Риск до последнего старта: Олимпиада обернулась финальной травмой

Спорт

Трагические секунды на олимпийской трассе в Италии поставили точку в карьере одной из самых известных горнолыжниц современности. Падение, произошедшее на глазах тысяч зрителей, мгновенно превратило спортивный старт в драму, от которой затаили дыхание даже далекие от спорта люди.

Катание на горных лыжах на курорте Роза Хутор
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Катание на горных лыжах на курорте Роза Хутор

Падение на трассе Тофане

8 февраля 2026 года в Кортина-д'Ампеццо скоростной спуск на трассе Тофане начался для Линдси Вонн под номером 13. Уже через 13 секунд после старта американская спортсменка задела рукой ворота, потеряла равновесие и, вращаясь в воздухе, с большой силой ударилась о склон. Ошибка оказалась фатальной и мгновенно приковала внимание всей арены.

Вонн осталась в сознании, однако не смогла подняться самостоятельно. Ее крики от боли были слышны далеко за пределами трассы, а трибуны, где находились члены ее семьи, погрузились в напряженную тишину. Медицинская бригада оперативно прибыла на место и начала оказывать помощь трехкратной олимпийской медалистке.

Эвакуация и реакция трибун

После оказания первой помощи спортсменку подготовили к эвакуации. Для транспортировки был задействован вертолет, что подчеркнуло серьезность произошедшего. В момент, когда Линдси Вонн уносили с трассы, весь стадион поднялся и аплодировал стоя.

Эта сцена стала одной из самых эмоциональных на Олимпийских играх в Италии. Болельщики и коллеги по спорту понимали, что на их глазах заканчивается целая эпоха в истории горнолыжного спорта, связанная с именем американской спортсменки.

Диагноз и предыстория травм

Как сообщает ski. ru, после обследования у Вонн диагностировали перелом бедра. Для 41-летней спортсменки, которая не раз возвращалась в спорт после тяжелых повреждений, эта травма стала решающей. Еще в январе она получила серьезное повреждение на этапе Кубка мира в Кран-Монтане, полностью разорвав крестообразную связку колена.

Несмотря на это, Линдси Вонн приняла решение выйти на олимпийский старт, используя специальный брейс. Риск был осознанным, но последствия оказались необратимыми и поставили окончательную точку в ее олимпийской истории.

Личное решение и слова спортсменки

В социальных сетях Вонн ранее откровенно делилась своим отношением к возвращению в спорт после завершения карьеры.

"Само попадание на эти Игры — уже победа. Я ушла из спорта шесть лет назад, но после частичной замены коленного сустава у меня появился шанс вернуться. Я не ищу смысла или славы — просто люблю горные лыжи и знаю, кто я", — написала Линдси Вонн.

Эти слова нашли отклик у тысяч поклонников по всему миру. Даже после многочисленных травм, титановго колена и официального ухода из спорта в 2019 году Вонн вновь бросила вызов себе и обстоятельствам. Падение на трассе Тофане стало высокой ценой за это решение и финалом ее выдающейся карьеры. Об этом сообщает 222704.html.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
