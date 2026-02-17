Мечта и реальность разошлись на рубеже: что не позволило Губерниеву стать биатлонистом

Он много лет остается голосом российского биатлона, но на лыжню в статусе профессионала так и не вышел. Дмитрий Губерниев объяснил, почему при всей любви к этому виду спорта не стал спортсменом.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Дмитрия Губерниева by Личный Инстаграм-аккаунт Дмитрия Губерниева Дмитрий Губерниев

Любовь к биатлону — без смены роли

Комментатор признался, что испытывает к биатлону искреннюю привязанность и продолжает переживать за соревнования как болельщик и профессионал своего дела. По его словам, работа у микрофона и участие в гонке — это принципиально разные позиции, требующие разного уровня ответственности и подготовки.

Дмитрий Губерниев отметил, что комментирование биатлона и участие в соревнованиях — совершенно разные вещи: находясь в студии или комментаторской кабине, он следит за гонкой и дает оценку происходящему, но роль спортсмена, представляющего страну, требует иного уровня ответственности. Он подчеркнул, что биатлон остается его большой любовью и источником сильных эмоций, однако профессионально заниматься этим видом спорта ему не позволяют возраст и отсутствие подготовки. При этом Губерниев добавил, что на любительском уровне чувствует себя уверенно, а комментирование биатлона он не готов оставить ни при каких обстоятельствах.

Таким образом, журналист подчеркнул, что осознает границу между эмоциональной вовлеченностью и спортивной карьерой. Он отметил, что профессиональный спорт требует системной подготовки и определенного возраста, тогда как его путь сложился в медиасфере.

Биатлон как объединяющая сила

Губерниев также выделил особую черту биатлона, за которую ценит этот вид спорта. По его словам, соревнования способны объединять людей вне зависимости от их взглядов и жизненных обстоятельств. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Комментатор подчеркнул, что именно атмосфера гонок, накал борьбы и коллективные переживания создают эффект единства. Он добавил, что для него биатлон — это не только спортивная дисциплина, но и пространство общих эмоций, которое соединяет судьбы.

Именно поэтому, несмотря на отсутствие профессиональной карьеры в спорте, Губерниев продолжает оставаться в центре биатлонной повестки — в роли комментатора, которую, по собственному признанию, не готов уступить никому.