Новый тренер — старые проблемы: Рубин застрял без новичков до дедлайна лиги февраля

Трансферное окно в РПЛ подходит к концу, а "Рубин" по-прежнему не объявил ни одного полноценного новичка. На фоне смены тренера и амбициозных планов болельщики ждут усиления, но пока клуб ограничивается слухами и переговорами. При этом список возможных кандидатов выглядит внушительно и охватывает сразу несколько позиций.

Новый тренер — новые требования

Чуть больше месяца назад казанский клуб доверил команду испанскому специалисту Франку Артиге. Он сменил Рашида Рахимова и получил задачу изменить стиль игры: больше атаки, больше динамики, активное подключение молодежи и перестройка игровых схем.

По информации издания, в ближайшие месяцы от тренера не требуют турнирных подвигов. Главная цель — сохранить место в Премьер-лиге. Однако уже со следующего сезона спрос будет значительно жестче. Это означает, что текущее трансферное окно — возможность заложить фундамент под будущие результаты.

Первые контрольные встречи внушили оптимизм. Под руководством Артиги "Рубин" выиграл пять товарищеских матчей подряд, забив 11 мячей и пропустив всего один. Скептики, правда, напоминают, что соперники были ниже классом, а потому делать далеко идущие выводы рано.

Слухи вокруг атакующей линии

Практически с первых дней работы нового тренера начали появляться разговоры о трансферном списке. Сам Артига наличие подобного документа отрицал, однако инсайдерская активность не снизилась.

Одним из первых кандидатов называли атакующего полузащитника Валерия Громыко. После выступлений за "Кайрат" и участия в еврокубках его связывали с переездом в Казань. Однако игрок выбрал другой вариант и подписал контракт с белорусским клубом "МЛ Витебск".

Еще один потенциальный новичок — Нико Янкович. Сообщалось, что "Рубин" готов заплатить около 1,5 млн евро, тогда как "Риека" просила вдвое больше. В итоге хорватский хавбек отправился в аренду в братиславский "Слован" с правом выкупа. Интерес к нему в Казани уже возникал и ранее, но до сделки дело так и не дошло.

Инсайдер Иван Карпов упоминал и Кирилла Щетинина из "Ростова". Универсальный атакующий полузащитник, способный сыграть на фланге, оценивается примерно в 2,8 млн евро. В текущем сезоне он отметился одним голом и одной передачей в 13 матчах чемпионата России.

Центр поля под особым вниманием

Помимо атакующей линии, "Рубин" рассматривает варианты усиления опорной зоны. Сергей Ильев сообщал об интересе к Мамаду Майге из "Пари НН". Футболист уже упоминался в контексте перехода в Казань несколько лет назад, однако тогда выбрал другой путь.

Также в числе потенциальных кандидатов назывался Игнасио Сааведра из "Сочи", но конкретных переговоров не подтверждалось. Позже появились данные об интересе к Алексею Миронову из "Ростова". В нынешнем сезоне он провел 17 матчей в РПЛ и забил один гол — примечательно, что именно в ворота "Рубина".

Дополнительный импульс поискам дал неприятный эпизод в контрольной игре: Далер Кузяев получил перелом ребра. После этого Артига прямо заявил, что клуб ищет центрального полузащитника, не исключая вариант аренды.

Кроме того, обсуждались кандидатуры Данилы Годяева и Михаила Щетинина из "Локомотива". Первый уже имеет опыт выступлений в Премьер-лиге и Кубке России, второй недавно вернулся из аренды.

Фланги и оборона — в резерве приоритетов

В информационном поле регулярно всплывает имя Ивана Олейникова из "Крыльев Советов". Вингер провел 13 матчей в РПЛ, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Сообщалось, что "Рубин" готов предложить около 130 млн рублей, а сам игрок ведет переговоры о личных условиях.

Также фигурировали фамилии Ивана Комарова и аргентинца Гонсало Риоса из "Индепендьенте". В обоих случаях речь шла о возможности полноценного трансфера или аренды. Впрочем, окончательных договоренностей достигнуто не было.

Отдельно упоминался греческий защитник Триантафиллос Цапрас из "Левадиакоса". Но, судя по информации, оборона пока не является приоритетным направлением для усиления.

Кто уже ушел и кто может прийти

Несмотря на отсутствие громких подписаний, движение в клубе есть. Вратарь Алексей Кеняйкин уже работает на сборах с командой и выходил на поле в контрольной игре, однако официального объявления пока нет.

В аренду отправились Марвин Чуни, Никита Корец и Никола Чумич. Последний, по некоторым данным, мог быть продан, но подтверждения нет. Ранее окончательно покинул клуб Умарали Рахмоналиев, перейдя в "Сабах" за 400 тысяч евро.

Трансферное окно закроется 19 февраля, и времени на серьезные сделки остается немного. Вероятнее всего, если усиление и произойдет, то в ограниченном объеме — один-два игрока, сообщает inkazan.ru.

Атакующий хавбек или опорник

Если проанализировать слухи, становится очевидно: клуб делает акцент на центре поля. Возможны два сценария усиления.

Атакующий полузащитник или вингер. Такой игрок усиливает креатив, увеличивает число ударов, передач и моментов. Он важен для атакующего футбола, который строит Артига. Опорный полузащитник. Это баланс и страховка. При активной игре впереди важно не потерять контроль над центром поля.

С учетом травмы Кузяева логично предположить, что приоритет сейчас — универсальный центральный полузащитник, способный выполнять обе функции.

Популярные вопросы о трансферах "Рубина"

Сколько игроков может подписать клуб до закрытия окна?

С учетом сроков и текущих переговоров вероятнее всего речь идет о 1-2 футболистах.

Какие позиции приоритетны?

Центральный полузащитник и атакующий игрок фланга или под нападающим.

Возможна ли аренда вместо полноценного трансфера?

Да, такой вариант рассматривается, особенно в случае с игроками центра поля и в условиях ограниченного бюджета.