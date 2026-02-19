Олимпиада лишилась сборной России, но не символа: крошечный штрих затмил весь матч

На трибунах олимпийского хоккейного турнира в Италии заметили российский флаг — несмотря на то что сборная России официально не участвует в Играх 2026 года.

Фото: www.pexels.com by Tima Miroshnichenko is licensed under Бесплатное использование Хоккей

Флаг на шляпе

Болельщик из Канады пришёл на матч с головным убором, украшенным многочисленными сувенирами из разных стран. Среди значков оказался и российский триколор. По данным издания, мужчина прикрепил значок с флагом России к своей шляпе, где он соседствовал с другими символами.

Этот жест выглядел скорее как часть коллекции международной атрибутики, чем политическое заявление. Вся шляпа болельщика была оформлена в виде своеобразной витрины с памятными знаками, отражающими географию его спортивных интересов. Тем не менее сам факт появления российского флага на олимпийских трибунах привлёк внимание.

Отстранение и решения IIHF

Сборная России по хоккею не принимает участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии из-за действующего отстранения. Решение было принято Международной федерацией хоккея весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине. Тогда российских игроков лишили возможности выступать на международных турнирах даже в нейтральном статусе.

Кроме того, IIHF отобрала у России право проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года. В марте 2023 года организация продлила отстранение на сезон-2023/24, аналогичное решение было принято и в феврале 2025 года. Уже известно, что российская сборная пропустит чемпионат мира 2026 года, который состоится в Швейцарии. На этом фоне появление российского флага на трибунах олимпийского турнира стало заметным эпизодом, напомнившим о продолжающемся отсутствии команды на крупнейших международных соревнованиях. Об этом сообщает Газета. Ru.