхождение в режим остаются единственно безопасной альтернативой агрессивным сетевым марафонам.