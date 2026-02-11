Игра сорвалась с рельсов: Амур и Трактор выдали развязку, которая ошеломила арену

Матч в Хабаровске начинался для челябинцев по худшему сценарию: к середине встречи "Трактор" уступал с разницей в три шайбы. Однако игра, казавшаяся практически проигранной, обернулась одной из самых ярких побед сезона.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хоккей

Провальный старт и доминирование хозяев

К середине второго периода "Амур" уверенно вел — 4:1. За хабаровскую команду отличились Иван Мищенко, Александр Гальченюк, Кирилл Петьков и Ярослав Лихачев. У "Трактора" к тому моменту шайбу сумел забросить лишь Егор Коршков.

Хозяева контролировали темп и реализовывали моменты, тогда как "черно-белые" испытывали сложности в обороне. Счёт отражал преимущество "Амура", и казалось, что игра движется к логичному завершению.

Перелом за три с половиной минуты

Ситуация резко изменилась во второй половине второго периода. Челябинцы прибавили в скорости и агрессии, что практически моментально сказалось на табло. В течение трёх с половиной минут ворота "Амура" поразили Виталий Кравцов, Александр Кадейкин и Максим Джиошвили.

Этот отрезок полностью перевернул ход встречи: счёт стал 4:4, а психологическое преимущество перешло к гостям. "Трактор" вернулся в игру, продемонстрировав характер и реализацию моментов.

Драматичная развязка в третьем периоде

В начале заключительной двадцатиминутки Александр Рыков вывел "Трактор" вперёд — 5:4. Однако "Амур" не позволил сопернику уйти в отрыв. Ярослав Лихачев оформил дубль и сравнял счёт — 5:5. Шайба была засчитана после видеопросмотра.

Во время объявления решения главный судья Виктор Бирин допустил ошибочный жест и нецензурное высказывание, что попало в телетрансляцию матча. Этот эпизод стал дополнительным поводом для обсуждения встречи.

Решающим оказался гол Михаила Григоренко на 58-й минуте 42-й секунде. Его точный бросок установил окончательный счёт — 6:5 в пользу челябинской команды. Об этом сообщает издание kursdela.biz.

Турнирное положение и продолжение серии

Благодаря победе "Трактор" продлил выигрышную серию до трёх матчей подряд. В активе команды теперь 56 очков, что позволяет занимать седьмое место в Восточной конференции КХЛ.

Следующую игру "черно-белые" проведут 13 февраля на выезде против владивостокского "Адмирала". Камбэк в Хабаровске стал не только важным турнирным результатом, но и демонстрацией способности команды переламывать ход сложнейших матчей.