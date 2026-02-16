Аплодисменты громче баллов: почему сильный прокат не стал победным

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Шестое место при почти безупрочной произвольной программе — результат, который вызвал споры среди экспертов. Дмитрий Губерниев заявил, что Петра Гуменника "подзажали" судьи. По итогам проката фигурист набрал 271,21 балла, однако в общий зачёт подняться выше шестой строчки не смог.

Коньки на льду
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коньки на льду

Оценки и позиция Губерниева

Спортивный комментатор не скрывал разочарования итоговым распределением мест. Он подчеркнул, что, по его мнению, спортсмен продемонстрировал уровень, соответствующий призовой тройке. При этом Губерниев указал на особенности текущей конкурентной среды, где российским атлетам, по его словам, приходится превосходить соперников с заметным запасом.

"Гуменник — огромный молодец, заслужил медаль. Но в нынешних условиях для того, чтобы нам претендовать на победу или на медаль, нам нужно быть просто очень сильно выше, лучше других. Гуменник с такой произвольной программой обязан был стоять на пьедестале, может быть, даже на верхней ступеньке. Но судьи немножко подзажали", — объяснил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Он также высказал мнение, что порядок выступлений мог повлиять на итоговые оценки. По словам комментатора, участники, выходящие на лёд ближе к завершению соревнований, нередко получают определённые преференции, тогда как Гуменник выступал одним из первых. Губерниев добавил, что трибуны тепло приняли фигуриста, что, по его оценке, свидетельствует о поддержке российских спортсменов на международной арене.

Олимпийский старт и музыкальный выбор

Подготовка к Олимпиаде для Петра Гуменника сопровождалась внештатной ситуацией. Накануне вылета в Милан стало известно, что использовать композицию к короткой программе "Парфюмер" невозможно из-за проблем с авторскими правами. Команде пришлось в срочном порядке менять музыкальное сопровождение.

В итоге короткая программа была исполнена под саундтрек к фильму "Онегин" — "Вальс 1805" Эдгара Акопяна. Эта же композиция прозвучала и в произвольной программе, хотя прямой драматургической связи между постановками не предусматривалось. Несмотря на возникшие трудности, спортсмен сумел показать результат в 271,21 балла, однако остался вне призовой тройки. Об этом сообщает aif.ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
