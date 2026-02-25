Лимфодренаж начинается с пяток: секретный перекат, который спасает от отёков

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Утреннее пробуждение часто сопряжено с инерцией физиологических процессов: замедленным кровообращением и низкой активностью нейронных связей. Для активации метаболизма и мягкого перехода организма в состояние бодрости специалисты рекомендуют использовать короткие комплексы упражнений. Такая физическая нагрузка стимулирует приток кислорода к тканям и запускает работу эндокринной системы, что критически важно для продуктивного начала дня.

Девушка делает зарядку
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка делает зарядку

Процесс стоит начинать с подготовки суставно-связочного аппарата, используя ходьбу на месте, вращения плечами и потягивания. По словам Натальи Волковой, координатора и топ-тренера Pride Fitness, основной блок включает перекаты с пяток на носки для лимфодренажа, наклоны корпуса и подъемы коленей. Для вовлечения крупных мышечных групп и термогенеза идеально подходят плавные приседания, выполняемые с опорой на всю стопу.

Особое внимание эксперты уделяют здоровью позвоночника, рекомендуя упражнение "кошка" на четвереньках для снятия застойных явлений в остеохондральных структурах. По словам Волковой, такая активность позволяет эффективно разгрузить мышечный корсет шеи и спины. Регулярность подобных практик не только дисциплинирует, но и формирует устойчивый гормональный фон для борьбы с дневным стрессом. Об этом пишет Газета.Ru.

"Регулярная утренняя зарядка способствует повышению работоспособности в течение дня и поддержанию тонуса", — отмечает Волкова.

Все движения должны быть лишены резкости, чтобы исключить риск микротравм и растяжений в условиях, когда мышечные волокна еще не достигли оптимальной эластичности после сна.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
