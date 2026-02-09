Иностранцы приходят — титулы остаются дома: что показывает опыт РПЛ за 25 лет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

В российском футболе на протяжении многих лет не утихает спор о том, кто способен приносить клубам стабильный результат — отечественные тренеры или приглашённые иностранные специалисты. Практика показывает, что мода на зарубежных наставников постепенно уступает место более взвешенному подходу.

Футбольный мяч
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

Баланс сил в РПЛ и роль российских тренеров

Практически каждый клуб Российской премьер-лиги в разное время приглашал иностранных тренеров, причём нередко не один раз. По словам вице-президента Университета "Синергия", заведующего кафедрой спортивного менеджмента факультета спорта, доктора экономических наук, профессора Владимира Леднева, отдельные специалисты демонстрировали определённые положительные результаты, однако чаще всего их работа ограничивалась одним сезоном.

Эксперт обращает внимание на текущую картину в РПЛ.

"Если мы оцениваем сегодняшнюю ситуацию, то в клубах РПЛ сейчас работают 11 российских тренеров. Иностранцев всего 5, включая одного представителя Белоруссии. Поэтому соотношение явно в пользу представителей России", — отметил профессор Владимир Леднев.

Турнирная таблица как главный аргумент

Анализ текущего турнирного положения также говорит в пользу российских специалистов. По данным эксперта, среди пятёрки лидеров чемпионата только ЦСКА возглавляет иностранный тренер. Остальные команды доверили управление российским наставникам, которые демонстрируют устойчивые результаты.

Среди наиболее успешных представителей отечественной школы Леднев выделил Мурада Мусаева, Михаила Галактионова, Сергея Семака, Андрея Талалаева и Станислава Черчесова. По иностранным тренерам, по его мнению, делать окончательные выводы пока рано, так как объективную оценку даст лишь турнирная таблица по итогам сезона в мае 2026 года.

"Спартак" как исключение из правил

Отдельного внимания, по словам эксперта, заслуживает московский "Спартак", который уже много лет стоит особняком на фоне остальных клубов. В команде продолжается частая смена главных тренеров, причём преимущественно иностранных, а также спортивных директоров. Ранее это связывали с непредсказуемостью бывшего владельца Леонида Федуна, однако даже после его ухода ситуация принципиально не изменилась.

Леднев напомнил, что до нынешнего назначения у руля "Спартака" находились десять иностранных тренеров. Среди них Каррера, Абаскаль, Станкович, Тедеско, Скала и Якин работали более одного сезона, тогда как Эмери, Витория, Лаудруп и Ваноли не продержались даже год. Почти все они, по словам эксперта, обещали трофеи, но покидали клуб без значимых достижений.

Итоги двадцатипятилетнего опыта

Из всей "десятки" иностранных специалистов лишь один сумел принести "Спартаку" титул — Массимо Каррера в 2017 году. При этом болельщики каждый раз ожидали, что клуб сделает ставку на российского тренера, однако практика вновь и вновь приводила к приглашению иностранцев.

В целом, анализируя 25-летний период развития российского футбола, профессор Леднев отметил, что крайне небольшое число иностранных тренеров приводили клубы к успехам и титулам. Даже громкие имена и высокий международный авторитет не гарантировали результата, что эксперт связывает с непониманием менталитета и специфики российского футбола.

Оптимальная модель для будущего

По мнению Леднева, полностью отказываться от иностранных специалистов не стоит, однако каждое такое назначение должно быть максимально взвешенным. Он считает, что нынешний баланс между российскими и зарубежными тренерами в РПЛ можно назвать удачным. Об этом сообщает ИА RuNews24.ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
