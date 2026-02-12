МОК нажал на красную кнопку: как украинский скелетонист сам подвёл себя под санкции

Олимпийский скандал вокруг экипировки украинского спортсмена стал одной из самых обсуждаемых тем в новостях спорта. Решение Международного олимпийского комитета вызвало широкий резонанс и споры о границах допустимого на спортивной арене. В Госдуме объяснили, почему санкции оказались неизбежными.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Олимпийский флаг

МОК пошёл на дисквалификацию

История с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем развернулась на фоне строгих требований к форме и экипировке участников Олимпийских игр. Поводом для санкций стал выход спортсмена на соревновательный трек в шлеме с несогласованным изображением, посвящённым соотечественникам.

По словам олимпийской чемпионки 2006 года по конькобежному спорту Светланы Журовой, Международный олимпийский комитет заранее дал атлету возможность исправить ситуацию и сменить шлем, однако этим шансом он не воспользовался.

"Даже если происходило какое-либо трагическое событие, всегда очень сложно было согласовать выражение скорби на Олимпиаде, разрешение на черную траурную ленточку даже очень сложно было получить. Поэтому спортсмены старались этого не делать, потому что это, правда, очень тяжело. На чемпионатах мира это проще, а вот на Олимпиаде МОК практически не разрешал это делать. Существует регламент, и просто ему надо соответствовать, вот и все. Не надо провоцировать людей, что вот я такой обиженный. Обид никаких не должно быть, это просто нарушение регламента. Нарушил правила — тебя дисквалифицируют, тем более до этого ему сделали замечание и предложили выступать в другом шлеме. При желании это можно было сделать, поменять его — два шлема у него точно есть", — заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

Таким образом, речь, по её мнению, идёт не о политической позиции, а о формальном несоблюдении регламента, который обязателен для всех без исключения участников Олимпиады.

Олимпийский регламент и пределы допустимого

Олимпийские игры традиционно позиционируются как территория вне политики. Именно поэтому МОК крайне строго относится к любым проявлениям, которые могут быть расценены как политический жест или акция протеста.

Регламент касается не только поведения спортсменов, но и их экипировки: шлемов, костюмов, логотипов, надписей и символики. Перед стартом соревнований вся форма проходит согласование. Любые изменения без разрешения могут повлечь дисциплинарные меры — от предупреждения до дисквалификации.

Гераскевич ранее сообщал, что украинским спортсменам было вынесено предупреждение по поводу возможных протестных акций против российских атлетов. В этом контексте действия МОК выглядели особенно предсказуемыми: комитет стремится пресекать любые шаги, которые могут нарушить принцип нейтралитета.

Журова подчеркнула, что даже выражение скорби на Олимпиаде требует отдельного согласования, которое получить крайне сложно. По её словам, практика показывает: спортсмены предпочитают не идти на подобные шаги, чтобы не рисковать допуском к стартам.

Где проходит грань между личной позицией и правилами

Ситуация вновь подняла вопрос о балансе между личной гражданской позицией атлетов и установленными нормами международных соревнований. Олимпиада — это не только спорт высших достижений, но и крупная международная площадка с жёсткой системой регулирования.

МОК придерживается принципа равных условий для всех. Если одному участнику разрешить выступить с несогласованной символикой, это создаст прецедент для других. В результате соревнования могут превратиться в арену для политических заявлений, что противоречит Олимпийской хартии.

При этом в других турнирах, например на чемпионатах мира, правила зачастую менее строгие. Однако Олимпийские игры остаются событием особого статуса, где требования к дисциплине традиционно максимальны.

Журова ранее также положительно оценила решение МОК о дисквалификации украинского скелетониста, подчеркнув, что комитет действует в рамках установленного регламента и норм политики.

Сравнение: Олимпийские игры и чемпионаты мира

Разница между Олимпиадой и другими международными стартами заметна прежде всего в уровне контроля.

На Олимпийских играх действует более жёсткая система согласования экипировки и символики. Чемпионаты мира допускают большую гибкость в вопросах оформления формы. МОК особенно внимательно относится к любым потенциальным политическим сигналам. Санкции на Олимпиаде применяются быстрее и строже.

Такой подход объясняется статусом Игр как глобального события, которое объединяет спортсменов из десятков стран, сообщает Газета.Ru.

Популярные вопросы о дисквалификации на Олимпиаде

Почему МОК так строго относится к экипировке?

Потому что Олимпийская хартия предусматривает нейтралитет соревнований и единые правила для всех участников.

Можно ли выразить скорбь или солидарность на Играх?

Теоретически возможно, но требуется официальное согласование, которое получить непросто.

Что лучше: следовать регламенту или выражать личную позицию?

С точки зрения спортивной карьеры безопаснее строго соблюдать правила, чтобы избежать санкций.

Сколько стоит нарушение правил для спортсмена?

Цена может быть высокой — от предупреждения до полной дисквалификации и потери результатов.

В истории с Владиславом Гераскевичем вопрос оказался не в политике, а в формальном несоответствии утверждённым нормам. Олимпиада остаётся территорией строгих правил, где даже символика на шлеме может стать причиной серьёзных последствий.