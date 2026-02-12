Россия готовит ледовое шоу года: финал Гран-при пройдет в Челябинске

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Финал Гран-при России по фигурному катанию, который станет завершальным этапом национальной серии, состоится в Челябинске в начале марта. Мероприятие объединило в одном спортивном уик-энде лучших юниоров страны и ведущих взрослых фигуристов.

Фигуристка
Фото: Self-photographed by Sandro Halank, Wikimedia Commons, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фигуристка

Расписание соревнований

Соревнования откроются в Челябинске с 4 по 6 марта в рамках юниорского финала под названием "Кубок Федерации", где на лед выйдут сильнейшие молодые спортсмены. Сразу по завершении этих стартов, с 7 по 9 марта, в ледовом дворце "Трактор" развернётся основная часть финала, где за награды поборются фигуристы взрослой категории.

Как уточняет региональное министерство спорта, в программе соревнований значатся все четыре ключевых дисциплины: одиночное катание у мужчин и женщин, парные выступления и танцы на льду. В каждой из них будут определены призёры и победители, которые уже прошли отбор на предыдущих этапах национальной серии.

Отбор участников и этапы серии

Формат Гран-при России подразумевает, что участники получают путёвки в финал по итогам квалификационных этапов. Юниорские команды отбирались по результатам шести предварительных турниров, взрослые фигуристы — через пять этапов. Одним из таких стартов в текущем сезоне стал этап, прошедший в Магнитогорске, отметили организаторы.

Списки участников и подробное расписание соревнований обещают опубликовать дополнительно, когда оргкомитет завершит все необходимые согласования. Финал Гран-при традиционно привлекает внимание как болельщиков, так и профессионального сообщества: результаты этапов влияют на репутацию спортсменов и их позиции в национальном рейтинге.

Наследие предыдущих стартов

Напомним, что в октябре прошлого года в Магнитогорске состоялся всероссийский турнир "Гран-при России — Звезды Магнитки". Мероприятие длилось пять дней и собрало более 58,5 тысячи зрителей. В соревнованиях приняли участие 129 фигуристов: 73 юниора и 56 взрослых атлетов, что подчёркивает высокий интерес к национальной серии и уровень подготовки спортсменов.

Организаторы финала в Челябинске рассчитывают, что турнир соберёт не меньше зрителей, чем предыдущие этапы. Мероприятие обещает стать одной из ключевых вех сезона и позволит выявить лучших представителей российского фигурного катания перед международными стартам. Об этом сообщает kursdela.biz.

