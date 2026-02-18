Иллюзия контроля над весом: сколько шагов на самом деле стоит один блин с маслом

Масленичные блины легко превращаются в полноценный обед по калорийности, даже если кажутся легким десертом к чаю. При этом надежда "отработать" переедание тренировкой чаще всего оказывается самообманом.

Блины

Калорийность блинов сравнима с полноценным приемом пищи

По словам старшего тренера и руководителя отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулины Бахтуриной, Масленица — хороший повод вспомнить базовый принцип: чем больше человек съел, тем важнее увеличить физическую активность. При этом важно понимать реальную "цену" порции блинов, поскольку она часто оказывается выше ожидаемой.

"Один классический блин — это в среднем 120-180 килокалорий, а если он щедро полит маслом, то спокойно может потянуть и на 200-250 килокалорий. То есть тарелка из трех-четырех блинов с начинкой по калорийности уже сопоставима с полноценным обедом, несмотря на ощущение, что это всего десерт к чаю", — объяснила эксперт.

Бахтурина подчеркнула, что подобный объем пищи способен легко выйти за пределы дневной нормы калорий. Особенно если блины дополняются сладкими начинками и употребляются несколько раз в день.

Час ходьбы компенсирует всего пару блинов

Тренер привела пример, который позволяет наглядно оценить баланс между едой и движением. По ее словам, при средней скорости ходьбы 5-6 километров в час человек тратит примерно 240-400 килокалорий за час — в зависимости от веса и темпа.

"Получается, что час бодрой ходьбы — это примерно два, максимум три блина с маслом. Запомните: не пять и не десять, а всего пара штук. Если суметь остановиться в еде вовремя, то часовая прогулка помогает компенсировать блины", — поделилась тренер.

Эксперт подчеркнула, что главный эффект дает не попытка "сжечь все", а контроль порций. Даже один блин, оставленный в тарелке, уже может стать шагом в пользу здоровья. Об этом сообщает Газета.Ru.

Почему отработать переедание тренировкой не получится

Бахтурина заявила, что подход "съел больше — потренировался дольше" не работает. По ее словам, люди склонны недооценивать количество съеденных калорий и переоценивать, сколько удалось потратить на тренировке.

"Во время праздников многие думают примерно так: съем больше, а потом просто потренируюсь подольше. Но такой подход не сработает. Во-первых, мы всегда недооцениваем, сколько калорий съели, и переоцениваем, сколько сожгли. Во-вторых, организм не машина по сжиганию блинов, и часть энергии уйдет в запас. В-третьих, слишком активная тренировка в наказание за переедание может привести к перегрузке суставов и сердечно-сосудистой системы", — заявила Бахтурина.

Она подчеркнула, что гораздо безопаснее воспринимать Масленицу как неделю умеренных удовольствий. По мнению тренера, регулярные 5-7 тысяч шагов в день уже помогают держать баланс без жестких ограничений.

Умеренное кардио и силовые вместо героизма

Если переедание все же произошло, эксперт советует не устраивать себе изнуряющие тренировки. По ее словам, эффективнее сочетать умеренное кардио и силовую нагрузку, чтобы организм расходовал энергию постепенно и без перегрузок.

Тренер уточнила, что полчаса быстрой ходьбы или легкого бега в среднем дают расход 200-300 килокалорий. Примерно столько же можно потратить на плавании или танцевальной тренировке, а силовая тренировка за 30 минут добавит еще 150-250 килокалорий.

"Самый здоровый подход к празднику — не запрещать себе блины, а договориться с собой о правилах. Выбирайте более легкие начинки, контролируйте размер порций, обязательно добавляйте к блинам источник клетчатки (салат, овощи, ягоды). И параллельно увеличивайте бытовую активность: больше ходите пешком, гуляйте с семьей, играйте с детьми, катайтесь на коньках или лыжах, если позволяет погода", — резюмировала тренер.