Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экстрим под присмотром: эти дополнительные опции в страховке спасают бюджет отдыха
Обещают золотые горы, а забирают последнее: ключевые сигналы финансовой пирамиды
Петербург продолжает оставаться местом политических баталий крупного масштаба... — писала газета Аргументы и факты 26 февраля 2003 года
Цены-оборотни: почему цифры в онлайн-корзинах скоро станут неузнаваемыми
Трудовой договор в тени больше не спрячется: самозанятость выводят из серых схем
Озеро в капкане интересов: почему берег Онего рискует превратиться в закрытую зону
Кашель не спасает от беды: эти мифы о действиях при инфаркте только усугубляют спазмы
Хитрость разумных родителей: этот финансовый тренажер сделает ребенка ответственным
Тихая угроза в кошельке: как забытая кредитка незаметно разрушает мечту об ипотеке

Эйфория движения оборачивается риском: как фитнес-марафоны скрывают угрозы для здоровья

Спорт

Популярные фитнес-марафоны при всей своей внешней привлекательности могут нести скрытую угрозу для здоровья, включая риск серьезных травм и гормональных сбоев. Главная опасность заключается в отсутствии индивидуального подхода и непонимании участниками своих лимитов. Интенсивные нагрузки без должного контроля часто провоцируют критическое ухудшение самочувствия у людей, чей организм не подготовлен к резким переменам режима.

Домашняя тренировка
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Домашняя тренировка

Основной проблемой массовых программ становится пренебрежение техникой безопасности при выполнении базовых упражнений. По словам основателя фитнес-студии Fitlit Сергея Литовченко, даже стандартные приседания требуют учета множества биохимических и физиологических нюансов. Игнорирование правил чревато повреждением суставов и позвоночника, особенно если у атлета-новичка имеется лишний вес или хронические заболевания.

"Есть масса рисков навредить своему здоровью. Первое это получение физических травм. Потому что новичок не знает, как нужно правильно выполнять определенные упражнения, даже такие простые как приседания, в них тоже есть масса нюансов", — отмечает Литовченко.

Он также подчеркивает, что избыточные кардионагрузки и прыжковые элементы могут стать фатальными для тех, кто восстанавливается после родов или страдает от скрытых патологий опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает EcoSever.

Анализируя антропологические различия участников, эксперт указывает на невозможность создания единого шаблона тренировок для всех. Как отмечает специалист, при одинаковых внешних параметрах уровень выносливости у людей кардинально различается, что может привести к обморокам или метаболическим нарушениям. Профессиональный персональный тренинг и плавное вхождение в режим остаются единственно безопасной альтернативой агрессивным сетевым марафонам.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам
Садоводство, цветоводство
Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам
Выхода нет: стало ясно, почему Токаев бросил Казахстан в мясорубку Газы
Казахстан
Выхода нет: стало ясно, почему Токаев бросил Казахстан в мясорубку Газы
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Красота и стиль
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Популярное
Цветочный водопад без хлопот: этот кустарник расцветает даже на бедной земле

Это растение называют "лиловым водопадом", и оно умудряется выживать в каменистой почве, превращая сад в настоящий рай для редких бабочек.

Цветочный водопад без хлопот: этот кустарник расцветает даже на бедной земле
Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам
Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам
Россия шлет нефть как щит: гуманитарные танкеры контратакуют блокаду Трампа на Кубе
Выхода нет: стало ясно, почему Токаев бросил Казахстан в мясорубку Газы
От вечной мерзлоты до субтропиков: что на самом деле ждёт нас через полвека Сергей Ивaнов Апрельский штурм: глобалисты готовят свержение самого неудобного политика Европы Любовь Степушова Седан, купе, универсал: привычные названия скрывают тайны эпохи конных экипажей Сергей Милешкин
Самый страшный враг на фронте назван — он звучит тише артиллерии, но бьёт сильнее
Россия может потерять Кубу — первый тревожный сигнал уже прозвучал
Границы Украины трещат по историческим швам: неожиданный вариант будущего страны
Границы Украины трещат по историческим швам: неожиданный вариант будущего страны
Последние материалы
Мастер адаптации требует уважения: почему кошка уходит из комнаты при виде людей
Золотистые и воздушные: этот приём превращает обычные сырники в десерт мечты
Вырубка лесов отключает природный кондиционер планеты: точка невозврата всё ближе
Гены не врут — предки всё помнят: пограничный узел Азии оказался глобальным плавильным котлом
Обещают золотые горы, а забирают последнее: ключевые сигналы финансовой пирамиды
Хаос на кухне исчезает за один вечер: эта система хранения начинает экономить место
Луна как навигатор в море зелени: выбираем идеальные даты для посева циннии в 2026 году
Желудок молчит, а руки тянутся: эта механика голода заставляет переедать без нужды
Свежесть в одно касание: капсульный набор средств, которые реанимируют макияж за пару минут
Вместо рек — песок: найден критический порог, после которого вода перестанет течь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.