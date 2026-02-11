Лёд подчиняется не всем: почему оценки российских фигуристов вызывают вопросы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Жесткое судейство в отношении российских фигуристов на международных стартах перестало быть неожиданностью, и Олимпийские игры в Италии не стали исключением. Даже при достойных прокатах спортсменам приходится учитывать повышенное внимание и давление со стороны арбитров.

Коньки на льду
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коньки на льду

Оценки и давление на российских спортсменов

По словам чемпионки России среди юниоров 2008 года и тренера Катарины Гербольдт, к выступлению Петра Гуменника изначально было приковано особое внимание. Она подчеркнула, что российские спортсмены выступают в условиях более жесткого судейства по сравнению со многими соперниками.

"Я думаю, мы все понимали, что к нашим спортсменам будет особое внимание, возможно, более жесткое судейство, чем у многих", — Катарина Гербольдт.

Специалист отметила, что в такой ситуации фигуристам важно не допускать ни малейших поводов для придирок. Однако полностью избежать сложностей, по ее словам, не удалось. Гербольдт обратила внимание на проблемы с музыкальным сопровождением и ранние допинг-контроли, которые она расценила как дополнительное психологическое давление на спортсмена.

Выступление Гуменника в короткой программе

Несмотря на сложности, тренер положительно оценила прокат Гуменника в короткой программе. Она подчеркнула, что выступление нельзя назвать идеальным, но при этом оно выглядело уверенно и конкурентоспособно.

"Я считаю, что Петр — большой молодец. Он показал достойный прокат", — отметила Гербольдт.

По итогам короткой программы Олимпийских игр Петр Гуменник набрал 86,72 балла и занял 12-е место среди 29 участников. В ходе выступления фигурист не без проблем справился с тройным лутцем, но уверенно исполнил тройной аксель. Свой прокат он представил под музыку "Вальс 1805" армянского скрипача Эдгара Акопяна.

Контекст участия россиян в Олимпиаде

Российские спортсмены выступают на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии в нейтральном статусе. Такой подход был подтвержден 19 сентября 2025 года, когда глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри заявила о сохранении прежних принципов допуска россиян к соревнованиям.

В итоге на Олимпиаду отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. В этих условиях каждое выступление сопровождается повышенным вниманием со стороны судей и экспертов, что, по мнению Гербольдт, напрямую влияет на психологическое состояние спортсменов и итоговые оценки. Об этом сообщает Газета. Ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

