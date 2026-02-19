Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Снаряды понятнее формулировок: в Шебекино иначе услышали идею заморозки конфликта
Куба годами наращивала поток гостей — и упустила то, без чего страна не выживает
Российский производитель детской одежды рассказал, как одевать ребёнка в экстремальные снегопады и морозы
Долгий конфликт вокруг Украины — расчёт на износ: кому выгодно затягивание
Город стал героем без официального звания: как в Шебекино страх ставят в рабочую смену
Горящие туры — это фейк: раскрыт единственный способ улететь за границу за полцены
Тайная гимнастика для мозга: один способ победить укачивание без лишних таблеток
США прижали Кубу нефтью — миллионы растворяются: Россия готовится к непростому ответу
Секретная доза для рассады: один микроэлемент который делает плоды в два раза крупнее

Олимпиада лишилась сборной России, но не символа: крошечный штрих затмил весь матч

Спорт

На трибунах олимпийского хоккейного турнира в Италии заметили российский флаг — несмотря на то что сборная России официально не участвует в Играх 2026 года.

Хоккей
Фото: www.pexels.com by Tima Miroshnichenko is licensed under Бесплатное использование
Хоккей

Флаг на шляпе

Болельщик из Канады пришёл на матч с головным убором, украшенным многочисленными сувенирами из разных стран. Среди значков оказался и российский триколор. По данным издания, мужчина прикрепил значок с флагом России к своей шляпе, где он соседствовал с другими символами.

Этот жест выглядел скорее как часть коллекции международной атрибутики, чем политическое заявление. Вся шляпа болельщика была оформлена в виде своеобразной витрины с памятными знаками, отражающими географию его спортивных интересов. Тем не менее сам факт появления российского флага на олимпийских трибунах привлёк внимание.

Отстранение и решения IIHF

Сборная России по хоккею не принимает участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии из-за действующего отстранения. Решение было принято Международной федерацией хоккея весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине. Тогда российских игроков лишили возможности выступать на международных турнирах даже в нейтральном статусе.

Кроме того, IIHF отобрала у России право проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года. В марте 2023 года организация продлила отстранение на сезон-2023/24, аналогичное решение было принято и в феврале 2025 года. Уже известно, что российская сборная пропустит чемпионат мира 2026 года, который состоится в Швейцарии. На этом фоне появление российского флага на трибунах олимпийского турнира стало заметным эпизодом, напомнившим о продолжающемся отсутствии команды на крупнейших международных соревнованиях. Об этом сообщает Газета. Ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Хватит портить тесто: этот метод жарки блинов гарантирует успех даже у новичков
Еда и рецепты
Хватит портить тесто: этот метод жарки блинов гарантирует успех даже у новичков
Белое облако на тарелке: этот торт без духовки перехватывает вкус у мороженого
Еда и рецепты
Белое облако на тарелке: этот торт без духовки перехватывает вкус у мороженого
Премиум, который никто не хочет: кроссоверы, ставшие чемпионами по неликвидности
Авто
Премиум, который никто не хочет: кроссоверы, ставшие чемпионами по неликвидности
Популярное
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты

Экологичное средство на основе молочной сыворотки и нашатырного спирта помогает защитить ваш сад от вредителей.

Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Он видел города с двумя лунами: пугающая правда о том, кого на самом деле ищет NASA
Он видел города с двумя лунами: пугающая правда о том, кого на самом деле ищет NASA
Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем
Клумба станет как альпийский склон: многолетник, который мгновенно заполняет пустоты
Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров Россия возвращается на Венеру: долгоживущая станция бросает вызов адской планете Сергей Ивaнов Трамп против Путина и Си: учения в Ормузском проливе заставили мир замереть Любовь Степушова
Трамп против Путина и Си: учения в Ормузском проливе заставили мир замереть
Плакал и молчал: тайный дневник смотрителя маяка раскрыл то, что скрывали власти
Австрия собирается покупать газ в Африке, потому что США непредсказуемы
Австрия собирается покупать газ в Африке, потому что США непредсказуемы
Последние материалы
Олимпиада лишилась сборной России, но не символа: крошечный штрих затмил весь матч
Безобидные таблетки меняют тело и психику: эффект ощущается слишком поздно
Перелом притворяется ушибом: признаки, которые легко пропустить после падения
Российский производитель детской одежды рассказал, как одевать ребёнка в экстремальные снегопады и морозы
Живот уходит быстрее, чем вы думаете: девять шагов включают новый метаболизм
Долгий конфликт вокруг Украины — расчёт на износ: кому выгодно затягивание
Мороз трещит, а корни крепнут: зимний приём, который делает ягоды малины крупнее
Бьюти-консервация: правило закрывать сыворотку кремом работает не для всех
Смертный приговор за красоту: раскрыта правда о болезнях самых модных пород собак
Подъезд за ваши деньги превращается в руины: один документ меняет тон разговора с УК
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.