Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хроническая боль в горле опаснее, чем кажется: осложнения доходят до сердца и суставов
Разлюбивший партнер выдает себя раньше слов: поведение начинает меняться по одному сценарию
Заправляете больше, проезжаете меньше: под капотом зреет поломка, которую лучше не игнорировать
Купили квартиру и расслабились? Эти ошибки при покупке превращают счастливых новоселов в бездомных
Стальные нервы и восемь тысяч тонн: донской казак готовится сдвинуть с места гигантское судно
Польза под сомнением: популярные витамины дают эффект, о котором не пишут на упаковке
В Госдуме объяснили отсутствие медалей у российских фигуристов на Олимпиаде
Фронт вошел в режим сплошного поражения: маневры уступили место точечным рывкам
США оставили санкции против России в силе: политическая логика оказалась сильнее выгодных проектов

Тайный враг вашей активности: как фитнес-трекеры воруют реальные результаты тренировок

Спорт

Шаги, калории, пройденная дистанция — цифры на экране фитнес-трекера создают ощущение точного контроля над телом. Но за аккуратной статистикой скрывается неизбежная погрешность, которая может отличаться от модели к модели. 

Фитнес-трекер
Фото: unsplash.com by Amanz is licensed under Free to use under the Unsplash License
Фитнес-трекер

По словам эксперта по гаджетам Ильи Корнейчука, современные часы и трекеры в целом корректно фиксируют физическую активность. Однако абсолютной точности не существует: одни и те же реальные шаги разные устройства могут учитывать по-разному. И даже если разница кажется минимальной, она присутствует всегда.

Где возникает погрешность

Эксперт отмечает, что производители действительно добились высокой точности измерений. "Мы проводили такие замеры, они достаточно точны. Понятно, что может быть погрешность, по разному считают фитнес-трекеры одно и то же количество реальных шагов. Причём зачастую часы точнее, чем фитнес-трекер.

Разница связана с алгоритмами обработки данных и особенностями датчиков. Устройства по-разному интерпретируют движения руки, темп ходьбы и даже ритм повседневной активности. Поэтому итоговое число шагов может отличаться в зависимости от бренда и модели, даже если пользователь проходит одинаковую дистанцию.

Почему смартфон точнее

Наиболее стабильные результаты, по словам специалиста, демонстрирует именно смартфон. Он рекомендует ориентироваться на встроенные системы подсчёта шагов, особенно если важна максимальная корректность. Телефон чаще находится при пользователе и фиксирует движения более равномерно.

"Пользуйтесь подсчетом шагов в телефоне. Это один из самых точных вариантов. Фитнес-трекер же хорош тем, что позволяет считать те шаги, которые вы делаете, пока ваш телефон лежит на столе или где-нибудь еще", — подчеркнул эксперт.

При этом дорогие профессиональные модели не всегда выигрывают в точности у массовых устройств. Их преимущество заключается скорее в расширенных функциях — контроле сердечного ритма, уровня кислорода в крови и других показателях. Об этом сообщает MoneyTimes.

На что ориентироваться пользователю

Корнейчук советует оценивать не столько абсолютные цифры, сколько динамику собственных результатов. Важнее понять, как меняется активность по сравнению с предыдущими днями, чем стремиться к идеальному совпадению показателей разных устройств.

"Насколько сегодня отличаюсь от себя вчерашнего, какие я себе ставлю новые планки. Допустим, будет погрешность даже до пяти процентов, она не будет совсем уж критичной. Сравнивать с тем как считает телефон. Тысячу шагов на телефоне, тысячу шагов на треке. Сравнили", — посоветовал эксперт.

Таким образом, фитнес-трекеры нельзя назвать полностью неточными, но и воспринимать их данные как абсолютную истину не стоит. Небольшая разница в пределах нескольких процентов считается допустимой и не влияет критично на общую картину физической активности.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Глазурь ложится зеркалом: домашний Чоко Пай как из кондитерской
Еда и рецепты
Глазурь ложится зеркалом: домашний Чоко Пай как из кондитерской
Австрия собирается покупать газ в Африке, потому что США непредсказуемы
Газ
Австрия собирается покупать газ в Африке, потому что США непредсказуемы
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Садоводство, цветоводство
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Популярное
Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем

Канцлер Германии Фридрих Мерц перед визитом в Китай заявил о намерении Берлина добиваться стратегического партнёрства с Пекином.

Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Клумба станет как альпийский склон: многолетник, который мгновенно заполняет пустоты
Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта Любовь Степушова Вагон-отель на колёсах шокировал XIX век: как Пульман изменил поезда навсегда Сергей Милешкин Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Малиновый взрыв на даче: 7 секретов, от которых кусты будут ломиться до заморозков
Он видел города с двумя лунами: пугающая правда о том, кого на самом деле ищет NASA
Австрия собирается покупать газ в Африке, потому что США непредсказуемы
Австрия собирается покупать газ в Африке, потому что США непредсказуемы
Последние материалы
Разлюбивший партнер выдает себя раньше слов: поведение начинает меняться по одному сценарию
Заправляете больше, проезжаете меньше: под капотом зреет поломка, которую лучше не игнорировать
Весна-2026 делает ход конём: обувь, созданная для седла, перешла на городской шаг
Купили квартиру и расслабились? Эти ошибки при покупке превращают счастливых новоселов в бездомных
Стальные нервы и восемь тысяч тонн: донской казак готовится сдвинуть с места гигантское судно
Польза под сомнением: популярные витамины дают эффект, о котором не пишут на упаковке
Гель-лак превращает ногти в пергамент: из хрупких — в крепкие без салонных чеков
Хозяин побежал, кошка включила тревогу: почему игра по дому оборачивается укусами
В Госдуме объяснили отсутствие медалей у российских фигуристов на Олимпиаде
Срезали плесень — оставили угрозу: что скрывается под чистым ломтиком хлеба
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.