Умный фитнес-2026: какой единственный критерий доказывает пользу вашего занятия

Спорт

Обильный пот во время занятий спортом часто воспринимается как главный признак продуктивной тренировки. Однако на практике потоотделение далеко не всегда говорит о качестве нагрузки и достигнутом результате.

Молодая женщина занимается спортом
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая женщина занимается спортом

Почему пот не гарантирует эффективности

По словам фитнес-тренера и основателя фитнес-студии Fitlit Сергея Литовченко, пот — это в первую очередь защитный механизм организма. Он помогает телу охлаждаться во время нагрузки, когда повышается температура и расходуется энергия. При этом мышцы действительно работают, а организм активно задействует ресурсы, но количество пота не отражает, насколько правильно выстроено занятие.

"При любой физической активности и когда тяжело, когда прорабатываются, прокачиваются хорошо мышцы, идет хороший процесс жиросжигания, значит, наши мышцы получили должную нагрузку", — отметил Сергей Литовченко.

Эксперт уточнил, что многие люди ошибочно ориентируются только на внешние признаки нагрузки. Однако потоотделение может быть связано не только с интенсивностью тренировки, но и с индивидуальными особенностями организма.

Индивидуальные различия и другие показатели результата

Литовченко подчеркнул, что один человек может сильно потеть даже при умеренной нагрузке, а другой почти не потеет даже во время тяжелого занятия. Это не означает, что один тренируется эффективнее другого.

По словам специалиста, продуктивность тренировок определяется другими факторами: насколько правильно подобрана нагрузка под цель, есть ли регулярность и соблюдается ли восстановление.

"Эффективность фитнеса я бы не приравнивал только к тому, что человек пропотел или не пропотел. Тут несколько факторов влияет, чтобы был фитнес реально эффективным", — добавил Сергей Литовченко.

Он отметил, что важную роль играют режим занятий и грамотное распределение усилий, поскольку без системности тренировки не дадут устойчивого результата.

Почему важно восполнять потерю жидкости

Отдельно тренер напомнил о рисках, связанных с активным потоотделением. По его словам, если во время занятия организм теряет много жидкости, ее необходимо своевременно восполнять.

Литовченко отметил, что это помогает снизить нагрузку на сердце и поддерживать водно-солевой баланс. При игнорировании этого правила даже качественная тренировка может привести к ухудшению самочувствия. Об этом сообщает MosTimes.

Таким образом, пот может сопровождать интенсивные занятия, но сам по себе он не является точным критерием эффективности фитнеса.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
