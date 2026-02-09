Бренд на льду и за его пределами: рынок мерча Трактора оказался под проверкой УФАС

Хоккейный клуб "Трактор" инициировал проверку возможного оборота поддельной атрибутики с символикой команды, обратившись с соответствующим заявлением в Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы. Поводом стали подозрения в незаконном использовании фирменных элементов клуба сторонними участниками рынка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

По данным антимонопольного ведомства, обращение поступило сразу от двух правообладателей — самого ХК "Трактор" и компании "Атрибутика энд клаб", которая занимается официальным производством и распространением клубной продукции. В заявлении указано, что на рынке могла появиться атрибутика с логотипом и визуальной символикой команды, происхождение которой вызывает сомнения у правообладателей.

Что именно проверяет антимонопольная служба

В УФАС уточнили, что проверка проводится в рамках антимонопольного законодательства и охватывает действия конкретного хозяйствующего субъекта, который, по мнению заявителей, может быть причастен к незаконному использованию товарных знаков. Речь идет о логотипе клуба, а также об элементах официального дизайна, применяемых на одежде и сувенирной продукции, широко представленной в сегменте новостей спорта.

В ведомстве подчеркнули, что правовая оценка будет зависеть от роли участника рынка. Если в ходе проверки установят, что компания самостоятельно изготавливает продукцию с использованием чужой символики без разрешения правообладателя, такие действия могут быть квалифицированы как акт недобросовестной конкуренции.

Возможные сценарии по итогам проверки

Антимонопольщики рассматривают и другой вариант развития событий. Если выяснится, что участник рынка не занимается производством, а лишь реализует товар, закупленный у третьих лиц, то материалы проверки могут быть переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства уже в рамках гражданского или уголовного законодательства. Подобные ситуации нередко становятся предметом обсуждения в разделе общественных новостей.

Такой подход позволяет разграничить ответственность между производителем контрафактной продукции и продавцом, который мог не знать о незаконном происхождении товара. В каждом конкретном случае будет оцениваться степень осведомленности и вовлеченности участника рынка, сообщает kursdela.biz.

Поддельная атрибутика — это не только вопрос бренда

Эксперты отмечают, что распространение контрафактной спортивной атрибутики наносит ущерб не только правообладателям, но и болельщикам. Покупатели, приобретая неоригинальную продукцию, зачастую сталкиваются с низким качеством материалов, несоответствием размеров и быстрым износом вещей. Кроме того, средства от продажи подделок не идут на развитие клуба, поддержку молодежных команд и инфраструктуры.

Для профессиональных спортивных организаций защита товарного знака является важной частью стратегии. Символика клуба — это не просто логотип, а элемент идентичности, который формирует узнаваемость бренда и эмоциональную связь с болельщиками.

Контекст: развитие клубного мерча и работа с фанатами

Обращение в УФАС происходит на фоне активной работы "Трактора" с болельщиками и развития линейки официальной атрибутики. Клуб регулярно обновляет коллекции, предлагая фанатам не только классические шарфы и джерси, но и повседневную одежду, аксессуары и лимитированные серии.

Недавно "Трактор" представил первую в своей истории выездную тематическую форму. Она посвящена болельщикам, которые регулярно сопровождают команду на гостевых матчах и создают поддержку даже за пределами домашней арены. Такой шаг стал частью более широкой стратегии по укреплению связи между командой и фанатским сообществом.

Популярные вопросы

Как отличить оригинальную атрибутику от подделки?

Оригинальные изделия обычно имеют фирменные ярлыки, качественную упаковку и точное соответствие официальному дизайну клуба.

Что делать, если куплен поддельный товар?

Покупатель вправе обратиться к продавцу с требованием возврата средств, а также сообщить о факте продажи контрафакта в контролирующие органы.

Почему клубы так активно борются с подделками?

Контрафакт подрывает экономику клуба, снижает доверие болельщиков и наносит ущерб репутации бренда.