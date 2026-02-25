Ходьба против бега: что нужно знать для эффективного жиросжигания и минимизации травм

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Ходьба превосходит бег в элегантном искусстве жиросжигания, раскрывая биохимические секреты длительной аэробной работы. В зоне пульса 60-70% от максимума митохондрии тела активируют бета-окисление липидов, превращая жир в устойчивый источник энергии без накопления молочной кислоты, в отличие от гликолиза при спринтах. Антропология подтверждает: эволюционно человек — мастер marathon-пеших миграций, где низкая ударная нагрузка физики суставов обеспечивает гармоничную симфонию движения.

Женские ноги в розовых кроссовках
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женские ноги в розовых кроссовках

Акулина Бахтурина, старший тренер сети LEVITA, акцентирует на исследованиях, смещающих фокус с скорости к продолжительности.

"Для снижения процента жира в теле важнее не скорость движения, а возможность держать умеренную нагрузку в течение долгого времени и попадать в определенный пульсовый диапазон. При работе в средней зоне (примерно 60-70% от максимального пульса) организм в большей степени использует жир как источник энергии. А при интенсивном беге пульс часто зашкаливает, и основным "топливом" становятся углеводы. В результате ходьба позволяет дольше и комфортнее оставаться в той самой "жиросжигающей" зоне, не вызывая стресса для организма", — объяснила Бахтурина.

По словам эксперта, ходьба минимизирует травмы от ударных нагрузок, идеальна для новичков и обладателей лишнего веса, позволяя часовой темп без перегрузки. Человек с таким режимом за неделю расходует больше жира, нежели редкие интенсивные пробежки. Для жиросжигания оптимально 7-10 тысяч шагов ежедневно — смесь энергичной ходьбы и быта, создающая мягкий дефицит калорий.

Миф о магических 10 тысячах — маркетинг, но данные подтверждают: даже 7 тысяч шагов снижают риск преждевременной смерти, независимо от скорости. Начиная с 3-5 тысяч, gradualный рост до 6-8 дает заметный эффект. Как отметила Бахтурина, регулярная ходьба для похудения с балансом питания — доступный, безопасный скульптор силуэта без экипировки и восстановления. Об этом сообщает Газета.Ru.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
