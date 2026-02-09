Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поход в магазин стал испытанием: рост цен в начале 2026 года меняет правила жизни РФ
Иностранцы приходят — титулы остаются дома: что показывает опыт РПЛ за 25 лет
Столичные клиники охотятся за стоматологами: ставки растут так, будто это новая нефть
Риск до последнего старта: Олимпиада обернулась финальной травмой
Ключевая ставка готовится к развороту: февраль и март могут изменить кредитный рынок
Выход на мороз оборачивается насморком: причина не в простуде и не в иммунитете
Гормон, который меняет внешность: признаки, при которых нельзя тянуть с обследованием
Проценты больше не радуют: рублёвые вклады стремительно теряют доходность
Усталость не проходит, тревога растет, сил нет: что на самом деле происходит с организмом

Бренд на льду и за его пределами: рынок мерча Трактора оказался под проверкой УФАС

Спорт

Хоккейный клуб "Трактор" инициировал проверку возможного оборота поддельной атрибутики с символикой команды, обратившись с соответствующим заявлением в Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы. Поводом стали подозрения в незаконном использовании фирменных элементов клуба сторонними участниками рынка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

Хоккей
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хоккей

По данным антимонопольного ведомства, обращение поступило сразу от двух правообладателей — самого ХК "Трактор" и компании "Атрибутика энд клаб", которая занимается официальным производством и распространением клубной продукции. В заявлении указано, что на рынке могла появиться атрибутика с логотипом и визуальной символикой команды, происхождение которой вызывает сомнения у правообладателей.

Что именно проверяет антимонопольная служба

В УФАС уточнили, что проверка проводится в рамках антимонопольного законодательства и охватывает действия конкретного хозяйствующего субъекта, который, по мнению заявителей, может быть причастен к незаконному использованию товарных знаков. Речь идет о логотипе клуба, а также об элементах официального дизайна, применяемых на одежде и сувенирной продукции, широко представленной в сегменте новостей спорта.

В ведомстве подчеркнули, что правовая оценка будет зависеть от роли участника рынка. Если в ходе проверки установят, что компания самостоятельно изготавливает продукцию с использованием чужой символики без разрешения правообладателя, такие действия могут быть квалифицированы как акт недобросовестной конкуренции.

Возможные сценарии по итогам проверки

Антимонопольщики рассматривают и другой вариант развития событий. Если выяснится, что участник рынка не занимается производством, а лишь реализует товар, закупленный у третьих лиц, то материалы проверки могут быть переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства уже в рамках гражданского или уголовного законодательства. Подобные ситуации нередко становятся предметом обсуждения в разделе общественных новостей.

Такой подход позволяет разграничить ответственность между производителем контрафактной продукции и продавцом, который мог не знать о незаконном происхождении товара. В каждом конкретном случае будет оцениваться степень осведомленности и вовлеченности участника рынка, сообщает kursdela.biz.

Поддельная атрибутика — это не только вопрос бренда

Эксперты отмечают, что распространение контрафактной спортивной атрибутики наносит ущерб не только правообладателям, но и болельщикам. Покупатели, приобретая неоригинальную продукцию, зачастую сталкиваются с низким качеством материалов, несоответствием размеров и быстрым износом вещей. Кроме того, средства от продажи подделок не идут на развитие клуба, поддержку молодежных команд и инфраструктуры.

Для профессиональных спортивных организаций защита товарного знака является важной частью стратегии. Символика клуба — это не просто логотип, а элемент идентичности, который формирует узнаваемость бренда и эмоциональную связь с болельщиками.

Контекст: развитие клубного мерча и работа с фанатами

Обращение в УФАС происходит на фоне активной работы "Трактора" с болельщиками и развития линейки официальной атрибутики. Клуб регулярно обновляет коллекции, предлагая фанатам не только классические шарфы и джерси, но и повседневную одежду, аксессуары и лимитированные серии.

Недавно "Трактор" представил первую в своей истории выездную тематическую форму. Она посвящена болельщикам, которые регулярно сопровождают команду на гостевых матчах и создают поддержку даже за пределами домашней арены. Такой шаг стал частью более широкой стратегии по укреплению связи между командой и фанатским сообществом.

Популярные вопросы

Как отличить оригинальную атрибутику от подделки?

Оригинальные изделия обычно имеют фирменные ярлыки, качественную упаковку и точное соответствие официальному дизайну клуба.

Что делать, если куплен поддельный товар?

Покупатель вправе обратиться к продавцу с требованием возврата средств, а также сообщить о факте продажи контрафакта в контролирующие органы.

Почему клубы так активно борются с подделками?

Контрафакт подрывает экономику клуба, снижает доверие болельщиков и наносит ущерб репутации бренда.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Авто
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Белые кисти свисают как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
Садоводство, цветоводство
Белые кисти свисают как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
Популярное
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику

Черный и бежевый уходят в тень: в 2026 году их заменяют глубокие оттенки, которые делают образ дороже и сложнее без яркости.

Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Белые кисти свисают как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
Программирование структуры без электричества: физики нашли новый способ управлять материей Александр Рощин Что сейчас происходит на Украине: отчаянная борьба за власть или очередной фарс Михаил Дёмин В Белоруссии судьбу будущих протестов решат решительно и быстро Любовь Степушова
Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает
Дешевле бутербродов, вкуснее омлета: рецепт из 90-х, который не надоедает годами
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Последние материалы
Бренд на льду и за его пределами: рынок мерча Трактора оказался под проверкой УФАС
Туристический рай с перебоями: перелёты на Кубу вошли в период тревожных изменений
Иностранцы приходят — титулы остаются дома: что показывает опыт РПЛ за 25 лет
Крупные яйца — не удача, а технология: что нужно курам для рекордной кладки
Место, которое называют порталом: тайга, ракеты и Китай в одном маршруте
Цены решили всё заранее: новогодние каникулы 2026–2027 начали бронировать уже сейчас
Ипотечная квартира под контролем: новое правило банков может дорого обойтись собственникам
Ловушка для гордых: один-единственный грех, полностью обнуляющий все добрые дела
Кошка снова тянется к проводам? Один запах мгновенно отбивает охоту к опасной игре
Живот сдувается на глазах: простые упражнения, которые быстро уменьшают объёмы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.