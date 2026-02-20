Тайный враг вашей активности: как фитнес-трекеры воруют реальные результаты тренировок

Шаги, калории, пройденная дистанция — цифры на экране фитнес-трекера создают ощущение точного контроля над телом. Но за аккуратной статистикой скрывается неизбежная погрешность, которая может отличаться от модели к модели.

По словам эксперта по гаджетам Ильи Корнейчука, современные часы и трекеры в целом корректно фиксируют физическую активность. Однако абсолютной точности не существует: одни и те же реальные шаги разные устройства могут учитывать по-разному. И даже если разница кажется минимальной, она присутствует всегда.

Где возникает погрешность

Эксперт отмечает, что производители действительно добились высокой точности измерений. "Мы проводили такие замеры, они достаточно точны. Понятно, что может быть погрешность, по разному считают фитнес-трекеры одно и то же количество реальных шагов. Причём зачастую часы точнее, чем фитнес-трекер.

Разница связана с алгоритмами обработки данных и особенностями датчиков. Устройства по-разному интерпретируют движения руки, темп ходьбы и даже ритм повседневной активности. Поэтому итоговое число шагов может отличаться в зависимости от бренда и модели, даже если пользователь проходит одинаковую дистанцию.

Почему смартфон точнее

Наиболее стабильные результаты, по словам специалиста, демонстрирует именно смартфон. Он рекомендует ориентироваться на встроенные системы подсчёта шагов, особенно если важна максимальная корректность. Телефон чаще находится при пользователе и фиксирует движения более равномерно.

"Пользуйтесь подсчетом шагов в телефоне. Это один из самых точных вариантов. Фитнес-трекер же хорош тем, что позволяет считать те шаги, которые вы делаете, пока ваш телефон лежит на столе или где-нибудь еще", — подчеркнул эксперт.

При этом дорогие профессиональные модели не всегда выигрывают в точности у массовых устройств. Их преимущество заключается скорее в расширенных функциях — контроле сердечного ритма, уровня кислорода в крови и других показателях. Об этом сообщает MoneyTimes.

На что ориентироваться пользователю

Корнейчук советует оценивать не столько абсолютные цифры, сколько динамику собственных результатов. Важнее понять, как меняется активность по сравнению с предыдущими днями, чем стремиться к идеальному совпадению показателей разных устройств.

"Насколько сегодня отличаюсь от себя вчерашнего, какие я себе ставлю новые планки. Допустим, будет погрешность даже до пяти процентов, она не будет совсем уж критичной. Сравнивать с тем как считает телефон. Тысячу шагов на телефоне, тысячу шагов на треке. Сравнили", — посоветовал эксперт.

Таким образом, фитнес-трекеры нельзя назвать полностью неточными, но и воспринимать их данные как абсолютную истину не стоит. Небольшая разница в пределах нескольких процентов считается допустимой и не влияет критично на общую картину физической активности.